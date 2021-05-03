Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі

У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. На нього захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Індійський варіант коронавірусу підтвердився в польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.

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Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу, був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.

Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.