Індійський штам коронавірусу виявили в Польщі
У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. На нього захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Індійський варіант коронавірусу підтвердився в польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.
Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу, був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.
Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прям одне за одним з'являються.
І ніби ви не знаєте про існування бактеріологічної зброї. Вчора народились ?
А щодо вишок - то вони заважають і птахам і бджолам.
Вплив на людину з'ясується згодом. Зайве опромінення нікому на користь не піде точно.
Може вам смішно, а в бджолярів комахи розлітаються куди попало.
Скажете, випадковість ?
Думка лікарів , особиста - вірус синтезований.
Хоча ВООЗ не визнає.
Щось тут не сходиться.
Тільки субтипів грипу А знайдено 131 (з 198 можливих). С
Грощі пов язані за вакцинацієй всього людства це трільони доларів і казкарям теж
перепаде значна частка...
сама ж Индия торгует "ганг/вакциной" со всем миром... и такая вспышка ????
каждые пол года будет "вспыхивать" мутант против которого любая вакцина бесполезна...
конечно, виноват будет какой-нибудь индийский штамм))
НИГДЕ в англоязычной прессе нет этому подтверждения.
А пишут вот что:
Reuters: One bright spot is that vaccines may be protective. White House chief medical adviser Anthony Fauci said earlier this week that preliminary evidence from lab studies suggest Covaxin, a vaccine developed in India, appears capable of neutralizing the variant.
BBC: Scientists believe existing vaccines will help control the variant when it comes to preventing severe disease.