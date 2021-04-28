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Новости
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В Канаде зафиксировали первый случай смерти после прививки AstraZeneca

В Канаде зафиксировали первый случай смерти после прививки AstraZeneca

Первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зафиксирован в Канаде.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом 27 апреля сообщил телеканал CBC  News.

"Министерство здравоохранения провинции Квебек подтвердило смерть женщины после того, как прививка вакциной AstraZeneca в начале апреля привела к возникновению редкого тромба у нее в мозгу", - говорится в материале.

Отмечается, что погибшей было 54 года. Вместе с мужем она получила первую дозу прививки AstraZeneca 9 апреля.

"После вакцинации она чувствовала серьезную усталость и головную боль. Сначала ее госпитализировали по месту жительства, а после ухудшения состояния доставили в Институт неврологии Монреаля", - отмечает CBC News.

При этом муж погибшей не претерпел никаких побочных последствий вакцинации.

По словам руководителя Агентства общественного здоровья Квебека Горацио Аруд, преимущества вакцины AstraZeneca до сих пор преобладают над ее рисками.

"Очевидно, что этот вирус убивает и вакцина способна защитить вас. Впрочем иногда, к сожалению, случаются осложнения", - сказал Аруд.

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Он добавил, что летальные побочные эффекты после прививки AstraZeneca возникают примерно у одного из ста тысяч вакцинированных.

"Подобное - очень редкое, но мы знали, что вероятность этого существует", - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что до сих пор прививки от COVID-19, производства AstraZeneca, получили более миллиона канадцев. На территории страны было обнаружено несколько случаев серьезных побочных последствий после вакцинации, но до сих пор состояние больных удавалось стабилизировать.

вакцина (3815) Канада (2073) смерть (9212) AstraZeneca (141)


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Кому суджено померти від інсульту, той точно не помре від КОВІДу. Хоча смерть від КОВІДу страшніша. Людина при свідомості, може рухатись, але не може дихати. І задихається з благаннями про допомогу в очах. Страшна смерть.
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28.04.2021 07:45 Ответить
В 2018 році від респіраторних хвороб померли 13000 українців. Вони теж задихалися перед смертю. Кого це турбувало?
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28.04.2021 10:02 Ответить
Црботливий ти наш, чому тебе не було чути у 2018-му році?
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28.04.2021 10:04 Ответить
*Турботливий.
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28.04.2021 10:06 Ответить
там, де й ти
усім було по барабану, ходили без масок і "заражали людей"
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28.04.2021 10:16 Ответить
І аж тепер ти допетрав? 😁 Раніше якось не доходило? 😊
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28.04.2021 11:49 Ответить
а ти ходив в масці до 2020 року? чи тільки рік тому почав, тому що тобі, барану, віддали в зомбоящику таке розпорядження?
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28.04.2021 12:50 Ответить
З якого дива тромб у мозку є рідкісним? Із чого видно, що це наслідки вакцинування? Може в неї була схильність до формування тромбів? Вона зробила аналізи до щеплення? Чи, може, як завжди, проігнорувала рекомендації лікаря? Знала би про своє здоров'я докладніше, можна буоо б врахувати зміни в крові.. Тому всім перед вакцинуванням доцільно робити аналізи та вияснити показники тромбоцитів та д-дімер. А потім враховувати ці дані.
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01.05.2021 12:33 Ответить
 
 