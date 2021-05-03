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Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві

Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві

Президент України Володимир Зеленський разом із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві візьме участь у святкуванні 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої.

У межах візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між президентами України і Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зустріч президентів відбудеться у королівському замку у Варшаві. Глави держав візьмуть участь у дискусійній панелі на тему майбутнього Європи. Під час неї президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті

Президенти підпишуть також спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.

Також читайте: Зеленський по телефону обговорив з Дудою протидію "Північному потоку-2" і передачу Україні 1,2 млн доз вакцини

Після загальної зустрічі президентів відбудуться двосторонні переговори Президента Дуди з президентом України Зеленським. Згодом, планується загальна заява для ЗМІ обох президентів.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.

Автор: 

Зеленський (23642) Польща (8468) саміт (763) Дуда (770)


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Топ коментарі
+20
А потом сразу отдыхать...дня на три...да..как обычно??
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03.05.2021 09:23
+16
Знову зганьбиться тупе опудало...
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03.05.2021 09:22
+14
Дурне знову поїхало в турне
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03.05.2021 09:21
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Вступаємо назад в Річ Посполиту ? )
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03.05.2021 09:20 Відповісти
Імперці як і кацапи.
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03.05.2021 09:58 Відповісти
Кацапи ординці
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03.05.2021 10:15 Відповісти
Дурне знову поїхало в турне
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03.05.2021 09:21 Відповісти
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/ UA

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - БЕЗ ТЕБЯ 😆

https://www.youtube.com/watch?v=Isq4Qkfe5LA
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03.05.2021 11:25 Відповісти
Повернеться з турне, а все таке ж дурне...
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03.05.2021 12:16 Відповісти
Знову зганьбиться тупе опудало...
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03.05.2021 09:22 Відповісти
А потом сразу отдыхать...дня на три...да..как обычно??
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03.05.2021 09:23 Відповісти
После того, как примет, конечно, нужно прилечь...
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03.05.2021 11:38 Відповісти
У Польщі нема євреїв...
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03.05.2021 09:33 Відповісти
та шо ви такое гаварите! есть и во множестве! просто они не такие уродливые как криворогий шлимазл вовчка
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03.05.2021 10:17 Відповісти
Таки ні. ЄВРЕЇВ у Польщі нема.
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03.05.2021 10:55 Відповісти
не путай евреев с жидами...
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03.05.2021 11:32 Відповісти
Так в Ватикан пусть едет и не мешает нормальным людям работать . Да и Польшу жалко , опять какое то стихийное бедствие накроет.
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03.05.2021 09:25 Відповісти
1710 - ухвалено Конституцію Пилипа Орлика...Про це памятає припіздент всіх часів?!
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03.05.2021 09:27 Відповісти
Шоб памятати, тре знати. А вiн не знав, та ще i забув...
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03.05.2021 15:23 Відповісти
Советник МВФ покинул Украину из-за невозможности сотрудничества с ОПГ «слуги дьявола»
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03.05.2021 09:27 Відповісти
Будет удивительно, если зеленой гниде не удастся насрать Украине на этом саммите!
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03.05.2021 09:28 Відповісти
Нет, Зеленая гнида даже там смогла-таки насрать Украине!!!
Зелебилы, шоб все ваши личинки до седьмого колена были бы такие же идиоты, как эта мразина!!!
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05.05.2021 01:16 Відповісти
Типа свадебного генерала будет.
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03.05.2021 09:34 Відповісти
Не давайте йому відкривати рот без суфлера. Ну дуже прошу!
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03.05.2021 09:37 Відповісти
Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві - Цензор.НЕТ 7995
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03.05.2021 09:43 Відповісти
Стакатто якесь...можна й акорд взяти...
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03.05.2021 10:50 Відповісти
Пусть Зе не забудет вспомнить про строительство автобана ОДЕССА - БРОДЫ
Это даст возможность полякам ездить на Чёрное море .

