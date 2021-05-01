Канада отложила использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

В Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.

Как пишет CBC , об этом заявили в Минздраве Канады, информирует Цензор.НЕТ со сслыкой на РБК-Украина.

Решение было принято после того, как стало известно, что дозы препарата, поступившие в Канаду, были произведены на американском заводе, где ранее испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.



Препарат выпустят после того, как Минздрав убедится, что он "соответствует высоким стандартам качества, безопасности и эффективности".

На этой неделе в Канаду поступило 300 тысяч доз вакцины.

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