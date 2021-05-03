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Новини Агресія Росії проти України
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Вийти з "Мінська" намагається виключно Росія, - Кулеба

Вийти з

Російська Федерація не виконує Мінські домовленості і стабільно намагається вийти з переговорів з урегулювання ситуації на сході України.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут же ж сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і "нормандський формат" може дати результат, але якщо ситуація заходить у "глухий кут", то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати "нормандський формат" чи "мінський процес", а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної робити", – сказав Кулеба.

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За його словами, Росія намагається нав’язати думку, що подібні висловлювання говорять про руйнацію формату, про вихід України з "Мінська".

"Ні, абсолютно ні. З "Мінська" стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 Мінських домовленостей – припинити вогонь", – наголосив глава МВС.

Автор: 

росія (64846) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+10
Выйти из "Минска" пытается исключительно Россия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8553
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03.05.2021 09:06
+5
В 14 році шансів на успішний наступ в них було набагато більше. Власне він і відбувався. Тому суто технічно Мінськ був вигідний саме Україні. Зараз він не вигідний нікому, бо кожен бачить в ньому своє. Для московії це договір про капітуляцію України. Для Києва відновлення суверенітету.
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03.05.2021 09:23
+5
для Украины он выгоден и сейчас - держит пуйла под санкциями
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03.05.2021 09:43
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Минск использовался чисто как временной резерв, чтобы подтянуть силы. Теперь все готово к наступлению и пуйлу он не нужен. А вот подготовилась ли Украина к следующему обострению?
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03.05.2021 09:01 Відповісти
В 14 році шансів на успішний наступ в них було набагато більше. Власне він і відбувався. Тому суто технічно Мінськ був вигідний саме Україні. Зараз він не вигідний нікому, бо кожен бачить в ньому своє. Для московії це договір про капітуляцію України. Для Києва відновлення суверенітету.
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03.05.2021 09:23 Відповісти
для Украины он выгоден и сейчас - держит пуйла под санкциями
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03.05.2021 09:43 Відповісти
що ти несеш?
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03.05.2021 10:44 Відповісти
Кому он был больше выгоден ещё поспорить можно.
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03.05.2021 10:56 Відповісти
Санкції проти РФ базуються на Мінських домовленостях через невиконання взятих на себе зобов'язань згідно Мінського протоколу, підписаного російським послом Зурабовим у Мінську 5 вересня 2014 року. Якщо Україна з власної ініціативи вийде з Мінська то це дасть привід західним друзям путіна (Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди) скасувати санкції. Тому нехай паРаша виходить, це тільки посилить антиросійські санкції.
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03.05.2021 13:12 Відповісти
Підписання Мінських домовленостей це ключове звинувачення коломойшівської зелені проти Порошенка.
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03.05.2021 09:05 Відповісти
были варианты ?
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03.05.2021 09:44 Відповісти
Дебилдетект.
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03.05.2021 12:01 Відповісти
а чем и кем ее было защищать ? пушечным мясом ?
у Пороха просто другого выхода не было, чем "разводить пуйла на понятиях"
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03.05.2021 12:07 Відповісти
Розвивай свою логіку далі. Зеленський думає не про Україну, а про свій кінобізнес в Росії.
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03.05.2021 13:23 Відповісти
Дебільна пропозиція "прекратить подачу газа в Европу". Це для того щоб дати аргументи Меркель і Путіну швидше добудувати "Північний потік-2", пустити газ в обхід України і остаточно добити українську ГТС. Крім того, від повномаштабної війни в Україні путіна стримує газопровід, бо у разі його пошкодження припиниться транзит російського газу в Європу і росія втратить мільярди доларів прибутку. Перекрити газ в Європу - це означає розв'язати путіну руки в Україні.
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03.05.2021 13:43 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3263266/byvshaya_rossiyiskaya_kompaniya_zelenskogo_uvelichila_dohod_na_16_shemy
Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%.

