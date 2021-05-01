Открыть ЧП можно будет автоматически, без участия государственного регистратора, - Шмыгаль
Правительство продолжает упрощать правила для малого и среднего бизнеса в Украине.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что правительство запускает экспериментальный проект, который позволит открывать ЧП автоматически, без участия государственного регистратора.
"Это уменьшает коррупционную составляющую и субъективный фактор при регистрации в органах государственной власти", - отметил Шмыгаль.
Он также сообщил, что за последний год украинский малый и средний бизнес получил дешевых кредитов почти на 40 млрд грн.
"Это эффективная поддержка для сохранения и развития собственного дела. Программа льготных кредитов "5-7-9" вышла на самый высокий уровень с начала ее работы. Только за минувшую неделю выдано кредитов на 2,2 млрд грн", - подчеркнул глава правительства.
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І яка "корупційна составляюща" там могла бути?
а тепер по новій ? ...) Тіпа контора пішет, дєла ідут.