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Новости Коронавирус и карантин
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Индийский штамм коронавируса обнаружили в Польше

Индийский штамм коронавируса обнаружили в Польше

В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Индийский вариант коронавируса подтвердился у польского дипломата, эвакуированного из Индии. Он уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы. Эту информацию подтвердил профессор Кшиштоф Пирч, вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове.

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Известно, что дипломат, заболевший опасным видом коронавируса был доставлен в Польшу специальным самолетом. Его эвакуировали из Индии вместе с женой и четырьмя детьми.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.

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Индия (404) карантин (16729) Польша (8405) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Цілком ймовірно, що штами виникають не самі по собі. А підкидаються з лабораторій.
Прям одне за одним з'являються.
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03.05.2021 08:52
+6
Навіщо зелені школи відкрили. Тепер треба везти дітей з сел додому, щоб вони перезаражали один-одного в тісних класах по 35 учнів, а потім повезли ковід до старих влітку. Де тут раціональність? Половина вчителів хворіли, але половина якось вбереглась - хочете добити пенсіонерів ? Ви спромоглись вакцинувати вчителів, хоча б тих, кому за 50 ???? Бездарі та клінічні ідіоти! Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі - Цензор.НЕТ 2738
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03.05.2021 09:20
+5
выродки готовят путь для отступления после того, как осенью начнется мор от вакцин
конечно, виноват будет какой-нибудь индийский штамм))
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03.05.2021 09:52
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03.05.2021 08:51 Ответить
Навіщо зелені школи відкрили. Тепер треба везти дітей з сел додому, щоб вони перезаражали один-одного в тісних класах по 35 учнів, а потім повезли ковід до старих влітку. Де тут раціональність? Половина вчителів хворіли, але половина якось вбереглась - хочете добити пенсіонерів ? Ви спромоглись вакцинувати вчителів, хоча б тих, кому за 50 ???? Бездарі та клінічні ідіоти! Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі - Цензор.НЕТ 2738
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03.05.2021 09:20 Ответить
Не панікуй, бо від такої паніки буває батьки своїх дітей вбивають, щоб не дай Бог не захворіли
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03.05.2021 14:08 Ответить
Дурню, з якого ти села таке перелякане? Хоча, як показала практика, в цю вірусню вірять лише заможні люди зі статками. А бідним це не погрожує. Ніщебродів обдерти на кошти не вийде. Страшний вірус *****, а вірус брехні страшніший тим, що його немає, бо він настільки складний и небезпечний, що необхідно зробити с*ка тест, щоб дізнатися, що він в тебе є!
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03.05.2021 18:47 Ответить
Розказуєш це людині, яка колегу 50 років поховала, який сам сім.єю хворів з температурою під 40, а тепер місяць як слабкість та млявість. Ботяра рашистська!
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04.05.2021 09:16 Ответить
Цілком ймовірно, що штами виникають не самі по собі. А підкидаються з лабораторій.
Прям одне за одним з'являються.
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03.05.2021 08:52 Ответить
..риптилоиды, билл гейтс всех чипировал, вышки 5g вызывают рак мозга, нужно носить шапочку из фольги, чтобы уберечься от внешнего управления, мы все умрем.
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03.05.2021 09:30 Ответить
Не пишіть таку фігню під моїми коментами.
І ніби ви не знаєте про існування бактеріологічної зброї. Вчора народились ?
А щодо вишок - то вони заважають і птахам і бджолам.
Вплив на людину з'ясується згодом. Зайве опромінення нікому на користь не піде точно.
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03.05.2021 09:49 Ответить
5G меньше облучает чем 4G и в десятки раз меньше чем микроволновка
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03.05.2021 10:22 Ответить
Мікроволновка не працює постійно. Час від часу. А вишки фонять постійно.
Може вам смішно, а в бджолярів комахи розлітаються куди попало.
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03.05.2021 10:27 Ответить
Вони завжди розліталися, коли приходив час. Але про лабораторії - не чекав.
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03.05.2021 10:57 Ответить
Але потім не злітаються. Ми завжди купували в бджолярів мед. А минулого року в них нічого не було. Біля села поставили вишку - бджоли у всіх розлетілись.
Скажете, випадковість ?
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03.05.2021 11:11 Ответить
Щодо вірусу - навіть на сайті була стаття про лікування ковіду в Чернівецький області.
Думка лікарів , особиста - вірус синтезований.
Хоча ВООЗ не визнає.
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03.05.2021 11:13 Ответить
РНК -выруси не можуть використовувати механізм репарації клітин. Він виправляє тільки мутації ДНК. Тому, коли хворіють мільйони людей, а в кожній людині змінюються десятки тисяч покольнь вірусів, періодично ниникають різні мутації, які не впливають критично на життєздатність вірусу і виникає новий штамм.
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03.05.2021 09:40 Ответить
Почекайте...вірус існує лише рік. А в нього вже більше мутацій ніж у грипу.
Щось тут не сходиться.
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03.05.2021 09:45 Ответить
Развитие СМИ влияет на мутации вирусов.
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03.05.2021 09:56 Ответить
Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі - Цензор.НЕТ 4831

