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Новини
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Відкрити ФОП можна буде автоматично, без участі державного реєстратора, - Шмигаль

Відкрити ФОП можна буде автоматично, без участі державного реєстратора, - Шмигаль

Уряд продовжує спрощувати правила для малого та середнього бізнесу в Україні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що уряд запускає експериментальний проєкт, який дозволить відкривати ФОП автоматично, без участі державного реєстратора. 

"Це зменшує корупційну складову і суб'єктивний фактор під час реєстрації в органах державної влади", - зазначив Шмигаль.

Читайте також: Понад 300 тис. підприємців подали заявки на "карантинні" 8 тис. гривень, - Шмигаль

Він також повідомив, що за останній рік український малий і середній бізнеси отримали дешевих кредитів майже на 40 млрд грн.

"Це ефективна підтримка для збереження і розвитку власної справи. Програма пільгових кредитів "5-7-9" вийшла на найвищий рівень від початку її роботи. Тільки за минулий тиждень видано кредитів на 2,2 млрд грн", - підкреслив глава уряду.

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Автор: 

бізнес (1974) кредит (3817) відкриття (75) малий бізнес (280) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+17
а закрыть?
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01.05.2021 16:15
+8
відкрити ПП і раніше було не складно.
І яка "корупційна составляюща" там могла бути?
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01.05.2021 16:18
+8
Це як вступити в лайно,просто,а ось відмитись !!!)))
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01.05.2021 16:31
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а закрыть?
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01.05.2021 16:15 Відповісти
А закрыть придется походить и сдать кучу кучу бумажек....И не приведи Господь ошибиться с буквой - штраф....
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01.05.2021 16:17 Відповісти
Вот взяли и спалили всю малину.
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01.05.2021 16:28 Відповісти
Це як вступити в лайно,просто,а ось відмитись !!!)))
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01.05.2021 16:31 Відповісти
Придет коля тищенко и все закроет. Или всех. Тут уж как кому повезет, или не повезет.
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01.05.2021 17:06 Відповісти
автоматически, без участия госрегистратора, на соновании свидетельства о смерти
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01.05.2021 18:15 Відповісти
відкрити ПП і раніше було не складно.
І яка "корупційна составляюща" там могла бути?
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01.05.2021 16:18 Відповісти
Бутылка, шоколадка, цветы...
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01.05.2021 17:04 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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01.05.2021 16:24 Відповісти
можно будет / Не Шмыгаль а песня Будет людям счастье, счастье на века . У советской власти сила велика.
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01.05.2021 16:30 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера " "Птица счастья завтрашнего дня" !!!)))
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01.05.2021 16:33 Відповісти
в сраку засуньте свои чп , поработал в этом году по-белому семь сотрудников , белая зарплата с налогами ну вся прочяя... и шо ? -проверка за проверкой после первого месяца работы, отчёт ЕСВ сдать было невозможно -программа месяц не работала, но больше всего поразили жлобы из налоговой -" вы не нам платите налоги, а государству" ...куя я лысого буду в этой стране честно работать - сосите шмыгаль и всё ваше чиновьечье шобло .... ЧП закрыл .
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01.05.2021 16:39 Відповісти
Свій перший кооператив зареєстрував ще в 1988 р. і переконан ,що з державою грати не можливо,ніякі правила та закони не діють!!!))))
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01.05.2021 16:46 Відповісти
так так и есть работаешь по закону так ты для них однозначно лошок , которого надо ипать и загонять , а когда найопуеш -так ты уважаемый человек... Проверено.
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01.05.2021 16:59 Відповісти
Бумагу надо экономить и это правильно.
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01.05.2021 16:45 Відповісти
А закрыть?..
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01.05.2021 16:51 Відповісти
А закрыть тварь? Пенсиока земельные налоговая с земельных если неповезет то справка действительна 2 недели а неуспел другие подтянуть все по новой или плати и везде скоты сидят как все госслужащие так что заткнись
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01.05.2021 16:52 Відповісти
Сегодня у шмыгали бенефис.
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01.05.2021 16:54 Відповісти
Словесна діарея !!!)))
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01.05.2021 17:01 Відповісти
Вхід до сральні безкоштовний ,а от вихід !!!)))
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01.05.2021 17:03 Відповісти
И еще при закрытии регистратор на заявлении назначает аудит и понеслась чеки накладные догор аренды 2-х летней давности кто в теме тот знает этот ад
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01.05.2021 17:16 Відповісти
Вход доллар .выход два))
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01.05.2021 17:26 Відповісти
тут о закрытии нужно думать, а не об открытии.... какая коррупция при открытии!?? ИДИОТ! самая коррупция при закрытии!! я БЫ СКАЗАЛ НЕ КОРРУПЦИЯ, НЕ В ТЕХ МЕСТАХ ВЫ ЕЕ ПЫТАЕТЕСЬ ИСКАТЬ, А МАКССА БЕГОТНИ"! ИДИОТЫ.. ИЩУТ ТАМ ГДЕ ИСКАТЬ НЕЧЕГО, ХОТЯ Я ЗАБЫЛ, ВСЕ ДЛЯ ВИДИМОСТИ
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01.05.2021 18:40 Відповісти
Когда у кили азирова было туго с бюджетом он распинался про развитие малого бизнеса
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01.05.2021 20:20 Відповісти
А закрыть? Года хватит?
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01.05.2021 23:21 Відповісти
За допомогою локдауна і карантина зачистили ринок від малого і середнього бізнесу,
а тепер по новій ? ...) Тіпа контора пішет, дєла ідут.
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01.05.2021 23:53 Відповісти
 
 