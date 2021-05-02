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Новини Великдень
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Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ звернулися до українців із великодніми посланнями

Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ звернулися до українців із великодніми посланнями

Напередодні Світлого Христового Воскресіння, яке відзначають 2 травня, глави Православної церкви України й Української греко-католицької церкви звернулися до українців із святковими посланнями.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній у своєму зверненні зазначив, що Світле Христове Воскресіння вже другий рік поспіль доводиться відзначати в надзвичайних умовах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ.

"Однак хіба впродовж двох тисячоліть, які минули відтоді, як ангели сповістили мироносицям, "чого шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він воскрес" (Лк. 24: 5 – 6), Церква і людство не перебували в скорботах і випробуваннях? На долю кожного покоління християн випадало зазнавати тих чи інших скорбот. Якими б важкими не були випробування, але радість від усвідомлення істини воскресіння Христового допомагає долати все", - заявив митрополит Епіфаній.

Він побажав українським воїнам божого захисту і перемоги, а також подякував лікарям і всім, хто піклується про хворих.

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Глава УГКЦ блаженніший Святослав, зі свого боку, також згадав про карантин, зазначивши, що цей час українці прожили, "немов у труні, за замкненими дверима" обмежень, які періодично посилювалися, повідомляється на сайті УГКЦ. Однак, за його словами, українці навчилися навіть в умовах жорсткого карантину практикувати віру, відрізняти її зміст від форми прояву. Він побажав вірянам благословенних свят і закликав цінувати дар життя.

Автор: 

Великдень (338) УГКЦ (108) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+17


Предстоятели ПЦУ и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями - Цензор.НЕТ 8503
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02.05.2021 00:07
+12
Христос Воскрес !!!
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02.05.2021 00:10
+10
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ звернулися до українців із великодніми посланнями - Цензор.НЕТ 6353
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02.05.2021 00:20
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Службу транслюють тільки ПРЯМИЙ і 5 канал. На Інтері маасковська церква.
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02.05.2021 00:01 Відповісти
УПЦ МП ,це філія ФСБ в Україні ,нах..,за порєбрік !!! Розплідник сепарсько-колорадської гидоти "Інтер" має бути закритим !!!))))
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02.05.2021 00:05 Відповісти


Предстоятели ПЦУ и УГКЦ обратились к украинцам с пасхальными посланиями - Цензор.НЕТ 8503
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02.05.2021 00:07 Відповісти
Христос Воскрес !!!
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02.05.2021 00:10 Відповісти
Воистину Воскрес!
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02.05.2021 01:21 Відповісти
так так, но к сожалению как всегда - есть и предатели на вечере.
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02.05.2021 00:19 Відповісти
Немає. На цій картині їх 12.
Христос Воскрес !!!
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02.05.2021 09:16 Відповісти
Прислужник сатаны онуфрий о ещё не кудахтал о "брацкихнаротах" в обнимку с всратой "паломницей" марченко?
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02.05.2021 00:09 Відповісти
Сколько веков нужно ещё ошибаться этому мудрому нариду, чтобы явился Гетьман или Христос, который объединит, наконец-то объединит нашу страну в мощный, железный кулак,
и , даст отпор московским упырям внутри страны , так же, как извне, выгонит из неё бесов к кремлёвскому сатане и вернёт свои земли и свою полную независимость ?
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02.05.2021 00:10 Відповісти
Коли "мудрий нарід" знищить, власною волею, москаля в собі і позбавиться цієї ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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02.05.2021 00:14 Відповісти
100 відсотків.
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02.05.2021 00:27 Відповісти
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ звернулися до українців із великодніми посланнями - Цензор.НЕТ 6353
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02.05.2021 00:20 Відповісти
 
 