Тільки субтипів грипу А знайдено 131 (з 198 можливих). С
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03.05.2021 09:58 Ответить
Так грип вже курсує сотню років.
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03.05.2021 10:25 Ответить
якби Ви трохи розумілись в темі, то знали б що мутація властива вірусам, це спосіб їх виживання. На початку пандемії вірусологи знали що будуть мутації, але сподівались що цей процес піде у іншому напрямку і зробить КОВИД-19 менш заразним і більш безпечним, але мутації пішли у протилежному напрямку.
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03.05.2021 11:14 Ответить
Фантазія у журнашлістів з явлється, от і все що з являється
Грощі пов язані за вакцинацієй всього людства це трільони доларів і казкарям теж
перепаде значна частка...
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03.05.2021 14:09 Ответить
Ааааа нам всьо равно!
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03.05.2021 08:52 Ответить
Вот взял и за сутки прилетел из Индии по воздуху со скоростью 1000 км/час...
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03.05.2021 08:52 Ответить
Я в Ашане скупался на харьковском в Киеве , так там индусов бегало десятка два , при чем невооруженным взглядом видно , что приехали они недавно.
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03.05.2021 09:22 Ответить
Если наши власти на нас начхали, то индусы и подавно начхают, причем послендние - еще и в прямом смысле.
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03.05.2021 09:42 Ответить
Срака наближається.
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03.05.2021 08:54 Ответить
Карочи ездим тока на телегах и брычках 19 века,а не самальотах...
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03.05.2021 08:55 Ответить
Население Земли было 7 ярдов станет 1 тысяча и президентом будет фюрер Путлер... типа Вова Кабаев...
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03.05.2021 08:57 Ответить
Ну это значит что и в Украине уже есть.
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03.05.2021 08:59 Ответить
Та чого вже тільки немає, все "припливає".
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03.05.2021 09:24 Ответить
индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам.Источник: https://censor.net/ru/n3263367. И что теперь делать с сотнями миллионов бесполезных субстанций?
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03.05.2021 09:08 Ответить
Не действует уже эта пропаганда
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03.05.2021 09:10 Ответить
кацап?
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03.05.2021 10:24 Ответить
дурак?
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03.05.2021 10:39 Ответить
Отборный
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03.05.2021 13:06 Ответить
т.е. все миллиарды выброшенные на вакцинацию ...коту под хвост???
сама ж Индия торгует "ганг/вакциной" со всем миром... и такая вспышка ????
каждые пол года будет "вспыхивать" мутант против которого любая вакцина бесполезна...
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03.05.2021 09:37 Ответить
Не міліарди, а тріліони доларів у масштабах всього людства...
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03.05.2021 14:12 Ответить
І нема там ніякого супер вірусу, є гарна смажена качка яку схавали багато людей.
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03.05.2021 14:13 Ответить
Если правда что вакцины не действуют то это полный трындец, нужно будет делать новые а за это время вирус еще мутирует.
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03.05.2021 09:45 Ответить
выродки готовят путь для отступления после того, как осенью начнется мор от вакцин
конечно, виноват будет какой-нибудь индийский штамм))
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03.05.2021 09:52 Ответить
Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам.Источник: https://censor.net/ru/n3263367 - как известно журналюгам с цензора?

НИГДЕ в англоязычной прессе нет этому подтверждения.
А пишут вот что:

Reuters: One bright spot is that vaccines may be protective. White House chief medical adviser Anthony Fauci said earlier this week that preliminary evidence from lab studies suggest Covaxin, a vaccine developed in India, appears capable of neutralizing the variant.

BBC: Scientists believe existing vaccines will help control the variant when it comes to preventing severe disease.
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03.05.2021 10:37 Ответить
Это, кажется, называется "неопределенный референтный индекс" В целом, если видим выражения типа "как известно", "все знают", "давно известно" без указания кому это "известно" - с большой вероятностью нами пытаются манипулировать, скармливая то, что нужно скормить.
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03.05.2021 13:10 Ответить
не зря там какали на улице и с крысами чуть не целовались
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03.05.2021 13:03 Ответить
Конкурс - придумай новий штам вірусу, переможець отриає грошовий приз
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03.05.2021 14:11 Ответить
вивели його штучно бо хотіли заробити на вакцинах. а він змутився і вакцина в прольоті, не бере .
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03.05.2021 14:44 Ответить
тільки виявили новий штам індійского короновірусу у польщі,- а зеленський тут як тут,- букавель верховина польща,- випадковість -не думаю
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03.05.2021 17:19 Ответить
 
 