В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль

В Украину на этой неделе прибыли еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac. Она распределена прежде всего среди маломобильных групп населения, социальных работников и педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составляет свыше 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания по вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок, и соответственно - увеличение суточного количества вакцинированных", - отметил Шмыгаль.

Он также уточнил, что на текущей неделе уже перечислена часть средств на выплаты 8 тыс. грн помощи предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых пострадала в "красных" карантинных зонах.

"Хочу заверить, что все выплаты будут осуществлены в полном объеме. Правительство и Верховная Рада начали работу над выделением дополнительных средств, чтобы профинансировать 100% всех зарегистрированных и тех, кто зарегистрируется", - добавил премьер.

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