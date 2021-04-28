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У Канаді зафіксували перший випадок смерті після щеплення AstraZeneca

У Канаді зафіксували перший випадок смерті після щеплення AstraZeneca

Перший випадок смерті через утворення тромбів у великих судинах при порушенні згортання крові у щеплених вакциною проти коронавірусу, розробленою британсько-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, зафіксовано в Канаді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 27 квітня повідомив телеканал CBC News.

"Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть жінки після того, як щеплення вакциною AstraZeneca на початку квітня спричинило виникнення рідкісного тромбу в неї в мозку", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що загиблій було 54 роки. Разом із чоловіком вона отримала першу дозу щеплення AstraZeneca 9 квітня.

"Після вакцинації вона відчувала серйозну втому та головний біль. Спершу її госпіталізували за місцем проживання, а після погіршення стану доправили до Інституту неврології Монреалю", - зауважує CBC News.

При цьому чоловік загиблої не зазнав жодних побічних наслідків вакцинування.

За словами керівника Агентства громадського здоров’я Квебеку Гораціо Аруди, переваги вакцини AstraZeneca досі переважають її ризики.

"Очевидно, що цей вірус вбиває і що вакцина здатна захистити вас. Утім, іноді, на жаль, трапляються ускладнення", - сказав Аруда.

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Він додав, що летальні побічні ефекти після щеплення AstraZeneca виникають приблизно в одного зі ста тисяч вакцинованих.

"Подібне - дуже рідкісне, але ми знали, що вірогідність цього існує", - наголосив експерт.

Зауважимо, що досі щеплення проти COVID-19, виробництва AstraZeneca, отримало більше мільйона канадців. На території країни було виявлено кілька випадків серйозних побічних наслідків після вакцинування, але до сьогодні стан хворих вдавалося стабілізувати.

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вакцина (4419) Канада (2186) смерть (6740) AstraZeneca (140)


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Кому суджено померти від інсульту, той точно не помре від КОВІДу. Хоча смерть від КОВІДу страшніша. Людина при свідомості, може рухатись, але не може дихати. І задихається з благаннями про допомогу в очах. Страшна смерть.
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28.04.2021 07:45 Відповісти
В 2018 році від респіраторних хвороб померли 13000 українців. Вони теж задихалися перед смертю. Кого це турбувало?
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28.04.2021 10:02 Відповісти
Црботливий ти наш, чому тебе не було чути у 2018-му році?
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28.04.2021 10:04 Відповісти
*Турботливий.
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28.04.2021 10:06 Відповісти
там, де й ти
усім було по барабану, ходили без масок і "заражали людей"
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28.04.2021 10:16 Відповісти
І аж тепер ти допетрав? 😁 Раніше якось не доходило? 😊
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28.04.2021 11:49 Відповісти
а ти ходив в масці до 2020 року? чи тільки рік тому почав, тому що тобі, барану, віддали в зомбоящику таке розпорядження?
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28.04.2021 12:50 Відповісти
З якого дива тромб у мозку є рідкісним? Із чого видно, що це наслідки вакцинування? Може в неї була схильність до формування тромбів? Вона зробила аналізи до щеплення? Чи, може, як завжди, проігнорувала рекомендації лікаря? Знала би про своє здоров'я докладніше, можна буоо б врахувати зміни в крові.. Тому всім перед вакцинуванням доцільно робити аналізи та вияснити показники тромбоцитів та д-дімер. А потім враховувати ці дані.
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01.05.2021 12:33 Відповісти
 
 