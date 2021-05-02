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Україна почала закачування газу в підземні сховища

Україна почала закачування газу в підземні сховища

Україна в п'ятницю, 30 квітня, почала закачування природного газу в свої підземні газові сховища (ПСГ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

У минулу п'ятницю нетто-закачування перевищило нетто-відбір з ПСГ на 1,86 млн куб. м. Зокрема, сховища 30 квітня поповнилися на 3,85 млн куб. м під час відбору 1,99 млн куб. м.

Закачування продовжилося і 1 травня – воно становило 5,74 млн куб. м за відбору 0,01 млн куб. м.

Таким чином з опалювального сезону 2020/2021 рр. Україна вийшла з запасами 15,291 млрд куб. м (29 квітня), сезону 2019/2020 рр. – 15,784 млрд куб. м (26 березня), сезону 2018/2019 рр. – 8,745 млрд куб. м (4 квітня), сезону 2018/2019 рр. – 7,435 млрд куб. м (8 квітня), сезону 2017/2018 рр. – 8,1 млрд куб. м (22 березня), сезону 2016/2017 рр. – 8,438 млрд куб. м (6 квітня).

Як повідомлялося, Україна використовувала свої підземки в режимі відбору більше ніж півроку – з 20 жовтня 2020 року, увійшовши в опалювальний сезон із забитими майже під зав'язку ПСГ в обсязі 28,443 млрд куб. м.

У систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проектною місткістю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишевське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопоповське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське, що розміщене на тимчасово окупованій території (0,4 млрд куб. м).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закінчить опалювальний сезон із запасами газу в 17 млрд куб. м, - Коболєв

газ (10415) газосховище (671)