В 2020 году компания увеличила свой доход на 16% по сравнению с 2019 годом, и получила 55,8 млн рублей (почти $772 тыс.). Из них почти 32 млн рублей ($440 тыс.) комапния получила с роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж у "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном журналистами "Схем". Источник: https://biz.censor.net/n3263266
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04.05.2021 11:16 Відповісти
Мінські угоди підписувались для того, щоб закінчити війну. Клоун також вже два роки торочить про закінчення війни, але далі ніж "просто пєрєстать стрєлять" фантазії не вистачає.
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03.05.2021 13:18 Відповісти
тобі приклад привести, ЗЕбіл? Ну то ти саме нарвалося - ГАНЕБНИЙ договір, який підписав Сракашваль, здавши 25% території Грузії. І там такий договір, який не має шансів бути оскарженим в судах. А тепер рокажи мені, БРЕХЛО, про Мінські! Десь Україна відмовилася, як то зробив "великий реХфформатор" Сракашваль, від своїх територій? НІ. Найганебніший документ 21 століття - це Договір Сракашвалі!
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03.05.2021 22:44 Відповісти
Выйти из "Минска" пытается исключительно Россия, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8553
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03.05.2021 09:06 Відповісти
Роз'яснюю для зє/длбйбв: навіть локальна перемога у інфовійні полягає у завдані удару на випередження, контрпропаганда не здійснюється "у відповідь" і не повинна містити " виправдовування чи пояснення". Центр контраропаганди повинен керувати в першу чергу неконтрольованими вьісерами дипломатів, особливо на офіційних бріфінгах.
Вважаю примітивні потуги наших недодипломатів проявом недосвідченості, а не відвертої зради... покищо...(((
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03.05.2021 09:12 Відповісти
Я просто не знаю, як можна було набрати стільки дурнів у команду... Це якийсь "мінусовий" відбір по принципу "дурний і ще дурніший"...
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03.05.2021 09:17 Відповісти
Для цього і були трускавецькі курси.
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03.05.2021 09:28 Відповісти
Наверное в Трускавце слушателям стало ясно, что пророссийская власть будет сливать страну, но эти подонки из-за денег молча проглоили эту пилюлю.
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03.05.2021 10:33 Відповісти
а ты чем занимаешься?
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03.05.2021 10:20 Відповісти
так все работают и содержат, но на каждого можно нарыть и на тебя тоже.
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03.05.2021 11:16 Відповісти
Мусорское, с ватной прелью, у тебя мышление, уважаемый! Причем тут "нарыть" и "чем занимаешься"??? Меня сразу нужно к стенке ставить за то, что не откосил в 2014м, как говнокомандующий нынче членограй!
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03.05.2021 15:42 Відповісти
,,Минск,, это петля на шее Украины так как там все обязательства дусторонние Украины и кацапии.А это означает что Украина участник конфликта а кацапия только посредник.И то что для Украины исполнения договоренностей является обизательным то кацапия как посредник ответственности не несет. так как ,,их там нету,, и влияние на так званые республики не имеет.
Так что все Минские соглашения Украиной должны быть онулированы а минская платформа закрыта.
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03.05.2021 09:23 Відповісти
не надо придумывать - минские подписала рашка - значит она сторона конфликта
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03.05.2021 09:46 Відповісти
Только как посредник,ведь ,,их там НЕТУ,,
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03.05.2021 09:52 Відповісти
это только они так считают - даже ООН признала рашку агрессором
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03.05.2021 10:08 Відповісти
ООН может считать что угодно но не в состоянии принять НИ ОДНОГО конкретного решения относительно кацапии без 100%-го голосования где голос имеют и мокшане.
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03.05.2021 10:55 Відповісти
ким вважають, таке і ставлення... а твоя позиція підозріло збігається з позицією підаРАшок
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03.05.2021 11:09 Відповісти
Можливо тому що я реально дивлюсь на події та не займаюся самодурством?
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03.05.2021 11:19 Відповісти
ну и что что не может ? - я Вам говорил, что "их там нет" кричат только из рашки и на это никто не обращает внимание, а только "полезных" санкций добавляют
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03.05.2021 12:09 Відповісти
чому тоді санкції накладають саме на паРашку?
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03.05.2021 10:46 Відповісти
Вы считаете что запрет на въезд нескольких второстепенных уродов в свои страны и экономические санкции на некоторые и так убыточные предприятия это ощутимые санкции?Скорее это они ввели на себя санкции после того как ***** ввело запрет на ввоз ихней продукции в кацапию.
Это не санкции а сотрясание воздуха.
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03.05.2021 10:52 Відповісти
кацапия как посредник ответственности не несет. (с)

