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Открыть ЧП можно будет автоматически, без участия государственного регистратора, - Шмыгаль

Открыть ЧП можно будет автоматически, без участия государственного регистратора, - Шмыгаль

Правительство продолжает упрощать правила для малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что правительство запускает экспериментальный проект, который позволит открывать ЧП автоматически, без участия государственного регистратора.

"Это уменьшает коррупционную составляющую и субъективный фактор при регистрации в органах государственной власти", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 300 тыс. предпринимателей подали заявки на "карантинные" 8 тыс. гривен, - Шмыгаль

Он также сообщил, что за последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти на 40 млрд грн.

"Это эффективная поддержка для сохранения и развития собственного дела. Программа льготных кредитов "5-7-9" вышла на самый высокий уровень с начала ее работы. Только за минувшую неделю выдано кредитов на 2,2 млрд грн", - подчеркнул глава правительства.

Также читайте: Налоговая система Украины не стимулирует развитие предпринимательства, - Александр Кучеренко

бизнес (1620) кредит (2378) открытие (93) малый бизнес (123) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+17
а закрыть?
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01.05.2021 16:15
+8
відкрити ПП і раніше було не складно.
І яка "корупційна составляюща" там могла бути?
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01.05.2021 16:18
+8
Це як вступити в лайно,просто,а ось відмитись !!!)))
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01.05.2021 16:31
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а закрыть?
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01.05.2021 16:15 Ответить
А закрыть придется походить и сдать кучу кучу бумажек....И не приведи Господь ошибиться с буквой - штраф....
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01.05.2021 16:17 Ответить
Вот взяли и спалили всю малину.
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01.05.2021 16:28 Ответить
Це як вступити в лайно,просто,а ось відмитись !!!)))
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01.05.2021 16:31 Ответить
Придет коля тищенко и все закроет. Или всех. Тут уж как кому повезет, или не повезет.
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01.05.2021 17:06 Ответить
автоматически, без участия госрегистратора, на соновании свидетельства о смерти
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01.05.2021 18:15 Ответить
відкрити ПП і раніше було не складно.
І яка "корупційна составляюща" там могла бути?
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01.05.2021 16:18 Ответить
Бутылка, шоколадка, цветы...
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01.05.2021 17:04 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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01.05.2021 16:24 Ответить
можно будет / Не Шмыгаль а песня Будет людям счастье, счастье на века . У советской власти сила велика.
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01.05.2021 16:30 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера " "Птица счастья завтрашнего дня" !!!)))
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01.05.2021 16:33 Ответить
в сраку засуньте свои чп , поработал в этом году по-белому семь сотрудников , белая зарплата с налогами ну вся прочяя... и шо ? -проверка за проверкой после первого месяца работы, отчёт ЕСВ сдать было невозможно -программа месяц не работала, но больше всего поразили жлобы из налоговой -" вы не нам платите налоги, а государству" ...куя я лысого буду в этой стране честно работать - сосите шмыгаль и всё ваше чиновьечье шобло .... ЧП закрыл .
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01.05.2021 16:39 Ответить
Свій перший кооператив зареєстрував ще в 1988 р. і переконан ,що з державою грати не можливо,ніякі правила та закони не діють!!!))))
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01.05.2021 16:46 Ответить
так так и есть работаешь по закону так ты для них однозначно лошок , которого надо ипать и загонять , а когда найопуеш -так ты уважаемый человек... Проверено.
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01.05.2021 16:59 Ответить
Бумагу надо экономить и это правильно.
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01.05.2021 16:45 Ответить
А закрыть?..
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01.05.2021 16:51 Ответить
А закрыть тварь? Пенсиока земельные налоговая с земельных если неповезет то справка действительна 2 недели а неуспел другие подтянуть все по новой или плати и везде скоты сидят как все госслужащие так что заткнись
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01.05.2021 16:52 Ответить
Сегодня у шмыгали бенефис.
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01.05.2021 16:54 Ответить
Словесна діарея !!!)))
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01.05.2021 17:01 Ответить
Вхід до сральні безкоштовний ,а от вихід !!!)))
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01.05.2021 17:03 Ответить
И еще при закрытии регистратор на заявлении назначает аудит и понеслась чеки накладные догор аренды 2-х летней давности кто в теме тот знает этот ад
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01.05.2021 17:16 Ответить
Вход доллар .выход два))
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01.05.2021 17:26 Ответить
тут о закрытии нужно думать, а не об открытии.... какая коррупция при открытии!?? ИДИОТ! самая коррупция при закрытии!! я БЫ СКАЗАЛ НЕ КОРРУПЦИЯ, НЕ В ТЕХ МЕСТАХ ВЫ ЕЕ ПЫТАЕТЕСЬ ИСКАТЬ, А МАКССА БЕГОТНИ"! ИДИОТЫ.. ИЩУТ ТАМ ГДЕ ИСКАТЬ НЕЧЕГО, ХОТЯ Я ЗАБЫЛ, ВСЕ ДЛЯ ВИДИМОСТИ
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01.05.2021 18:40 Ответить
Когда у кили азирова было туго с бюджетом он распинался про развитие малого бизнеса
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01.05.2021 20:20 Ответить
А закрыть? Года хватит?
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01.05.2021 23:21 Ответить
За допомогою локдауна і карантина зачистили ринок від малого і середнього бізнесу,
а тепер по новій ? ...) Тіпа контора пішет, дєла ідут.
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01.05.2021 23:53 Ответить
 
 