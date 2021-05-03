Индийский штамм коронавируса обнаружили в Польше
В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Индийский вариант коронавируса подтвердился у польского дипломата, эвакуированного из Индии. Он уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы. Эту информацию подтвердил профессор Кшиштоф Пирч, вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове.
Известно, что дипломат, заболевший опасным видом коронавируса был доставлен в Польшу специальным самолетом. Его эвакуировали из Индии вместе с женой и четырьмя детьми.
Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.
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Прям одне за одним з'являються.
І ніби ви не знаєте про існування бактеріологічної зброї. Вчора народились ?
А щодо вишок - то вони заважають і птахам і бджолам.
Вплив на людину з'ясується згодом. Зайве опромінення нікому на користь не піде точно.
Може вам смішно, а в бджолярів комахи розлітаються куди попало.
Скажете, випадковість ?
Думка лікарів , особиста - вірус синтезований.
Хоча ВООЗ не визнає.
Щось тут не сходиться.
Тільки субтипів грипу А знайдено 131 (з 198 можливих). С
Грощі пов язані за вакцинацієй всього людства це трільони доларів і казкарям теж
перепаде значна частка...
сама ж Индия торгует "ганг/вакциной" со всем миром... и такая вспышка ????
каждые пол года будет "вспыхивать" мутант против которого любая вакцина бесполезна...
конечно, виноват будет какой-нибудь индийский штамм))
НИГДЕ в англоязычной прессе нет этому подтверждения.
А пишут вот что:
Reuters: One bright spot is that vaccines may be protective. White House chief medical adviser Anthony Fauci said earlier this week that preliminary evidence from lab studies suggest Covaxin, a vaccine developed in India, appears capable of neutralizing the variant.
BBC: Scientists believe existing vaccines will help control the variant when it comes to preventing severe disease.