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Новини Коронавірус і карантин
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Канада відклала використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson

Канада відклала використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson

У Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.

Як пише CBC, про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням  на РБК-Україна.

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози препарату, що надійшли в Канаду, були зроблені на американському заводі, де раніше зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson.

Препарат випустять після того, як МОЗ переконається, що вони "відповідають високим стандартам якості, безпеки та ефективності".

Цього тижня до Канади надійшло 300 тисяч доз вакцини.

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а дурник стіпашка увєрєн в шмурдякі з Китаю, бо одержав відкат від аферістки богатирьової.
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01.05.2021 11:43 Відповісти
А тим часом, в Голандії прийшли до висновку, що запроваджена урядом двонедільна затримка щеплень вакциною Зеника коштувала життя мінімум 13 голандцям...
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01.05.2021 13:16 Відповісти
 
 