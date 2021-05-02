У травні добову кількість вакцинованих проти коронавірусу буде збільшено, - Шмигаль

В Україну цього тижня прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac. Вона розподілена насамперед серед маломобільних груп населення, соціальних працівників та освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом кількість вже поставлених в Україну вакцин склала понад 1,6 млн доз. Як і було обіцяно, кампанія вакцинації прискорюється. Цього тижня нам вдалося вийти на більш ніж 70 тисяч щеплень на день. У травні ми очікуємо більше поставок, і відповідно — збільшення добової кількості вакцинованих", - зазначив Шмигаль.

Він також уточнив, що на поточному тижні вже перерахована частина коштів на виплати 8 тис. грн допомоги підприємцям і найманим працівникам, діяльність яких постраждала в "червоних" карантинних зонах.

"Хочу запевнити, що всі виплати будуть здійснені в повному обсязі. Уряд і Верховна Рада розпочали роботу над виділенням додаткових коштів, аби профінансувати 100% усіх зареєстрованих і тих, хто зареєструється", - додав прем'єр.

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