Відкрити ФОП можна буде автоматично, без участі державного реєстратора, - Шмигаль

Уряд продовжує спрощувати правила для малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що уряд запускає експериментальний проєкт, який дозволить відкривати ФОП автоматично, без участі державного реєстратора.

"Це зменшує корупційну складову і суб'єктивний фактор під час реєстрації в органах державної влади", - зазначив Шмигаль.

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Він також повідомив, що за останній рік український малий і середній бізнеси отримали дешевих кредитів майже на 40 млрд грн.

"Це ефективна підтримка для збереження і розвитку власної справи. Програма пільгових кредитів "5-7-9" вийшла на найвищий рівень від початку її роботи. Тільки за минулий тиждень видано кредитів на 2,2 млрд грн", - підкреслив глава уряду.

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