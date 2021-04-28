В Канаде зафиксировали первый случай смерти после прививки AstraZeneca

Первый случай смерти из-за образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся вакциной от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, зафиксирован в Канаде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом 27 апреля сообщил телеканал CBC News.

"Министерство здравоохранения провинции Квебек подтвердило смерть женщины после того, как прививка вакциной AstraZeneca в начале апреля привела к возникновению редкого тромба у нее в мозгу", - говорится в материале.

Отмечается, что погибшей было 54 года. Вместе с мужем она получила первую дозу прививки AstraZeneca 9 апреля.

"После вакцинации она чувствовала серьезную усталость и головную боль. Сначала ее госпитализировали по месту жительства, а после ухудшения состояния доставили в Институт неврологии Монреаля", - отмечает CBC News.

При этом муж погибшей не претерпел никаких побочных последствий вакцинации.

По словам руководителя Агентства общественного здоровья Квебека Горацио Аруд, преимущества вакцины AstraZeneca до сих пор преобладают над ее рисками.

"Очевидно, что этот вирус убивает и вакцина способна защитить вас. Впрочем иногда, к сожалению, случаются осложнения", - сказал Аруд.

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Он добавил, что летальные побочные эффекты после прививки AstraZeneca возникают примерно у одного из ста тысяч вакцинированных.

"Подобное - очень редкое, но мы знали, что вероятность этого существует", - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что до сих пор прививки от COVID-19, производства AstraZeneca, получили более миллиона канадцев. На территории страны было обнаружено несколько случаев серьезных побочных последствий после вакцинации, но до сих пор состояние больных удавалось стабилизировать.