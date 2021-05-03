Зеленский сегодня примет участие в саммите президентов в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии сегодня в Варшаве примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.
В рамках визита состоится президентский саммит, а также двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Встреча президентов состоится в королевском замке в Варшаве. Главы государств примут участие в дискуссионной панели на тему будущего Европы. Во время её президенты совместно будут вести разговор о Европе, наследии прошлого, общем историческом опыте и нынешнем сотрудничестве, единстве ценностей и общем видении Европы в контексте событий, происходящих на континенте.
Президенты подпишут также совместную декларацию в свете 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой.
После совместной встречи президентов состоятся двусторонние переговоры президента Дуды с президентом Зеленским. Впоследствии планируется совместное заявление для СМИ обоих президентов.
Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Её считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.
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ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - БЕЗ ТЕБЯ 😆
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Зелебилы, шоб все ваши личинки до седьмого колена были бы такие же идиоты, как эта мразина!!!
Это даст возможность полякам ездить на Чёрное море .
Пора избавляться от отдыхающих кацапов из раши . 😀😀😀, которые разносят руцкий мир
Ранее я предполагал что Зуллус Орду создал Хан Батый в 1235 году...,,ошибся на 3 года...,а то что Мацковию строил внук Хана МЕНГУ-Тимур в 1272 года чистая ПРАВДА что и подтвердил Похлебкин...
Захват чужих территорий не является освобождением... ,явный намек на рюсский мирок плешивого хмыря Мавзолея... так смотришь и Зеля стане политиком номер 1 в Мире...
https://www.youtube.com/watch?v=URYwUqaIErc
Так тримати, і не втрачати темпу.
Та я все ж упевнений - підгорає у ПЕСиків. Прямо з 2019 палахкотить і нічим не гаситься.
І то гарно!
Но Президентом оно никогда не станет...
Ірина Піськова Варшаві ... усміхається.