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Новости Пасха
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Предстоятели ПЦУ и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями

Предстоятели ПЦУ и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями

Накануне Светлого Христова Воскресения, который отмечается 2 мая, главы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви обратились к украинцам с праздничными посланиями.

Предстоятель ПЦУ Епифаний в своем обращении отметил, что Светлое Христово Воскресение уже второй год подряд приходится отмечать в чрезвычайных условиях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПЦУ.

"Но разве в течение двух тысячелетий, прошедших с тех пор, когда ангелы возвестили мироносицам, "что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес"(Лк. 24:5 - 6), Церковь и человечество не находились в скорбях и испытаниях. На долю каждого поколения христиан приходилось испытание тех или иных скорбей. Какими бы тяжелыми ни были испытания, но радость от осознания истины воскресения Христова помогает преодолевать все", - заявил митрополит Епифаний.

Он пожелал украинским воинам божьей защиты и победы, а также поблагодарил врачей и всех, кто заботится о больных.

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Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в свою очередь также вспомнил о карантине, отметив, что это время украинцы прожили "как в гробу за запертой дверью" ограничений, которые периодически усиливались, сообщается на сайте Церкви. Однако, по его словам, украинцы научились даже в условиях жесткого карантина практиковать веру, отличать ее содержание от формы проявления. Он пожелал верующим благословенных праздников и призвал дорожить даром жизни.

Автор: 

Пасха (355) УГКЦ (243) Епифаний (346) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+17


Предстоятели ПЦУ и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями - Цензор.НЕТ 8503
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02.05.2021 00:07
+12
Христос Воскрес !!!
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02.05.2021 00:10
+10
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ звернулися до українців із великодніми посланнями - Цензор.НЕТ 6353
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02.05.2021 00:20
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Службу транслюють тільки ПРЯМИЙ і 5 канал. На Інтері маасковська церква.
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02.05.2021 00:01 Ответить
УПЦ МП ,це філія ФСБ в Україні ,нах..,за порєбрік !!! Розплідник сепарсько-колорадської гидоти "Інтер" має бути закритим !!!))))
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02.05.2021 00:05 Ответить


Предстоятели ПЦУ и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями - Цензор.НЕТ 8503
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02.05.2021 00:07 Ответить
Христос Воскрес !!!
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02.05.2021 00:10 Ответить
Воистину Воскрес!
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02.05.2021 01:21 Ответить
так так, но к сожалению как всегда - есть и предатели на вечере.
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02.05.2021 00:19 Ответить
Немає. На цій картині їх 12.
Христос Воскрес !!!
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02.05.2021 09:16 Ответить
Прислужник сатаны онуфрий о ещё не кудахтал о "брацкихнаротах" в обнимку с всратой "паломницей" марченко?
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02.05.2021 00:09 Ответить
Сколько веков нужно ещё ошибаться этому мудрому нариду, чтобы явился Гетьман или Христос, который объединит, наконец-то объединит нашу страну в мощный, железный кулак,
и , даст отпор московским упырям внутри страны , так же, как извне, выгонит из неё бесов к кремлёвскому сатане и вернёт свои земли и свою полную независимость ?
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02.05.2021 00:10 Ответить
Коли "мудрий нарід" знищить, власною волею, москаля в собі і позбавиться цієї ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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02.05.2021 00:14 Ответить
100 відсотків.
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02.05.2021 00:27 Ответить
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ звернулися до українців із великодніми посланнями - Цензор.НЕТ 6353
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02.05.2021 00:20 Ответить
 
 