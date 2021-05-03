Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сегодня в Варшаве примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.

В рамках визита состоится президентский саммит, а также двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча президентов состоится в королевском замке в Варшаве. Главы государств примут участие в дискуссионной панели на тему будущего Европы. Во время её президенты совместно будут вести разговор о Европе, наследии прошлого, общем историческом опыте и нынешнем сотрудничестве, единстве ценностей и общем видении Европы в контексте событий, происходящих на континенте.

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Президенты подпишут также совместную декларацию в свете 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой.

После совместной встречи президентов состоятся двусторонние переговоры президента Дуды с президентом Зеленским. Впоследствии планируется совместное заявление для СМИ обоих президентов.

Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Её считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.