РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8640 посетителей онлайн
Новости
5 479 74

Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве

Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сегодня в Варшаве примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.

В рамках визита состоится президентский саммит, а также двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Встреча президентов состоится в королевском замке в Варшаве. Главы государств примут участие в дискуссионной панели на тему будущего Европы. Во время её президенты совместно будут вести разговор о Европе, наследии прошлого, общем историческом опыте и нынешнем сотрудничестве, единстве ценностей и общем видении Европы в контексте событий, происходящих на континенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с Дудой противодействие "Северному потоку-2" и передачу Украине 1,2 млн доз вакцины

Президенты подпишут также совместную декларацию в свете 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой.

После совместной встречи президентов состоятся двусторонние переговоры президента Дуды с президентом Зеленским. Впоследствии планируется совместное заявление для СМИ обоих президентов.

Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Её считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Польша (8405) саммит (1170) Дуда Анджей (755)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
А потом сразу отдыхать...дня на три...да..как обычно??
показать весь комментарий
03.05.2021 09:23
+16
Знову зганьбиться тупе опудало...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:22
+14
Дурне знову поїхало в турне
показать весь комментарий
03.05.2021 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вступаємо назад в Річ Посполиту ? )
показать весь комментарий
03.05.2021 09:20 Ответить
Імперці як і кацапи.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:58 Ответить
Кацапи ординці
показать весь комментарий
03.05.2021 10:15 Ответить
Дурне знову поїхало в турне
показать весь комментарий
03.05.2021 09:21 Ответить
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ UA

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - БЕЗ ТЕБЯ 😆

https://www.youtube.com/watch?v=Isq4Qkfe5LA
показать весь комментарий
03.05.2021 11:25 Ответить
Повернеться з турне, а все таке ж дурне...
показать весь комментарий
03.05.2021 12:16 Ответить
Знову зганьбиться тупе опудало...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:22 Ответить
А потом сразу отдыхать...дня на три...да..как обычно??
показать весь комментарий
03.05.2021 09:23 Ответить
После того, как примет, конечно, нужно прилечь...
показать весь комментарий
03.05.2021 11:38 Ответить
У Польщі нема євреїв...
показать весь комментарий
03.05.2021 09:33 Ответить
та шо ви такое гаварите! есть и во множестве! просто они не такие уродливые как криворогий шлимазл вовчка
показать весь комментарий
03.05.2021 10:17 Ответить
Таки ні. ЄВРЕЇВ у Польщі нема.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:55 Ответить
не путай евреев с жидами...
показать весь комментарий
03.05.2021 11:32 Ответить
Так в Ватикан пусть едет и не мешает нормальным людям работать . Да и Польшу жалко , опять какое то стихийное бедствие накроет.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:25 Ответить
1710 - ухвалено Конституцію Пилипа Орлика...Про це памятає припіздент всіх часів?!
показать весь комментарий
03.05.2021 09:27 Ответить
Шоб памятати, тре знати. А вiн не знав, та ще i забув...
показать весь комментарий
03.05.2021 15:23 Ответить
Советник МВФ покинул Украину из-за невозможности сотрудничества с ОПГ «слуги дьявола»
показать весь комментарий
03.05.2021 09:27 Ответить
Будет удивительно, если зеленой гниде не удастся насрать Украине на этом саммите!
показать весь комментарий
03.05.2021 09:28 Ответить
Нет, Зеленая гнида даже там смогла-таки насрать Украине!!!
Зелебилы, шоб все ваши личинки до седьмого колена были бы такие же идиоты, как эта мразина!!!
показать весь комментарий
05.05.2021 01:16 Ответить
Типа свадебного генерала будет.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:34 Ответить
Не давайте йому відкривати рот без суфлера. Ну дуже прошу!
показать весь комментарий
03.05.2021 09:37 Ответить
Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві - Цензор.НЕТ 7995
показать весь комментарий
03.05.2021 09:43 Ответить
Стакатто якесь...можна й акорд взяти...
показать весь комментарий
03.05.2021 10:50 Ответить
Пусть Зе не забудет вспомнить про строительство автобана ОДЕССА - БРОДЫ
Это даст возможность полякам ездить на Чёрное море .

