У Канаді зафіксували перший випадок смерті після щеплення AstraZeneca

Перший випадок смерті через утворення тромбів у великих судинах при порушенні згортання крові у щеплених вакциною проти коронавірусу, розробленою британсько-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, зафіксовано в Канаді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 27 квітня повідомив телеканал CBC News.

"Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть жінки після того, як щеплення вакциною AstraZeneca на початку квітня спричинило виникнення рідкісного тромбу в неї в мозку", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що загиблій було 54 роки. Разом із чоловіком вона отримала першу дозу щеплення AstraZeneca 9 квітня.

"Після вакцинації вона відчувала серйозну втому та головний біль. Спершу її госпіталізували за місцем проживання, а після погіршення стану доправили до Інституту неврології Монреалю", - зауважує CBC News.

При цьому чоловік загиблої не зазнав жодних побічних наслідків вакцинування.

За словами керівника Агентства громадського здоров’я Квебеку Гораціо Аруди, переваги вакцини AstraZeneca досі переважають її ризики.

"Очевидно, що цей вірус вбиває і що вакцина здатна захистити вас. Утім, іноді, на жаль, трапляються ускладнення", - сказав Аруда.

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Він додав, що летальні побічні ефекти після щеплення AstraZeneca виникають приблизно в одного зі ста тисяч вакцинованих.

"Подібне - дуже рідкісне, але ми знали, що вірогідність цього існує", - наголосив експерт.

Зауважимо, що досі щеплення проти COVID-19, виробництва AstraZeneca, отримало більше мільйона канадців. На території країни було виявлено кілька випадків серйозних побічних наслідків після вакцинування, але до сьогодні стан хворих вдавалося стабілізувати.