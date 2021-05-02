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G7 может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

G7 может создать механизм противодействия пропаганде РФ и Китая

Великобритания предлагает странам Большой семерки создать общий "механизмом быстрого опровержения" российской или китайской дезинформации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "ЕП", об этом в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Когда мы видим, как там (в какой-то из западных стран. - Ред.) публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы не можем просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китая и для всего мира", - заявил Рааб.

По его словам, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, либо путем распространения дезинформации о выборах, либо о вакцине против COVID-19.

Великобритания определила Россию наибольшей угрозой ее безопасности, также рассматривая Китай как ключевой долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

Отвечая на вопрос об обеспокоенности, Рааб сказал: "Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, и которые стоят за открытую торговлю". По его словам, многие из союзников хотели бы "узнать, как началась эта пандемия".

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Автор: 

G7 (833) Китай (2946) пропаганда (3672) россия (95420)


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И я хочу узнать, как именно началась эта пандемия.
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02.05.2021 13:50 Ответить
Вот от них началась, на Расеи так и говорят Корона Российской империи
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02.05.2021 13:53 Ответить
От кого "них"?
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02.05.2021 13:55 Ответить
G7 може створити механізм протидії пропаганді РФ і Китаю - Цензор.НЕТ 2168++++
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02.05.2021 14:42 Ответить
через лет 50 в Кремле будет сидеть китаец и править КИТАЙСКОЙ территорией.
Из кремлевской стены повыковыривают урны с коммунистическими лидерами и позасовывают туда прахи бонз. В мавзолее таранку ленина заменя прахом **********...
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02.05.2021 13:58 Ответить
...по - урал точно оттяпают...факт...
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02.05.2021 14:02 Ответить
У русских и советских всё равно не было и нет свого государства, есть одна столица Мацква которая скоро падёт к ногам Китая.
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02.05.2021 14:10 Ответить
И нужно следить чтобы советские не захватили юго восток Украины.
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02.05.2021 14:12 Ответить
АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!!!!!ТРУСКАВЕЦ УХОДИТ В ПРОВАЛЬЯ!!!!!!!!УТОНЕТ В ШАХТУ!!!!!!!!!!ПОД ЗЕМЛЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..Великий человек!!!!!!!!ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2021 14:18 Ответить
 
 