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Топ коментарі
+3
Какая разніца?
Украина начала закачку газа в подземные хранилища - Цензор.НЕТ 9903
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02.05.2021 11:50
+2
А по какой цене закупает? Или зебизяны потом оплатят по любой?
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02.05.2021 11:43
+2
По какой цене закачка?
Народ хочет знать
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02.05.2021 11:48
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І відразу припинила, оскільки 50 млрд. грн., що планувалося витратити на ці потреби пішли на "Велике будівництво".
Зеленський готує Україні - сувору зиму і здачу інтересів *****.
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02.05.2021 11:42 Відповісти
Как пацак, так сразу несёт фигню про замерзших украинцев. Проспись, нелюдь.
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02.05.2021 11:52 Відповісти
На скільки мені відомо, 50 млрд. Нафтогаз зарезервував собі на той випадок, якщо боржники Нафтогазу не повернуть йому борги. А таких багато
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02.05.2021 12:55 Відповісти
Вообще то аудит выявил , что долгов у Нафтагазу больше чем денег на счетах. И по заявлению Кобелева убыток у них за год 19 миллиардов. И тут откуда н.з. в 50 миллиардов для должников. По памяти уже не раз десятки миллиардов списывались нашим газовикам.
Явно здесь проглядывается мухлёж со стороны Нафтогаза.
Откуда дровишки?
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02.05.2021 16:05 Відповісти
50 мільярдів гривень - ось причина ... демаршу зі звільненням голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, та призначенням на цю посаду Юрія Вітренка.
Ці 50 мільярдів НАК відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники з нею не розрахуються. За інформацією джерела ZN.UA, Банкова хотіла, забравши ці кошти у НАК, спустити все на «Велике будівництво», «підігрівши» всіх, хто з цієї інфраструктурної афери годується.
https://zn.ua/ukr/internal/vijalovi-vidkljuchennja-sovisti.html Джерело Доречі, там іще багато цікавого
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02.05.2021 16:54 Відповісти
А по какой цене закупает? Или зебизяны потом оплатят по любой?
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02.05.2021 11:43 Відповісти
Закачати подешевше, а продати подорожче. Чисто бізнес спекуляція.
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02.05.2021 11:46 Відповісти
Да, пролетарьяту с их пятью копейками в кармане не понять.
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02.05.2021 11:53 Відповісти
А вибору не має. Ціна визначається біржовою ціною на https://www.powernext.com/futures-market-data TTF . І ця ціна зараз має тенденцію до зростання 220 - 255 дол. за 1000 куб. м
Україна почала закачування газу в підземні сховища - Цензор.НЕТ 5918
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02.05.2021 12:23 Відповісти
А может летом по <100$ закачивать? Не?
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02.05.2021 12:46 Відповісти
Тут невідомо іще яка ціна буде літом, також є обмеженння потужностей та контрактів по об"єму, який можна бути закачати у певний проміжок часу. Просто так, "мені так хочеться" не виходить.
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02.05.2021 12:52 Відповісти
минимальная цена в том году была 50$ а то и меньше, а сейчас надо судорожно по 255 качать! Думаю, что будут аргументировать тем, что северный поток-2 вот-вот достроят и вообще через нашу трубу объёмов не будет, поэтому берём по 250
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02.05.2021 13:53 Відповісти
Справа, напевно, не у тому. Коронакриза в Європі іде на спад, виробництво та споживання для нього відновлюються, тому і вартість газу зростає. Хоча, факт "невизначенності" з РФ та можливі санкції на експорт енергоносіїв звідти роблять справу.
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02.05.2021 15:00 Відповісти
Ну закачали прошлым летом по 70 баксов, все равно лохам продали по 300.закачают по 200 будете покупать по 500. Лохи должны платить.
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02.05.2021 19:58 Відповісти
По какой цене закачка?
Народ хочет знать
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02.05.2021 11:48 Відповісти
Какая разніца?
Украина начала закачку газа в подземные хранилища - Цензор.НЕТ 9903
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02.05.2021 11:50 Відповісти
Себя зеленое стадо не обидит...это факт...какая бы не была цена закачки народ Украины заплатит дороже...
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02.05.2021 11:57 Відповісти
Что дороже - сомнений нет. Но на сколько?
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02.05.2021 12:11 Відповісти
Тут зелені ні до чого. Ціна визначається сереніми спотовими цінами на https://www.powernext.com/spot-market-data нідерландській біржі TTF
https://biz.censor.net/resonance/3172384/skolko_budet_stoit_gaz_dlya_naseleniya_v_yanvareaprele_2020_goda
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02.05.2021 12:39 Відповісти
Так чекайте, всі ж хочуть великих прибутків Нафтогазу. Так що всьо харашо, чим дешевше закачають і дорожче продадуть, тим більші будуть прибутки. Можна буде пару мільйонів премії Вітренку заплатити.
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02.05.2021 16:48 Відповісти
Не меньше 6,2 грн. з а куб. Потім додайте 20% НДС та послуги транспортування, війде біля 8 грн. за куб
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02.05.2021 12:28 Відповісти
Спасибо за разъяснение, но 6,2 грн это много!
В итоге населению будут продавать минимум по 10грн!
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02.05.2021 12:33 Відповісти
З платою за доставку. Але виходу не має. Тільки зняття НДС і зменьшення плати за доставку облгазами. Так, наприклад, до цієї цифри, що Вам вважається великою додасться іще приблизно 2 грн. (тут в залежності від регіону)
Зараз споживачам пропонують річний контракт з постачальниками за ціною приблизно 7,90 - 7,99 грн. за куб. Наприклад, https://gas.ua/uk/home?gclid=CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TNSM1RGu6bbsbFVvGzkxt2BB0-a4sLdUH-mYCJoooCh7K-zu2u1rZhoCR6EQAvD_BwE у Нафтогазу 7,96 грн. за куб
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02.05.2021 12:47 Відповісти
Життя показує, що заключені контракти з провладними структурами звжди закінчуються розчаруванням...
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02.05.2021 13:02 Відповісти
Тут є інший чинник, зобов"язання перед МВФ, хоча зелені і їх разом з Угодою про асоціацію не виконують. Ну, тут винні от ті 73%.
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02.05.2021 13:08 Відповісти
Наверно газ собственной добычи?
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02.05.2021 15:19 Відповісти
Иди лыко вяжи.
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02.05.2021 16:09 Відповісти
а где та наша "собственная добыча" с соответственными ценами?
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02.05.2021 17:13 Відповісти
так чей газ " зе слуги " начали вдувать в украинские хранилища и по какой цене? -молчок
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02.05.2021 12:27 Відповісти
Природный, как и всегда.
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02.05.2021 12:37 Відповісти
ПРИРОДНЫЙ НАРОДНЫЙ ГАЗ УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!нам обеспечит ПРЕЗИДЕНТ АНТОН ГУРА!!!!!!!!он показал что УКРАИНА САМАЯ БОГАТАЯ НА ГАЗ СТРАНА В МИРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!а зеленскому импичмент...за то что он НЕ НАЗНАЧИЛ АНТОНА ГУРА------ПРЕМЬЕР МИНИСТРОМ УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2021 12:50 Відповісти
вай!
какой гарячий джигит кричит кричалку
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02.05.2021 17:17 Відповісти
я понимаю...кричать бесполезно
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02.05.2021 18:01 Відповісти
Да, кричать уже хватит. Пора дубиной по голове...
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02.05.2021 19:01 Відповісти
пора...дубина есть...куда ити??
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02.05.2021 19:11 Відповісти
начинать с их отпрысков -
под ночными барами караулить мажоров и добывать у них деньги для малоимущих
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02.05.2021 20:58 Відповісти
 
 