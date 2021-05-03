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Новости Агрессия России против Украины
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РФ продемонстрировала совместную работу модернизированной гаубицы "Мста-С" с беспилотником "Орлан-10Е"

РФ продемонстрировала совместную работу модернизированной гаубицы

Российская корпорация "Ростех" продемонстрировала иностранцам совместную работу самоходной гаубицы "Мста-С", модернизированной под натовский калибр 155 мм, и разведывательного беспилотника "Орлан-10Е".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukrmilitary.com.

Сообщается, что во время показа созданная "Уралтрансмашем" артиллерийская установка выполнила стрельбу на максимальную дальность 40 километров и продемонстрировала взаимодействие с БПЛА "Орлан-10Е". Дрон передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу самоходной гаубицы.

РФ продемонстрировала совместную работу модернизированной гаубицы Мста-С с беспилотником Орлан-10Е 01

"продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-мм самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию ​​40 км с восстановлением наведения в автоматическом режиме. Кроме того, "Мста-С" показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником "Орлан-10Е", - сообщили в комплексе вооружений "Ростех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты сообщают о создании нового бомбардировщика ПАК ДА, который "сможет преодолевать ПВО стран НАТО". ФОТО

Также отмечается, что демонстрация состоялась на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.

Автор: 

россия (95308) гонка вооружений (52) техника (1732)


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Топ комментарии
+25
Орлан, Баклан и Иблан
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03.05.2021 12:24
+18
Наши парни уже давно подружили свои гаубицы с беспилотниками. И с контрбатарейными радарами. Даже кацапы признают, что украинская арта работает на все 200%. Они даже на своих кацаповозах так и пишут - "200"
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03.05.2021 12:37
+15
Клован загляне в дупу путлера в пошуках миру.
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03.05.2021 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Орлан, Баклан и Иблан
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03.05.2021 12:24 Ответить
Это эволюция развития орлана !
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03.05.2021 12:37 Ответить
Артилерія на 40 км без керованих *********** це дурня!
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03.05.2021 12:44 Ответить
Срочно доложи шефу!
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03.05.2021 13:26 Ответить
Значит "Мсту" готовятся сливать на экспорт, а для себя будут закупать "Коалицию".
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03.05.2021 12:26 Ответить
понятно раз 155-мм...
но кто ее купит - чтобы отгребсти санкций?
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03.05.2021 13:52 Ответить
Ты не понял, это делается, чтоб в случае захвата арсенала с 155 мм снарядами, ими можно было стрелять
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03.05.2021 17:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/472870,фантазер ты однако
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03.05.2021 18:57 Ответить
Наша камарилья приготовила достойный ответ- чешская Дана!
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03.05.2021 12:28 Ответить
и похеренная ЗЕбилом "Богдана"



которая выдавала аналогичные результаты:
Дальність вогню:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Осколково-фугасний снаряд : 40-42 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Активно-реактивний снаряд : 50 км
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03.05.2021 13:28 Ответить
Ведуть інтенсивну підготовку вбивати українців. А яка наша відповідь?
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03.05.2021 12:32 Ответить
Клован загляне в дупу путлера в пошуках миру.
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03.05.2021 12:35 Ответить
Ну, то есть рашка уже создала орудия под стандарт нато... А украина до сих пор на месте толчется и при этом нам должны что то там пдч нато давать? Чет я не пойму этого юмора...
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03.05.2021 12:34 Ответить
Сами себя не подбили-уже достижение.
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03.05.2021 12:34 Ответить
это плохая новость. и позиция нашего командования - спрятать голову в песок, - заведомо проигрышная.
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03.05.2021 12:36 Ответить
Обычная новость, обычная предпродажная реклама
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03.05.2021 12:59 Ответить
А потом байрактары крошат это совковое гавно в труху.
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03.05.2021 13:04 Ответить
може зеля и купит? - и будет усе "по стандартам НАТО..."
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03.05.2021 13:21 Ответить
после дружественных переговоров в Мацкве
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03.05.2021 13:29 Ответить
Наши парни уже давно подружили свои гаубицы с беспилотниками. И с контрбатарейными радарами. Даже кацапы признают, что украинская арта работает на все 200%. Они даже на своих кацаповозах так и пишут - "200"
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03.05.2021 12:37 Ответить

