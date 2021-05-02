Степанов закликав святкувати Великдень "стримано" - без обіймів і поцілунків
Українцям слід святкувати Великдень "стримано", щоб не допустити нового спалаху коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав у фейсбук.
Міністр зазначив, що уряд не вводив додаткових обмежень на період великодніх свят, тому що "завдяки нашим спільним зусиллям епідемія пішла на спад".
"Давайте зробимо все, щоб захистити себе і близьких у цей день. Попросіть ваших родичів похилого віку залишитися вдома – сходіть в церкву за них і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя", - написав Степанов.
Він закликав уникати скупчень людей, а також святкувати у вузькому сімейному колі.
"Попереду у нас буде ще багато свят. А сьогодні – прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період", - додав міністр.
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- вроде проходила такая новость..
А что делать на Пасху...мы и без сопливых типа тебя и степашки сами разберемся...
ЦЕ ПОЧАТОК -
Скоро влада полізе у ліжка до людей і буду казати що їм робити, а що ні