Канада відклала використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson

У Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

Як пише CBC, про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози препарату, що надійшли в Канаду, були зроблені на американському заводі, де раніше зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson.



Препарат випустять після того, як МОЗ переконається, що вони "відповідають високим стандартам якості, безпеки та ефективності".



Цього тижня до Канади надійшло 300 тисяч доз вакцини.

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