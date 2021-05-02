Україна почала закачування газу в підземні сховища

Україна в п'ятницю, 30 квітня, почала закачування природного газу в свої підземні газові сховища (ПСГ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

У минулу п'ятницю нетто-закачування перевищило нетто-відбір з ПСГ на 1,86 млн куб. м. Зокрема, сховища 30 квітня поповнилися на 3,85 млн куб. м під час відбору 1,99 млн куб. м.

Закачування продовжилося і 1 травня – воно становило 5,74 млн куб. м за відбору 0,01 млн куб. м.

Таким чином з опалювального сезону 2020/2021 рр. Україна вийшла з запасами 15,291 млрд куб. м (29 квітня), сезону 2019/2020 рр. – 15,784 млрд куб. м (26 березня), сезону 2018/2019 рр. – 8,745 млрд куб. м (4 квітня), сезону 2018/2019 рр. – 7,435 млрд куб. м (8 квітня), сезону 2017/2018 рр. – 8,1 млрд куб. м (22 березня), сезону 2016/2017 рр. – 8,438 млрд куб. м (6 квітня).

Як повідомлялося, Україна використовувала свої підземки в режимі відбору більше ніж півроку – з 20 жовтня 2020 року, увійшовши в опалювальний сезон із забитими майже під зав'язку ПСГ в обсязі 28,443 млрд куб. м.

У систему 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проектною місткістю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солохівське (1,3 млрд куб. м), Олишевське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопоповське (0,42 млрд куб. м) і Вергунське, що розміщене на тимчасово окупованій території (0,4 млрд куб. м).

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