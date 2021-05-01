Предстоятели ПЦУ и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями

Накануне Светлого Христова Воскресения, который отмечается 2 мая, главы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви обратились к украинцам с праздничными посланиями.

Предстоятель ПЦУ Епифаний в своем обращении отметил, что Светлое Христово Воскресение уже второй год подряд приходится отмечать в чрезвычайных условиях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПЦУ.

"Но разве в течение двух тысячелетий, прошедших с тех пор, когда ангелы возвестили мироносицам, "что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес"(Лк. 24:5 - 6), Церковь и человечество не находились в скорбях и испытаниях. На долю каждого поколения христиан приходилось испытание тех или иных скорбей. Какими бы тяжелыми ни были испытания, но радость от осознания истины воскресения Христова помогает преодолевать все", - заявил митрополит Епифаний.

Он пожелал украинским воинам божьей защиты и победы, а также поблагодарил врачей и всех, кто заботится о больных.

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Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в свою очередь также вспомнил о карантине, отметив, что это время украинцы прожили "как в гробу за запертой дверью" ограничений, которые периодически усиливались, сообщается на сайте Церкви. Однако, по его словам, украинцы научились даже в условиях жесткого карантина практиковать веру, отличать ее содержание от формы проявления. Он пожелал верующим благословенных праздников и призвал дорожить даром жизни.