Зеленський сьогодні візьме участь у саміті президентів у Варшаві

Президент України Володимир Зеленський разом із президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії сьогодні у Варшаві візьме участь у святкуванні 230-річчя ухвалення першої конституції Речі Посполитої.

У межах візиту відбудеться президентський саміт, а також двосторонні переговори між президентами України і Польщі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зустріч президентів відбудеться у королівському замку у Варшаві. Глави держав візьмуть участь у дискусійній панелі на тему майбутнього Європи. Під час неї президенти спільно вестимуть розмову про Європу, спадщину минулого, спільний історичний досвід та нинішню співпрацю, єдність цінностей і спільне бачення Європи у контексті подій, які зараз мають місце на континенті

Президенти підпишуть також спільну декларацію у контексті 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої.

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Після загальної зустрічі президентів відбудуться двосторонні переговори Президента Дуди з президентом України Зеленським. Згодом, планується загальна заява для ЗМІ обох президентів.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.