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Новини Коронавірус і карантин
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У травні добову кількість вакцинованих проти коронавірусу буде збільшено, - Шмигаль

У травні добову кількість вакцинованих проти коронавірусу буде збільшено, - Шмигаль

В Україну цього тижня прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac. Вона розподілена насамперед серед маломобільних груп населення, соціальних працівників та освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом кількість вже поставлених в Україну вакцин склала понад 1,6 млн доз. Як і було обіцяно, кампанія вакцинації прискорюється. Цього тижня нам вдалося вийти на більш ніж 70 тисяч щеплень на день. У травні ми очікуємо більше поставок, і відповідно — збільшення добової кількості вакцинованих", - зазначив Шмигаль.

Він також уточнив, що на поточному тижні вже перерахована частина коштів на виплати 8 тис. грн допомоги підприємцям і найманим працівникам, діяльність яких постраждала в "червоних" карантинних зонах.

"Хочу запевнити, що всі виплати будуть здійснені в повному обсязі. Уряд і Верховна Рада розпочали роботу над виділенням додаткових коштів, аби профінансувати 100% усіх зареєстрованих і тих, хто зареєструється", - додав прем'єр.

Також читайте: Відкрити ФОП можна буде автоматично, без участі державного реєстратора, - Шмигаль

вакцина (4419) карантин (18172) Шмигаль Денис (4566) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1780
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02.05.2021 14:11
+2
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4904
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02.05.2021 14:10
+1
А Степанова вакцинировали в голову или в куда?
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02.05.2021 14:07
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"В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено,..."
а мух станет меньше потому шо КОВИД перелезет них...
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02.05.2021 14:02 Відповісти
А Степанова вакцинировали в голову или в куда?
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02.05.2021 14:07 Відповісти
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1780
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02.05.2021 14:11 Відповісти
Суточное количество вакцинированных будет расти благодаря только суточным сообщениям о вакцинации. А по существу что? Виртуальная закупка показала, что за такую фишку реально только куртку (одну) можно купить.
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02.05.2021 14:08 Відповісти
В мае суточное количество вакцинированных от коронавируса будет увеличено, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4904
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02.05.2021 14:10 Відповісти
Добровольно ?
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02.05.2021 14:40 Відповісти
ЗЕлена шобла продовжує кормити обіцянками... набридли
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02.05.2021 15:14 Відповісти
А что значит "будет"? Будете насильно вакцинировать?
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02.05.2021 15:56 Відповісти
Матєматикє, однако. Увеличивать, умножая на ноль. Фишка такая. Для зебилов. Четверть избирателей продолжают смотреть сквозь дырку в бублике пытаясь увидеть массовую вакцинацию.
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02.05.2021 16:28 Відповісти
ну ****** же ж сказочний - він вийшов на 70 000 в день!!! 2 дні укололи по 70 000 доз і в він герой! люди колять СТАБІЛЬНО по 200 000 - 400 000 в ДЕНЬ, без перерв на вихідні і розкачку у понеділо і вівторок!!!
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02.05.2021 20:49 Відповісти
 
 