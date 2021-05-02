Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев
Украинцам следует праздновать Пасху "сдержанно", чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook.
Министр отметил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников, потому что "благодаря нашим совместным усилиям эпидемия пошла на спад".
"Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилых людей остаться дома - сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", - написал Степанов.
Он призвал избегать скоплений людей, а также праздновать в узком семейном круге.
"Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- вроде проходила такая новость..
А что делать на Пасху...мы и без сопливых типа тебя и степашки сами разберемся...
ЦЕ ПОЧАТОК -
Скоро влада полізе у ліжка до людей і буду казати що їм робити, а що ні