твої слова? а які там полєзниє санкції - питання ініші
втім можк натякнути: сп2, обмеження діяльності цапського впк, заборона на передачу технологій
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03.05.2021 10:59 Відповісти
Технологий?Да каких там технологий,технологий середины 20-го века для внедрения который и сегодня в кацапии не сужетвует ни заводов ни специалистов.Все кацапские специалисты работают в майкрософте в НАСА или в Маска.А сп2 строился и будет строится не смотря ни на какие санкции потому что основными инвесторами и акционерами являются ведущие страны ЕС.Туго но он будет достроен и хоть и из задержкой но будет запущен.
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03.05.2021 11:17 Відповісти
онулірований)))
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03.05.2021 10:46 Відповісти
Як що Вам так любиться то онульований.
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03.05.2021 10:57 Відповісти
Анульований!!!! "А" -розумієш? А
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03.05.2021 11:00 Відповісти
В 2014 году Минские угоды в российских СМИ назывались просто: мирный план Путина. Чем они собственно и являются. И никуда из Минска и Нормандского формата РФ не выйдет. Украина находится в дипломатическом загоне, куда ее определила Россия. А Кулеба и прочие украинские брехунцы не могут об этом прямо сказать, и вот получается такой кулебячий бред.
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03.05.2021 09:30 Відповісти
о да - с каких пор можно верить пуйловским СМИ ? - что бы он не сделал там будут петь диферамбы
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03.05.2021 09:48 Відповісти
Петя этот минский цирк устроил а тут еще и клоуны подтянулись.
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03.05.2021 09:37 Відповісти
А ШО ж ты, в это время, диван жопой давил??? И посказал бы "пете", как поступить!
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03.05.2021 15:50 Відповісти
Да ну,я тогда каски и аптечки покупал своим мобилизованным,по заваленному им с Гонтаревой курсу гривны.
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03.05.2021 18:35 Відповісти
Мінські домовленості як і Будапештський меморандум, просто зобов*язання.
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03.05.2021 09:40 Відповісти
Вот именно только ,,зобовязання,, которые должны были быть онулированы после стягивания кацапских войск к границам Украины.А наша власть делает вид что ничего не случилось в то время когда даже страны поддерживающие кацапов признали с их стороны прямую агрессию кацапии.
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03.05.2021 09:58 Відповісти
Зєшобло не можна "навчити".А може вони просто не хочуть навчатися?Якщо придивитися то в офісі президента одна половина кацапських агентів а друга просто крадіїв які ні в політиці ні в управлінні країною ні в економіці ні бум-бум.
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03.05.2021 10:41 Відповісти
Все просто, они НЕ О БУ ЧА Е МЫ Е!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ибо сборище дегенератов, гопников и наперсточников, АНАЛТАБУ и сбоку мэндель, одним словом!
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03.05.2021 15:54 Відповісти
Нам если вести переговоры с Московией, то исключительно о Крыме. А если об ОРДЛО Московия не хочет вести переговоры, то и нам из них надо уходить. Все санкции по ОРДЛО останутся в силе пока рашка не развалится.
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03.05.2021 10:24 Відповісти
Все действия мокшан относительно ОРДЛО это просто отвлечение мирового сообщества от Крыма.Мокшанам и нафиг не нужны ни разрушеные ОРДЛО ни Украины от которой кроме гемороя на свою голову не наживут.И это им отлично удается.
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03.05.2021 10:46 Відповісти
от прочитанных каментов становится грустно - придется "абиснять на пальцах"

оба минска - это величайшие тактические провалы пуйла и пуйло их УЖЕ выполняет хоть и скрежещет зубами. Оба раза пуйло прекращало наступления, которые были бы просто фатальными для Украины - сил у нас на защиту уже не оставалось.

два раза обдурили пуйла - подписав смешные бумажки, в которых столько разных букв, что нам их можно не выполнять столетиями. так разве наш "мудрий нарiд" это понимает ?
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03.05.2021 10:24 Відповісти
Тем немение именно этими ,,смешными бумажками,, кацапия машет перед носом международного сообщества которое запрещает Украине освобождать украинскую землю любыми средствами.И кто в Украине знает о чем договариваются в Минске ведь для рядовых украинцев тексты договоров засекречены.
Если в 2014-м еще был смысл в подмисании разных ********** бумажек то в 2021-м в них уже нету смысла но они осаются в силе пока Украина не признает их онулироваными после стягивания войск ****** к границам Украины что привело к прямой угрозе нападения на Украину.
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03.05.2021 11:08 Відповісти
ну и пускай себе машет - что оно Вам так мешает ?

какое вдруг освобождать ? Вот какой сейчас смысл положить там приличное количество наших военнослужащих и в результате получить руины с орками которых кормить надо, а они будут в спины стрелять?

Вы не видите смысла не потому что его там нет, а по более простой причине. из минска выходить нельзя потому что с пуйла поснимают санкции, а нам могут впаять за нежелание "мирно договариваться" - в общем международная политика это не Ваше
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03.05.2021 12:15 Відповісти
Вы или не правы или СОЗНАТЕЛЬНО не правы.Мы Украина,я не имею ввиду власть,придерживаемся договоренностей в отличии от мокшан.А для того чтобы договоренности обнулить нужно принятия решения правительства Украины.
А об,положить приличное количество,скажу так.Добробатам голым и босым без какой либо поддержки от наших властей оставалось до освобождения украинской земли недельку другую.Но за дело взялась наша власть которая ведет освободительную войну уже 8 лет и положила больше жизней украинцев чем потеряли ,,Добробаты,, которых наша власть сделала практически преступниками в Украине.Да и насчет разрухи скажу так,какая бы територия Украины небыла она наша украинская земля а предатели должны получить по заслугам даже если уберуться в мокшандию.
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03.05.2021 18:54 Відповісти
 
 