Открыть ЧП можно будет автоматически, без участия государственного регистратора, - Шмыгаль

Правительство продолжает упрощать правила для малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что правительство запускает экспериментальный проект, который позволит открывать ЧП автоматически, без участия государственного регистратора.

"Это уменьшает коррупционную составляющую и субъективный фактор при регистрации в органах государственной власти", - отметил Шмыгаль.

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Он также сообщил, что за последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти на 40 млрд грн.

"Это эффективная поддержка для сохранения и развития собственного дела. Программа льготных кредитов "5-7-9" вышла на самый высокий уровень с начала ее работы. Только за минувшую неделю выдано кредитов на 2,2 млрд грн", - подчеркнул глава правительства.

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