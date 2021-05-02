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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов закликав святкувати Великдень "стримано" - без обіймів і поцілунків

Степанов закликав святкувати Великдень

Українцям слід святкувати Великдень "стримано", щоб не допустити нового спалаху коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов написав у фейсбук.

Міністр зазначив, що уряд не вводив додаткових обмежень на період великодніх свят, тому що "завдяки нашим спільним зусиллям епідемія пішла на спад".

"Давайте зробимо все, щоб захистити себе і близьких у цей день. Попросіть ваших родичів похилого віку залишитися вдома – сходіть в церкву за них і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя", - написав Степанов.

Він закликав уникати скупчень людей, а також святкувати у вузькому сімейному колі.

"Попереду у нас буде ще багато свят. А сьогодні – прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 160 осіб, зафіксовано 5 094 нові випадки зараження, понад 3 тис. госпіталізовано

карантин (18172) Великдень (338) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Тебе дурачку обьясняли что за идиота голосовать нельзя...и ты проголосовал...
А что делать на Пасху...мы и без сопливых типа тебя и степашки сами разберемся...
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02.05.2021 12:15
+5
Добре хоч їздити по курортам і не носити маски можна.
Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 9188
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02.05.2021 12:09
+4
Та да...и по музейным коврикам обутыми тоже можно....как краснопузое быдло в 1817-м по паркету..в сапогах..
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02.05.2021 12:13
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а его разве не вышвырнули с должности за воровство и бездарность?
- вроде проходила такая новость..
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02.05.2021 12:07 Відповісти
Воровство и бездарность - визитная карточка нынешней власти.Кто же его снимет?
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02.05.2021 12:54 Відповісти
В Ростов до проффесора на ПМЖ і кандидата ківулю з собою прихвати степашкін.
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02.05.2021 18:48 Відповісти
ПНХ
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02.05.2021 12:07 Відповісти
Целование икон способствовало распространению заразы в средние века. К слову.
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02.05.2021 12:08 Відповісти
Добре хоч їздити по курортам і не носити маски можна.
Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 9188
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02.05.2021 12:09 Відповісти
Та да...и по музейным коврикам обутыми тоже можно....как краснопузое быдло в 1817-м по паркету..в сапогах..
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02.05.2021 12:13 Відповісти
Так, гід роззулася. А криворіжська гопота в кроссах.
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02.05.2021 12:17 Відповісти
Бидло звичайне, криворогате.
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02.05.2021 12:52 Відповісти
це у Косові музей?
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02.05.2021 12:27 Відповісти
В1917!
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02.05.2021 14:09 Відповісти
Именно так...опечатка..
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02.05.2021 19:12 Відповісти
Гадаю,що ц мені зранку якоь не по собі!!!! А це тому що непокоївся ,як там Степашка,живий ,здоровий??? Ну аж від серця відступило !!)))
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02.05.2021 12:09 Відповісти
пояснюю, що небажано робити на Пасху

Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 2907
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02.05.2021 12:12 Відповісти
Тебе дурачку обьясняли что за идиота голосовать нельзя...и ты проголосовал...
А что делать на Пасху...мы и без сопливых типа тебя и степашки сами разберемся...
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02.05.2021 12:15 Відповісти
А таке можна?
Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 5117
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02.05.2021 12:19 Відповісти
опущенный, не пойму - тебе в кайф вонять - гавном быть?
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02.05.2021 12:22 Відповісти
А в стране уже отменили масочный режим при посещении общественных заведений?

Степанов призвал праздновать Пасху "сдержанно" - без объятий и поцелуев - Цензор.НЕТ 4262
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02.05.2021 12:33 Відповісти
Вот хорошо,- теперь никто меня не обслюнявит на законном основании
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02.05.2021 12:19 Відповісти
И еще 2 дня потерпи законные основания!
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02.05.2021 14:28 Відповісти
Освященные маски пока не в тренде? Хм... странно.
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02.05.2021 12:40 Відповісти
У вас их просто нет... ...а у нас есть, но все службы во всех епархиях, онлайн...
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02.05.2021 12:43 Відповісти
Чего нет? Масок? Есть, продаются везде, разные. Тока попадается гивно, честно говоря. Тока натягиваешь на фейс, даже в первый раз, а ушная лямка- отрывается.
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02.05.2021 12:52 Відповісти
-- то есть -- масок нет, но они есть в продаже...*)
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02.05.2021 13:02 Відповісти
сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. ...и заразку впридачу...
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02.05.2021 12:41 Відповісти
Степашка медицинский авторитет 😂...
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02.05.2021 13:26 Відповісти
А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3263317

ЦЕ ПОЧАТОК -
Скоро влада полізе у ліжка до людей і буду казати що їм робити, а що ні
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02.05.2021 15:05 Відповісти
Да по хрену такие призвания. Я эти "обнимашки"-"целовашки" при встече практически каждый день на улице вижу, независимо от того пасха это, или нет.
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02.05.2021 16:07 Відповісти
Где ж ты раньше был, о эксперт? Я уже всех обслюнявил.
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02.05.2021 16:17 Відповісти
 
 