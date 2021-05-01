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Канада отложила использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
В Канаде отложили использование первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве препарата.
Как пишет CBC , об этом заявили в Минздраве Канады, информирует Цензор.НЕТ со сслыкой на РБК-Украина.
Решение было принято после того, как стало известно, что дозы препарата, поступившие в Канаду, были произведены на американском заводе, где ранее испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.
Препарат выпустят после того, как Минздрав убедится, что он "соответствует высоким стандартам качества, безопасности и эффективности".
На этой неделе в Канаду поступило 300 тысяч доз вакцины.
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Яков #486617
показать весь комментарий01.05.2021 11:43 Ответить Мне нравится 2
Peterman Pinscher
показать весь комментарий01.05.2021 13:16 Ответить Мне нравится 0
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