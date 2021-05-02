G7 может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая
Великобритания предлагает странам Большой семерки создать общий "механизмом быстрого опровержения" российской или китайской дезинформации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "ЕП", об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
"Когда мы видим, как там (в какой-то из западных стран. - Ред.) публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы не можем просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китая и для всего мира", - заявил Рааб.
По его словам, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, либо путем распространения дезинформации о выборах, либо о вакцине против COVID-19.
Великобритания определила Россию наибольшей угрозой ее безопасности, также рассматривая Китай как ключевой долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.
Отвечая на вопрос об обеспокоенности, Рааб сказал: "Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, и которые стоят за открытую торговлю". По его словам, многие из союзников хотели бы "узнать, как началась эта пандемия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Из кремлевской стены повыковыривают урны с коммунистическими лидерами и позасовывают туда прахи бонз. В мавзолее таранку ленина заменя прахом **********...