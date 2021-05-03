Вийти з "Мінська" намагається виключно Росія, - Кулеба
Російська Федерація не виконує Мінські домовленості і стабільно намагається вийти з переговорів з урегулювання ситуації на сході України.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут же ж сигнал дуже простий. Ми вважаємо, що і "нормандський формат" може дати результат, але якщо ситуація заходить у "глухий кут", то ми маємо шукати альтернативу. І коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати "нормандський формат" чи "мінський процес", а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної робити", – сказав Кулеба.
За його словами, Росія намагається нав’язати думку, що подібні висловлювання говорять про руйнацію формату, про вихід України з "Мінська".
"Ні, абсолютно ні. З "Мінська" стабільно намагається вийти виключно Російська Федерація, яка не виконує пункт 1 Мінських домовленостей – припинити вогонь", – наголосив глава МВС.
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у Пороха просто другого выхода не было, чем "разводить пуйла на понятиях"
Российская компания "Грин Филмс", сооснователем которой до весны 2019 года был Владимир Зеленский, а до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, отчиталась об увеличении годовых доходов на 16%.
В 2020 году компания увеличила свой доход на 16% по сравнению с 2019 годом, и получила 55,8 млн рублей (почти $772 тыс.). Из них почти 32 млн рублей ($440 тыс.) комапния получила с роялти и лицензионных выплат. Увеличение продаж у "Грин Филмс" анонсировали в предыдущем годовом отчете, проанализированном журналистами "Схем". Источник: https://biz.censor.net/n3263266
Вважаю примітивні потуги наших недодипломатів проявом недосвідченості, а не відвертої зради... покищо...(((
Так что все Минские соглашения Украиной должны быть онулированы а минская платформа закрыта.
Это не санкции а сотрясание воздуха.
твої слова? а які там полєзниє санкції - питання ініші
втім можк натякнути: сп2, обмеження діяльності цапського впк, заборона на передачу технологій
оба минска - это величайшие тактические провалы пуйла и пуйло их УЖЕ выполняет хоть и скрежещет зубами. Оба раза пуйло прекращало наступления, которые были бы просто фатальными для Украины - сил у нас на защиту уже не оставалось.
два раза обдурили пуйла - подписав смешные бумажки, в которых столько разных букв, что нам их можно не выполнять столетиями. так разве наш "мудрий нарiд" это понимает ?
Если в 2014-м еще был смысл в подмисании разных ********** бумажек то в 2021-м в них уже нету смысла но они осаются в силе пока Украина не признает их онулироваными после стягивания войск ****** к границам Украины что привело к прямой угрозе нападения на Украину.
какое вдруг освобождать ? Вот какой сейчас смысл положить там приличное количество наших военнослужащих и в результате получить руины с орками которых кормить надо, а они будут в спины стрелять?
Вы не видите смысла не потому что его там нет, а по более простой причине. из минска выходить нельзя потому что с пуйла поснимают санкции, а нам могут впаять за нежелание "мирно договариваться" - в общем международная политика это не Ваше
А об,положить приличное количество,скажу так.Добробатам голым и босым без какой либо поддержки от наших властей оставалось до освобождения украинской земли недельку другую.Но за дело взялась наша власть которая ведет освободительную войну уже 8 лет и положила больше жизней украинцев чем потеряли ,,Добробаты,, которых наша власть сделала практически преступниками в Украине.Да и насчет разрухи скажу так,какая бы територия Украины небыла она наша украинская земля а предатели должны получить по заслугам даже если уберуться в мокшандию.