Пора избавляться от отдыхающих кацапов из раши . 😀😀😀, которые разносят руцкий мир
показать весь комментарий
03.05.2021 09:45 Ответить
Интересно что человек который не знает истории начальных классов поедет практически на исторический форум да еще и на высшем уровне.Будем ждать ляпов от ЗЕ.
показать весь комментарий
03.05.2021 09:51 Ответить
І євробляхи! Пацан без євробляхи- не пацан!
показать весь комментарий
03.05.2021 09:59 Ответить
Там що, не достатньо індійського штамму?
показать весь комментарий
03.05.2021 09:55 Ответить
Слава Богу Раша не Наша и быдло Мавзолейное Зулусс-Орда Хана Батыя идет другим путьом....по чЛенински-Сралински типа краснопузые террористы
показать весь комментарий
03.05.2021 09:57 Ответить
Дурне поїхало в турне.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:03 Ответить
Вчера случайно попал на сайт В.В.Похлебкина а там ужОс.ТАТАРЫ и РУСЬ.360 лет отношений с татарскими государствами.и дата 1238 год-1598 год.
Ранее я предполагал что Зуллус Орду создал Хан Батый в 1235 году...,,ошибся на 3 года...,а то что Мацковию строил внук Хана МЕНГУ-Тимур в 1272 года чистая ПРАВДА что и подтвердил Похлебкин...
показать весь комментарий
03.05.2021 10:04 Ответить
Важная встреча с надежными партнёрами Украины.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:10 Ответить
Так что Мавзолейные болваны к Киевской Руси времен Крещения Киева Князем Владимиром в 988 году никакого отношения не ИМЕЮТ...3 века разница...
показать весь комментарий
03.05.2021 10:11 Ответить
А послезавтра в Киев с визитом прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкэн...
показать весь комментарий
03.05.2021 10:13 Ответить
Знов кловун буде корчити рожі.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:16 Ответить
Прошла информация что Макрон продаст Украине боевые вертолеты.... Видать Зеля и Макрон договорились...
показать весь комментарий
03.05.2021 10:17 Ответить
Гундявый опять позориться поехал,любопытно что он отморозит в этот раз
показать весь комментарий
03.05.2021 10:17 Ответить
Блинкэн написал ноктюрны для оригинального исполнения на рояле для преЗЕдента.
Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві - Цензор.НЕТ 9057
показать весь комментарий
03.05.2021 10:21 Ответить
Зеля недавно сказал так...
Захват чужих территорий не является освобождением... ,явный намек на рюсский мирок плешивого хмыря Мавзолея... так смотришь и Зеля стане политиком номер 1 в Мире...
показать весь комментарий
03.05.2021 10:23 Ответить
Як би ми не ставились до зєлі але це зустріч з нашими природніми союзниками. Польщі та країнам Балтиї не треба розповідати, що таке орда.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:28 Ответить
А при чому тут шут, який тільки і шукає можливість заглянути в дупу )(уйлу?
показать весь комментарий
03.05.2021 10:53 Ответить
Тимчасово виконує хвункції першої особи держави.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:56 Ответить
Випадково виконує...
показать весь комментарий
03.05.2021 12:21 Ответить
Можливо. Але це об'єктивна реальність.
показать весь комментарий
03.05.2021 12:29 Ответить
Пів мільйона євро накрутки на кожній купленій бойовій машині. То хто у нас барига
https://www.youtube.com/watch?v=URYwUqaIErc
показать весь комментарий
03.05.2021 10:30 Ответить
Это не Оман или ОАЭ, тут у нас точно интерес, как и у перечисленных присутствующих стран. Как говорится почти что в одной лодке, за нами будут они.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:42 Ответить
Зеленський все більш органічно виглядає на посаді президента. Вчиться на помилках, не реагує на скавчання ПЕСиків, набирається солідності і впевненості у власних силах. Цілком виважена зовнішня політика і цілком контрольовані внутрішні процеси, попри "навколоковідні" проблеми.
Так тримати, і не втрачати темпу.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:43 Ответить
