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Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Украина в пятницу, 30 апреля, начала закачку природного газа в свои подземные газовые хранилища (ПХГ).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Так, по расчетам, в минувшую пятницу нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн куб. м. В частности, хранилища 30 апреля пополнились на 3,85 млн куб. м при отборе 1,99 млн куб. м.

Закачка продолжилась и 1 мая – она составила 5,74 млн куб. м при отборе 0,01 млн куб. м.

Таким образом, из отопительного сезона 2020/2021 гг. Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 гг. – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 гг. – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2018/2019 гг. – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2017/2018 гг. – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2016/2017 гг. – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

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Отметит, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Автор: 

Газ (10223) газохранилище (173)


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Топ комментарии
+3
Какая разніца?
Украина начала закачку газа в подземные хранилища - Цензор.НЕТ 9903
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02.05.2021 11:50
+2
А по какой цене закупает? Или зебизяны потом оплатят по любой?
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02.05.2021 11:43
+2
По какой цене закачка?
Народ хочет знать
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02.05.2021 11:48
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Правила форума Совет форумчан
І відразу припинила, оскільки 50 млрд. грн., що планувалося витратити на ці потреби пішли на "Велике будівництво".
Зеленський готує Україні - сувору зиму і здачу інтересів *****.
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02.05.2021 11:42 Ответить
Как пацак, так сразу несёт фигню про замерзших украинцев. Проспись, нелюдь.
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02.05.2021 11:52 Ответить
На скільки мені відомо, 50 млрд. Нафтогаз зарезервував собі на той випадок, якщо боржники Нафтогазу не повернуть йому борги. А таких багато
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02.05.2021 12:55 Ответить
Вообще то аудит выявил , что долгов у Нафтагазу больше чем денег на счетах. И по заявлению Кобелева убыток у них за год 19 миллиардов. И тут откуда н.з. в 50 миллиардов для должников. По памяти уже не раз десятки миллиардов списывались нашим газовикам.
Явно здесь проглядывается мухлёж со стороны Нафтогаза.
Откуда дровишки?
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02.05.2021 16:05 Ответить
50 мільярдів гривень - ось причина ... демаршу зі звільненням голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, та призначенням на цю посаду Юрія Вітренка.
Ці 50 мільярдів НАК відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники з нею не розрахуються. За інформацією джерела ZN.UA, Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується.
https://zn.ua/ukr/internal/vijalovi-vidkljuchennja-sovisti.html Джерело Доречі, там іще багато цікавого
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02.05.2021 16:54 Ответить
А по какой цене закупает? Или зебизяны потом оплатят по любой?
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02.05.2021 11:43 Ответить
Закачати подешевше, а продати подорожче. Чисто бізнес спекуляція.
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02.05.2021 11:46 Ответить
Да, пролетарьяту с их пятью копейками в кармане не понять.
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02.05.2021 11:53 Ответить
А вибору не має. Ціна визначається біржовою ціною на https://www.powernext.com/futures-market-data TTF . І ця ціна зараз має тенденцію до зростання 220 - 255 дол. за 1000 куб. м
Україна почала закачування газу в підземні сховища - Цензор.НЕТ 5918
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02.05.2021 12:23 Ответить
А может летом по <100$ закачивать? Не?
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02.05.2021 12:46 Ответить
Тут невідомо іще яка ціна буде літом, також є обмеженння потужностей та контрактів по об"єму, який можна бути закачати у певний проміжок часу. Просто так, "мені так хочеться" не виходить.
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02.05.2021 12:52 Ответить
минимальная цена в том году была 50$ а то и меньше, а сейчас надо судорожно по 255 качать! Думаю, что будут аргументировать тем, что северный поток-2 вот-вот достроят и вообще через нашу трубу объёмов не будет, поэтому берём по 250
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02.05.2021 13:53 Ответить
