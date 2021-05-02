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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев

Степанов призвал праздновать Пасху

Украинцам следует праздновать Пасху "сдержанно", чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.

Министр отметил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников, потому что "благодаря нашим совместным усилиям эпидемия пошла на спад".

"Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилых людей остаться дома - сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", - написал Степанов.

Он призвал избегать скоплений людей, а также праздновать в узком семейном круге.

"Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без нарушений, - замглавы МВД Яровой. ФОТО

Автор: 

карантин (16729) Пасха (355) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Тебе дурачку обьясняли что за идиота голосовать нельзя...и ты проголосовал...
А что делать на Пасху...мы и без сопливых типа тебя и степашки сами разберемся...
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02.05.2021 12:15
+5
Добре хоч їздити по курортам і не носити маски можна.
Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 9188
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02.05.2021 12:09
+4
Та да...и по музейным коврикам обутыми тоже можно....как краснопузое быдло в 1817-м по паркету..в сапогах..
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02.05.2021 12:13
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Правила форума Совет форумчан
а его разве не вышвырнули с должности за воровство и бездарность?
- вроде проходила такая новость..
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02.05.2021 12:07 Ответить
Воровство и бездарность - визитная карточка нынешней власти.Кто же его снимет?
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02.05.2021 12:54 Ответить
В Ростов до проффесора на ПМЖ і кандидата ківулю з собою прихвати степашкін.
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02.05.2021 18:48 Ответить
ПНХ
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02.05.2021 12:07 Ответить
Целование икон способствовало распространению заразы в средние века. К слову.
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02.05.2021 12:08 Ответить
Добре хоч їздити по курортам і не носити маски можна.
Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 9188
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02.05.2021 12:09 Ответить
Та да...и по музейным коврикам обутыми тоже можно....как краснопузое быдло в 1817-м по паркету..в сапогах..
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02.05.2021 12:13 Ответить
Так, гід роззулася. А криворіжська гопота в кроссах.
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02.05.2021 12:17 Ответить
Бидло звичайне, криворогате.
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02.05.2021 12:52 Ответить
це у Косові музей?
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02.05.2021 12:27 Ответить
В1917!
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02.05.2021 14:09 Ответить
Именно так...опечатка..
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02.05.2021 19:12 Ответить
Гадаю,що ц мені зранку якоь не по собі!!!! А це тому що непокоївся ,як там Степашка,живий ,здоровий??? Ну аж від серця відступило !!)))
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02.05.2021 12:09 Ответить
пояснюю, що небажано робити на Пасху

Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 2907
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02.05.2021 12:12 Ответить
Тебе дурачку обьясняли что за идиота голосовать нельзя...и ты проголосовал...
А что делать на Пасху...мы и без сопливых типа тебя и степашки сами разберемся...
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02.05.2021 12:15 Ответить
А таке можна?
Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 5117
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02.05.2021 12:19 Ответить
опущенный, не пойму - тебе в кайф вонять - гавном быть?
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02.05.2021 12:22 Ответить
А в стране уже отменили масочный режим при посещении общественных заведений?

Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 4262
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02.05.2021 12:33 Ответить
Вот хорошо,- теперь никто меня не обслюнявит на законном основании
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02.05.2021 12:19 Ответить
И еще 2 дня потерпи законные основания!
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02.05.2021 14:28 Ответить
Освященные маски пока не в тренде? Хм... странно.
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02.05.2021 12:40 Ответить
У вас их просто нет... ...а у нас есть, но все службы во всех епархиях, онлайн...
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02.05.2021 12:43 Ответить
Чего нет? Масок? Есть, продаются везде, разные. Тока попадается гивно, честно говоря. Тока натягиваешь на фейс, даже в первый раз, а ушная лямка- отрывается.
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02.05.2021 12:52 Ответить
-- то есть -- масок нет, но они есть в продаже...*)
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02.05.2021 13:02 Ответить
сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. ...и заразку впридачу...
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02.05.2021 12:41 Ответить
Степашка медицинский авторитет 😂...
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02.05.2021 13:26 Ответить
А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3263317

ЦЕ ПОЧАТОК -
Скоро влада полізе у ліжка до людей і буду казати що їм робити, а що ні
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02.05.2021 15:05 Ответить
Да по хрену такие призвания. Я эти "обнимашки"-"целовашки" при встече практически каждый день на улице вижу, независимо от того пасха это, или нет.
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02.05.2021 16:07 Ответить
Где ж ты раньше был, о эксперт? Я уже всех обслюнявил.
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02.05.2021 16:17 Ответить
 
 