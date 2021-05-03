Вийти з "Мінська" намагається виключно Росія, - Кулеба

Російська Федерація не виконує Мінські домовленості і стабільно намагається вийти з переговорів з урегулювання ситуації на сході України.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут же ж сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і "нормандський формат" може дати результат, але якщо ситуація заходить у "глухий кут", то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати "нормандський формат" чи "мінський процес", а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної робити", – сказав Кулеба.

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За його словами, Росія намагається нав’язати думку, що подібні висловлювання говорять про руйнацію формату, про вихід України з "Мінська".

"Ні, абсолютно ні. З "Мінська" стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 Мінських домовленостей – припинити вогонь", – наголосив глава МВС.