Пора избавляться от отдыхающих кацапов из раши . 😀😀😀, которые разносят руцкий мир
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03.05.2021 09:45 Відповісти
Интересно что человек который не знает истории начальных классов поедет практически на исторический форум да еще и на высшем уровне.Будем ждать ляпов от ЗЕ.
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03.05.2021 09:51 Відповісти
І євробляхи! Пацан без євробляхи- не пацан!
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03.05.2021 09:59 Відповісти
Там що, не достатньо індійського штамму?
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03.05.2021 09:55 Відповісти
Слава Богу Раша не Наша и быдло Мавзолейное Зулусс-Орда Хана Батыя идет другим путьом....по чЛенински-Сралински типа краснопузые террористы
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03.05.2021 09:57 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
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03.05.2021 10:03 Відповісти
Вчера случайно попал на сайт В.В.Похлебкина а там ужОс.ТАТАРЫ и РУСЬ.360 лет отношений с татарскими государствами.и дата 1238 год-1598 год.
Ранее я предполагал что Зуллус Орду создал Хан Батый в 1235 году...,,ошибся на 3 года...,а то что Мацковию строил внук Хана МЕНГУ-Тимур в 1272 года чистая ПРАВДА что и подтвердил Похлебкин...
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03.05.2021 10:04 Відповісти
Важная встреча с надежными партнёрами Украины.
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03.05.2021 10:10 Відповісти
Так что Мавзолейные болваны к Киевской Руси времен Крещения Киева Князем Владимиром в 988 году никакого отношения не ИМЕЮТ...3 века разница...
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03.05.2021 10:11 Відповісти
А послезавтра в Киев с визитом прилетает Госсекретарь США Энтони Блинкэн...
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03.05.2021 10:13 Відповісти
Знов кловун буде корчити рожі.
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03.05.2021 10:16 Відповісти
Прошла информация что Макрон продаст Украине боевые вертолеты.... Видать Зеля и Макрон договорились...
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03.05.2021 10:17 Відповісти
Гундявый опять позориться поехал,любопытно что он отморозит в этот раз
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03.05.2021 10:17 Відповісти
Блинкэн написал ноктюрны для оригинального исполнения на рояле для преЗЕдента.
Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві - Цензор.НЕТ 9057
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03.05.2021 10:21 Відповісти
Зеля недавно сказал так...
Захват чужих территорий не является освобождением... ,явный намек на рюсский мирок плешивого хмыря Мавзолея... так смотришь и Зеля стане политиком номер 1 в Мире...
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03.05.2021 10:23 Відповісти
Як би ми не ставились до зєлі але це зустріч з нашими природніми союзниками. Польщі та країнам Балтиї не треба розповідати, що таке орда.
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03.05.2021 10:28 Відповісти
А при чому тут шут, який тільки і шукає можливість заглянути в дупу )(уйлу?
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03.05.2021 10:53 Відповісти
Тимчасово виконує хвункції першої особи держави.
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03.05.2021 10:56 Відповісти
Випадково виконує...
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03.05.2021 12:21 Відповісти
Можливо. Але це об'єктивна реальність.
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03.05.2021 12:29 Відповісти
Пів мільйона євро накрутки на кожній купленій бойовій машині. То хто у нас барига
https://www.youtube.com/watch?v=URYwUqaIErc
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03.05.2021 10:30 Відповісти
Это не Оман или ОАЭ, тут у нас точно интерес, как и у перечисленных присутствующих стран. Как говорится почти что в одной лодке, за нами будут они.
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03.05.2021 10:42 Відповісти
Зеленський все більш органічно виглядає на посаді президента. Вчиться на помилках, не реагує на скавчання ПЕСиків, набирається солідності і впевненості у власних силах. Цілком виважена зовнішня політика і цілком контрольовані внутрішні процеси, попри "навколоковідні" проблеми.
Так тримати, і не втрачати темпу.
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03.05.2021 10:43 Відповісти