Повністю згоден - виглядає органічно та й виходить органічно, і назва цьому - гівно.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:56 Ответить
Хіба можна сперечатись з людиною, яка так глибоко розуміється на "гівні". Золотарі, вони такі золотарі...
показать весь комментарий
03.05.2021 11:02 Ответить
Цілком контрольовані. Особливо збитковість Нафтогазу, Енергоатому, Укренерго, Укрнафти і всіх інших держпідприємств.
показать весь комментарий
03.05.2021 11:01 Ответить
...особливо розчулило " і всіх інших держпідприємств". Екс перд - і цим все сказано.
показать весь комментарий
03.05.2021 11:06 Ответить
Люся прелогинся
показать весь комментарий
03.05.2021 12:01 Ответить
...все дідівськими приколюхами шуткуєш? Ню-ню...
показать весь комментарий
03.05.2021 12:42 Ответить
по Ермаку не чого там джуліані прийнали а там записи дермака та рудольфо
показать весь комментарий
03.05.2021 12:02 Ответить
Моя ж ты зелебубочка! Классический зебаран. Шо там с повышением тарифов на коммуналку? А с субсидиями как? Воду в Крым даем? Все вы временные пассажиры... Так тримати, не втрачати темпу!
показать весь комментарий
03.05.2021 12:26 Ответить
...коли у ПЕСиків підгорає - значит все гарно!
показать весь комментарий
03.05.2021 12:33 Ответить
Да ничего не пидгорае... Мы все никак с вас и вашего писюниста проржаться не можем. Мы уже и сами хотим какой-то паузы без хохота. А то вся жизнь - тупой Квартал...
показать весь комментарий
03.05.2021 12:40 Ответить
...тобі б радіти. Сміх продовжує життя!)) Нє?...
Та я все ж упевнений - підгорає у ПЕСиків. Прямо з 2019 палахкотить і нічим не гаситься.
І то гарно!
показать весь комментарий
03.05.2021 12:50 Ответить
преЗЕдент-наркоман - то гарно? Та ще й тупий, як срака. Літаки летять, будем бамбіть. То так вже гарно! То що там з тарифами, зелебобіку?
показать весь комментарий
03.05.2021 12:54 Ответить
Та да...роль президента он играет все лучше и лучше...да оно и не удивительно...большой опыт...всю жизнь на сцене ногами...и ге только...дрыгал...
Но Президентом оно никогда не станет...
показать весь комментарий
03.05.2021 12:44 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2021 15:25 Ответить
Треба в Варшаві екстрено всі рятувальні служби привести до стану реагування стихійного лиха найвищого ступеню, в бомбосховищах терміново поновити запаси питної води, їжі, ліків, перевірити стан акумуляторів в електрогенераторах. Їде шут - катастрофа. Всім містянам треба заздалегідь ховатися. Але краще його ще в Карпатах посипати дустом.
показать весь комментарий
03.05.2021 10:50 Ответить
Это уже случалось не раз. Продолжение советского мультика: Вовка, "В стране невыученных уроков". Самый лютый смех, в нашего, квартального персонажа, всегда получается, когда он одевает на свою мордочку серьезную мину (может это ему советует Дерьмак, чтоб клоун выглядел как можно унизительнее и смешнее, как украинский президент, а то на него, в Кремле, потом, не поцепят медаль). Боюсь, каждый раз, когда в кадре с Вовкой появляется рояль или еще какой-то муз. инструмент. Надеюсь, что в старом замке их не будет.
показать весь комментарий
03.05.2021 12:03 Ответить
Да ладно! Вы забыли, какие лютые вещи оно изрекало с серьезной мордочкой?! Літаки летять, будем бамбіть!!!
показать весь комментарий
03.05.2021 12:28 Ответить
Кизда Варшаве...))))
показать весь комментарий
03.05.2021 12:08 Ответить
...що у перекладі виглядає так.
Ірина Піськова Варшаві ... усміхається.
показать весь комментарий
03.05.2021 12:53 Ответить
И Кисель -ТВ не надо ! Калиостро соевый с сатрапами прекрасно справляются в трепе на Президента Украины.
показать весь комментарий
03.05.2021 12:15 Ответить
Правильно писать преЗЕдента... Учит вас Беня, учит, а толку чуть...
показать весь комментарий
03.05.2021 12:30 Ответить
Блазень буде смішити президентів?
показать весь комментарий
03.05.2021 12:56 Ответить
 
 