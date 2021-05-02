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Новости Коронавирус и карантин
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В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль

В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль

В Украину на этой неделе прибыли еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac. Она распределена прежде всего среди маломобильных групп населения, социальных работников и педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составляет свыше 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания по вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок, и соответственно - увеличение суточного количества вакцинированных", - отметил Шмыгаль.

Он также уточнил, что на текущей неделе уже перечислена часть средств на выплаты 8 тыс. грн помощи предпринимателям и наемным работникам, деятельность которых пострадала в "красных" карантинных зонах.

"Хочу заверить, что все выплаты будут осуществлены в полном объеме. Правительство и Верховная Рада начали работу над выделением дополнительных средств, чтобы профинансировать 100% всех зарегистрированных и тех, кто зарегистрируется", - добавил премьер.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1780
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02.05.2021 14:11
+2
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4904
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02.05.2021 14:10
+1
А Степанова вакцинировали в голову или в куда?
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02.05.2021 14:07
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"В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено,..."
а мух станет меньше потому шо КОВИД перелезет них...
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02.05.2021 14:02 Ответить
А Степанова вакцинировали в голову или в куда?
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02.05.2021 14:07 Ответить
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1780
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02.05.2021 14:11 Ответить
Суточное количество вакцинированных будет расти благодаря только суточным сообщениям о вакцинации. А по существу что? Виртуальная закупка показала, что за такую фишку реально только куртку (одну) можно купить.
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02.05.2021 14:08 Ответить
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4904
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02.05.2021 14:10 Ответить
Добровольно ?
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02.05.2021 14:40 Ответить
ЗЕлена шобла продовжує кормити обіцянками... набридли
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02.05.2021 15:14 Ответить
А что значит "будет"? Будете насильно вакцинировать?
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02.05.2021 15:56 Ответить
Матєматикє, однако. Увеличивать, умножая на ноль. Фишка такая. Для зебилов. Четверть избирателей продолжают смотреть сквозь дырку в бублике пытаясь увидеть массовую вакцинацию.
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02.05.2021 16:28 Ответить
ну ****** же ж сказочний - він вийшов на 70 000 в день!!! 2 дні укололи по 70 000 доз і в він герой! люди колять СТАБІЛЬНО по 200 000 - 400 000 в ДЕНЬ, без перерв на вихідні і розкачку у понеділо і вівторок!!!
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02.05.2021 20:49 Ответить
 
 