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Канада відклала використання вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson
У Канаді відклали використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson. Міністерство охорони здоров'я хоче переконатися в якості препарату.
Як пише CBC, про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози препарату, що надійшли в Канаду, були зроблені на американському заводі, де раніше зіпсували 15 млн доз вакцини Johnson & Johnson.
Препарат випустять після того, як МОЗ переконається, що вони "відповідають високим стандартам якості, безпеки та ефективності".
Цього тижня до Канади надійшло 300 тисяч доз вакцини.
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Яков #486617
показати весь коментар01.05.2021 11:43 Відповісти Мені подобається 2
Peterman Pinscher
показати весь коментар01.05.2021 13:16 Відповісти Мені подобається 0
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