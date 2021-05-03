Индийский штамм коронавируса обнаружили в Польше

В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Индийский вариант коронавируса подтвердился у польского дипломата, эвакуированного из Индии. Он уже неделю находится в одной из инфекционных больниц Варшавы. Эту информацию подтвердил профессор Кшиштоф Пирч, вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Коронавирусный коллапс в Индии: больницы переполнены, умерших сжигают на улицах, люди покупают кислород на "черном рынке". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Известно, что дипломат, заболевший опасным видом коронавируса был доставлен в Польшу специальным самолетом. Его эвакуировали из Индии вместе с женой и четырьмя детьми.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.