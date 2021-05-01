Відкрити ФОП можна буде автоматично, без участі державного реєстратора, - Шмигаль
Уряд продовжує спрощувати правила для малого та середнього бізнесу в Україні.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що уряд запускає експериментальний проєкт, який дозволить відкривати ФОП автоматично, без участі державного реєстратора.
"Це зменшує корупційну складову і суб'єктивний фактор під час реєстрації в органах державної влади", - зазначив Шмигаль.
Він також повідомив, що за останній рік український малий і середній бізнеси отримали дешевих кредитів майже на 40 млрд грн.
"Це ефективна підтримка для збереження і розвитку власної справи. Програма пільгових кредитів "5-7-9" вийшла на найвищий рівень від початку її роботи. Тільки за минулий тиждень видано кредитів на 2,2 млрд грн", - підкреслив глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І яка "корупційна составляюща" там могла бути?
а тепер по новій ? ...) Тіпа контора пішет, дєла ідут.