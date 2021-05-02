Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ звернулися до українців із великодніми посланнями

Напередодні Світлого Христового Воскресіння, яке відзначають 2 травня, глави Православної церкви України й Української греко-католицької церкви звернулися до українців із святковими посланнями.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній у своєму зверненні зазначив, що Світле Христове Воскресіння вже другий рік поспіль доводиться відзначати в надзвичайних умовах, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ПЦУ.

"Однак хіба впродовж двох тисячоліть, які минули відтоді, як ангели сповістили мироносицям, "чого шукаєте живого між мертвими? Його нема тут. Він воскрес" (Лк. 24: 5 – 6), Церква і людство не перебували в скорботах і випробуваннях? На долю кожного покоління християн випадало зазнавати тих чи інших скорбот. Якими б важкими не були випробування, але радість від усвідомлення істини воскресіння Христового допомагає долати все", - заявив митрополит Епіфаній.

Він побажав українським воїнам божого захисту і перемоги, а також подякував лікарям і всім, хто піклується про хворих.

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Глава УГКЦ блаженніший Святослав, зі свого боку, також згадав про карантин, зазначивши, що цей час українці прожили, "немов у труні, за замкненими дверима" обмежень, які періодично посилювалися, повідомляється на сайті УГКЦ. Однак, за його словами, українці навчилися навіть в умовах жорсткого карантину практикувати віру, відрізняти її зміст від форми прояву. Він побажав вірянам благословенних свят і закликав цінувати дар життя.