G7 может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Великобритания предлагает странам Большой семерки создать общий "механизмом быстрого опровержения" российской или китайской дезинформации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "ЕП", об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Когда мы видим, как там (в какой-то из западных стран. - Ред.) публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы не можем просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китая и для всего мира", - заявил Рааб.

По его словам, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, либо путем распространения дезинформации о выборах, либо о вакцине против COVID-19.

Великобритания определила Россию наибольшей угрозой ее безопасности, также рассматривая Китай как ключевой долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности, Рааб сказал: "Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, и которые стоят за открытую торговлю". По его словам, многие из союзников хотели бы "узнать, как началась эта пандемия".

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