Повністю згоден - виглядає органічно та й виходить органічно, і назва цьому - гівно.
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03.05.2021 10:56 Відповісти
Хіба можна сперечатись з людиною, яка так глибоко розуміється на "гівні". Золотарі, вони такі золотарі...
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03.05.2021 11:02 Відповісти
Цілком контрольовані. Особливо збитковість Нафтогазу, Енергоатому, Укренерго, Укрнафти і всіх інших держпідприємств.
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03.05.2021 11:01 Відповісти
...особливо розчулило " і всіх інших держпідприємств". Екс перд - і цим все сказано.
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03.05.2021 11:06 Відповісти
Люся прелогинся
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03.05.2021 12:01 Відповісти
...все дідівськими приколюхами шуткуєш? Ню-ню...
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03.05.2021 12:42 Відповісти
по Ермаку не чого там джуліані прийнали а там записи дермака та рудольфо
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03.05.2021 12:02 Відповісти
Моя ж ты зелебубочка! Классический зебаран. Шо там с повышением тарифов на коммуналку? А с субсидиями как? Воду в Крым даем? Все вы временные пассажиры... Так тримати, не втрачати темпу!
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03.05.2021 12:26 Відповісти
...коли у ПЕСиків підгорає - значит все гарно!
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03.05.2021 12:33 Відповісти
Да ничего не пидгорае... Мы все никак с вас и вашего писюниста проржаться не можем. Мы уже и сами хотим какой-то паузы без хохота. А то вся жизнь - тупой Квартал...
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03.05.2021 12:40 Відповісти
...тобі б радіти. Сміх продовжує життя!)) Нє?...
Та я все ж упевнений - підгорає у ПЕСиків. Прямо з 2019 палахкотить і нічим не гаситься.
І то гарно!
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03.05.2021 12:50 Відповісти
преЗЕдент-наркоман - то гарно? Та ще й тупий, як срака. Літаки летять, будем бамбіть. То так вже гарно! То що там з тарифами, зелебобіку?
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03.05.2021 12:54 Відповісти
Та да...роль президента он играет все лучше и лучше...да оно и не удивительно...большой опыт...всю жизнь на сцене ногами...и ге только...дрыгал...
Но Президентом оно никогда не станет...
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03.05.2021 12:44 Відповісти
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03.05.2021 15:25 Відповісти
Треба в Варшаві екстрено всі рятувальні служби привести до стану реагування стихійного лиха найвищого ступеню, в бомбосховищах терміново поновити запаси питної води, їжі, ліків, перевірити стан акумуляторів в електрогенераторах. Їде шут - катастрофа. Всім містянам треба заздалегідь ховатися. Але краще його ще в Карпатах посипати дустом.
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03.05.2021 10:50 Відповісти
Это уже случалось не раз. Продолжение советского мультика: Вовка, "В стране невыученных уроков". Самый лютый смех, в нашего, квартального персонажа, всегда получается, когда он одевает на свою мордочку серьезную мину (может это ему советует Дерьмак, чтоб клоун выглядел как можно унизительнее и смешнее, как украинский президент, а то на него, в Кремле, потом, не поцепят медаль). Боюсь, каждый раз, когда в кадре с Вовкой появляется рояль или еще какой-то муз. инструмент. Надеюсь, что в старом замке их не будет.
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03.05.2021 12:03 Відповісти
Да ладно! Вы забыли, какие лютые вещи оно изрекало с серьезной мордочкой?! Літаки летять, будем бамбіть!!!
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03.05.2021 12:28 Відповісти
Кизда Варшаве...))))
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03.05.2021 12:08 Відповісти
...що у перекладі виглядає так.
Ірина Піськова Варшаві ... усміхається.
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03.05.2021 12:53 Відповісти
И Кисель -ТВ не надо ! Калиостро соевый с сатрапами прекрасно справляются в трепе на Президента Украины.
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03.05.2021 12:15 Відповісти
Правильно писать преЗЕдента... Учит вас Беня, учит, а толку чуть...
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03.05.2021 12:30 Відповісти
Блазень буде смішити президентів?
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03.05.2021 12:56 Відповісти
 
 