УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11190 відвідувачів онлайн
Новини
1 434 9

G7 може створити механізм протидії пропаганді РФ і Китаю

G7 може створити механізм протидії пропаганді РФ і Китаю

Велика Британія пропонує країнам Великої сімки створити загальний "механізмом швидкого спростування" російської або китайської дезінформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "ЄП", про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

"Коли ми бачимо, як там (в якийсь із західних країн) публікують цю брехню, пропаганду чи фейкові новини, ми можемо не просто залишатися осторонь, але мусимо зібратися разом, щоб підготувати спростування та, чесно кажучи, надати правду для жителів як цієї країни, а також для Росії чи Китаї та для всього світу", - стверджує Рааб.

За його словами, Росія та Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, чи то шляхом поширення дезінформації про вибори, або про вакцини проти COVID-19.

Велика Британія визначила Росію найбільшою загрозою її безпеці, також розглядаючи Китай як найбільший довгостроковий виклик у військовому, економічному та технологічному плані.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння, Рааб сказав: "Найважливіше для нас те, що ми розширюємо міжнародне коло країн-однодумців, які виступають за відкрите суспільство, права людини і демократію, які стоять за відкриту торгівлю". За його словами, багато з тих союзників хотіли би "дізнатися, як почалася ця пандемія".

Також читайте: Росія і Китай систематично поширюють дезінформацію про COVID-вакцини, - звіт ЄС

G-7 G7 (1032) Китай (4555) пропаганда (2798) росія (65010)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И я хочу узнать, как именно началась эта пандемия.
показати весь коментар
02.05.2021 13:50 Відповісти
Вот от них началась, на Расеи так и говорят Корона Российской империи
показати весь коментар
02.05.2021 13:53 Відповісти
От кого "них"?
показати весь коментар
02.05.2021 13:55 Відповісти
G7 може створити механізм протидії пропаганді РФ і Китаю - Цензор.НЕТ 2168++++
показати весь коментар
02.05.2021 14:42 Відповісти
через лет 50 в Кремле будет сидеть китаец и править КИТАЙСКОЙ территорией.
Из кремлевской стены повыковыривают урны с коммунистическими лидерами и позасовывают туда прахи бонз. В мавзолее таранку ленина заменя прахом **********...
показати весь коментар
02.05.2021 13:58 Відповісти
...по - урал точно оттяпают...факт...
показати весь коментар
02.05.2021 14:02 Відповісти
У русских и советских всё равно не было и нет свого государства, есть одна столица Мацква которая скоро падёт к ногам Китая.
показати весь коментар
02.05.2021 14:10 Відповісти
И нужно следить чтобы советские не захватили юго восток Украины.
показати весь коментар
02.05.2021 14:12 Відповісти
АНТОН ГУРА!!!!!!!!!!!!!!ТРУСКАВЕЦ УХОДИТ В ПРОВАЛЬЯ!!!!!!!!УТОНЕТ В ШАХТУ!!!!!!!!!!ПОД ЗЕМЛЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..Великий человек!!!!!!!!ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
02.05.2021 14:18 Відповісти
 
 