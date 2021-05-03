Выйти из "Минска" пытается исключительно Россия, - Кулеба

Российская Федерация не выполняет Минские договоренности и стабильно пытается выйти из переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом в интервью Радио Свобода сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Когда наш президент ставит вопрос о формализации процесса урегулирования, то на самом деле здесь сигнал очень простой. Мы считаем, что и "нормандский формат" может дать результат, но если ситуация заходит в тупик, то мы должны искать альтернативу. И когда президент так ставит вопрос, то это не для того, чтобы разрушить "нормандский формат" или "минский процесс", а для того, чтобы мотивировать всех нынешних участников этих форматов к активной работе", - отметил Кулеба.

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По его словам, Россия пытается навязать мнение, что подобные высказывания говорят о разрушении формата, о выходе Украины из "Минска".

"Нет, абсолютно нет. Из "Минска" стабильно пытается выйти исключительно Российская Федерация, которая не выполняет пункт 1 Минских договоренностей - прекратить огонь", - подчеркнул глава МИД.