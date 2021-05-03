Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві
Президент України Володимир Зеленський разом із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві візьме участь у святкуванні 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої.
У межах візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між президентами України і Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зустріч президентів відбудеться у королівському замку у Варшаві. Глави держав візьмуть участь у дискусійній панелі на тему майбутнього Європи. Під час неї президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті
Президенти підпишуть також спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.
Після загальної зустрічі президентів відбудуться двосторонні переговори Президента Дуди з президентом України Зеленським. Згодом, планується загальна заява для ЗМІ обох президентів.
Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - БЕЗ ТЕБЯ 😆
https://www.youtube.com/watch?v=Isq4Qkfe5LA
Зелебилы, шоб все ваши личинки до седьмого колена были бы такие же идиоты, как эта мразина!!!
Это даст возможность полякам ездить на Чёрное море .
Пора избавляться от отдыхающих кацапов из раши . 😀😀😀, которые разносят руцкий мир
Ранее я предполагал что Зуллус Орду создал Хан Батый в 1235 году...,,ошибся на 3 года...,а то что Мацковию строил внук Хана МЕНГУ-Тимур в 1272 года чистая ПРАВДА что и подтвердил Похлебкин...
Захват чужих территорий не является освобождением... ,явный намек на рюсский мирок плешивого хмыря Мавзолея... так смотришь и Зеля стане политиком номер 1 в Мире...
https://www.youtube.com/watch?v=URYwUqaIErc
Так тримати, і не втрачати темпу.
Та я все ж упевнений - підгорає у ПЕСиків. Прямо з 2019 палахкотить і нічим не гаситься.
І то гарно!
Но Президентом оно никогда не станет...
Ірина Піськова Варшаві ... усміхається.