Справа, напевно, не у тому. Коронакриза в Європі іде на спад, виробництво та споживання для нього відновлюються, тому і вартість газу зростає. Хоча, факт "невизначенності" з РФ та можливі санкції на експорт енергоносіїв звідти роблять справу.
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02.05.2021 15:00 Ответить
Ну закачали прошлым летом по 70 баксов, все равно лохам продали по 300.закачают по 200 будете покупать по 500. Лохи должны платить.
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02.05.2021 19:58 Ответить
По какой цене закачка?
Народ хочет знать
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02.05.2021 11:48 Ответить
Какая разніца?
Украина начала закачку газа в подземные хранилища - Цензор.НЕТ 9903
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02.05.2021 11:50 Ответить
Себя зеленое стадо не обидит...это факт...какая бы не была цена закачки народ Украины заплатит дороже...
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02.05.2021 11:57 Ответить
Что дороже - сомнений нет. Но на сколько?
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02.05.2021 12:11 Ответить
Тут зелені ні до чого. Ціна визначається сереніми спотовими цінами на https://www.powernext.com/spot-market-data нідерландській біржі TTF
https://biz.censor.net/resonance/3172384/skolko_budet_stoit_gaz_dlya_naseleniya_v_yanvareaprele_2020_goda
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02.05.2021 12:39 Ответить
Так чекайте, всі ж хочуть великих прибутків Нафтогазу. Так що всьо харашо, чим дешевше закачають і дорожче продадуть, тим більші будуть прибутки. Можна буде пару мільйонів премії Вітренку заплатити.
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02.05.2021 16:48 Ответить
Не меньше 6,2 грн. з а куб. Потім додайте 20% НДС та послуги транспортування, війде біля 8 грн. за куб
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02.05.2021 12:28 Ответить
Спасибо за разъяснение, но 6,2 грн это много!
В итоге населению будут продавать минимум по 10грн!
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02.05.2021 12:33 Ответить
З платою за доставку. Але виходу не має. Тільки зняття НДС і зменьшення плати за доставку облгазами. Так, наприклад, до цієї цифри, що Вам вважається великою додасться іще приблизно 2 грн. (тут в залежності від регіону)
Зараз споживачам пропонують річний контракт з постачальниками за ціною приблизно 7,90 - 7,99 грн. за куб. Наприклад, https://gas.ua/uk/home?gclid=CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TNSM1RGu6bbsbFVvGzkxt2BB0-a4sLdUH-mYCJoooCh7K-zu2u1rZhoCR6EQAvD_BwE у Нафтогазу 7,96 грн. за куб
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02.05.2021 12:47 Ответить
Життя показує, що заключені контракти з провладними структурами звжди закінчуються розчаруванням...
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02.05.2021 13:02 Ответить
Тут є інший чинник, зобов"язання перед МВФ, хоча зелені і їх разом з Угодою про асоціацію не виконують. Ну, тут винні от ті 73%.
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02.05.2021 13:08 Ответить
Наверно газ собственной добычи?
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02.05.2021 15:19 Ответить
Иди лыко вяжи.
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02.05.2021 16:09 Ответить
а где та наша "собственная добыча" с соответственными ценами?
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02.05.2021 17:13 Ответить
так чей газ " зе слуги " начали вдувать в украинские хранилища и по какой цене? -молчок
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02.05.2021 12:27 Ответить
Природный, как и всегда.
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02.05.2021 12:37 Ответить
ПРИРОДНЫЙ НАРОДНЫЙ ГАЗ УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!нам обеспечит ПРЕЗИДЕНТ АНТОН ГУРА!!!!!!!!он показал что УКРАИНА САМАЯ БОГАТАЯ НА ГАЗ СТРАНА В МИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а зеленскому импичмент...за то что он НЕ НАЗНАЧИЛ АНТОНА ГУРА------ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2021 12:50 Ответить
вай!
какой гарячий джигит кричит кричалку
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02.05.2021 17:17 Ответить
я понимаю...кричать бесполезно
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02.05.2021 18:01 Ответить
Да, кричать уже хватит. Пора дубиной по голове...
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02.05.2021 19:01 Ответить
пора...дубина есть...куда ити??
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02.05.2021 19:11 Ответить
начинать с их отпрысков -
под ночными барами караулить мажоров и добывать у них деньги для малоимущих
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02.05.2021 20:58 Ответить
 
 