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03.05.2021 13:06 Ответить
сейчас нужна высокая мобильность артиллерии
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03.05.2021 13:30 Ответить
Мобильность нужна всем, везде и всегда. Это не наполеоновские войны, где стенка на стенку и стреляют, пока 3/4 не перебьют. Под сидячую жопу нынче медаль не просунешь...
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03.05.2021 14:36 Ответить
мда видео Карабахской войны с дронами просто убивает морально.....
от этой летающей заразы нужно что-то срочно изобретать
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03.05.2021 16:02 Ответить
Да ? А где РЕЗУЛЬТАТЫ этой дружбы !? Я наблюдал разлет от целей в пол км ! И НИ ОДНОГО прямого попадания !
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03.05.2021 13:49 Ответить
Вот еще бы стволы заменить, ваще пушка-ракета...
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03.05.2021 14:34 Ответить
Та какая разница, чем оправдывать непопаданяи !?

ты сказал, что у нас 200% А я говорю, что пи..шь ! Толку от такой работы - наугад !
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03.05.2021 14:46 Ответить
А тебе в бошку прилетело? Считаешь, что плохо стреляют - научи. Не можешь? Завали то, что без нужды открывается.
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03.05.2021 15:05 Ответить
Я тебе у же писал ! ЧТО ПЛЕВАТЬ "почему" - не попадают ! Сам факт - НЕ ПОПАДАЮТ !!!

ПУСТЬ ОНИ БУДУТ супер КЛАССНЫЕ , НО ЕСЛИ ОНИ НЕ ПОПАДАЮТ, ТО- всё это херня !
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03.05.2021 15:25 Ответить
С тобой общаться как говно в руках держать. Может ты отвалишь уже и будешь сидеть в святой убежденности, что никто из украинцев стрелять не умеет. Ваще. Ни из чего. Никогда. А великие русские витязи всех победят и снова все будет как раньше.
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03.05.2021 16:04 Ответить
ты что-то путаешь...подружить советскую арту с американскими КБР дело изначальное тухлое, что и выяснилось на практике...а вот кацапы как раз и сделали свои КБР, изначально рассчитанные на свои стволы...
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03.05.2021 18:33 Ответить
Перелогинился? Умничка. Теперь поцелуй своих кацапов в сраку.
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04.05.2021 09:20 Ответить
А - 235 Нудоль
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03.05.2021 12:37 Ответить
А-239 Злавонь
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04.05.2021 04:16 Ответить
Кацапня озброюється, а наш недоумок тільки рожі корчить.
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03.05.2021 12:38 Ответить
Самое главное кремляди не показали, что их артиллерия стреляет с территории школ и жилых домов, как и завещало кровавое *****, из за спин мирных жителей.
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03.05.2021 12:39 Ответить
А наші зебіли купляють застарілу чеську "Дану" на 152 калібр, який закінчується в Україні аби нажитися.
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03.05.2021 12:39 Ответить
Так и у Мсты такой же калибр. 152 калибр от совка должно ещё полно остаться, а производство 155го только налажено, считай его нет
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03.05.2021 13:06 Ответить
152 не гірше 155 тому для кацапні всеодно, скоріш за все 155 від кацапів зроблений для імпорту ваткодрочерам тому що нікому 152 не потрібен. А Україні принципово потрібен 155 щоб допомогу від наших союзників було чим використовувати.
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03.05.2021 13:25 Ответить
натовский калибр 155 мм/ Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений-155 мм снарядов и орудийных стволов. Этих специалистов знают не только в Украине но и за рубежом: состоялось заседание суда штата Делавер по обвинению в мошенничестве Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Мордехая Корфа, Хаима Шошета, Уриэля Цви Лейберга.
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03.05.2021 12:45 Ответить
эти создадут... 155 мм стволы по отсосу бюджета Украины

еще те "патриоты" как и "бизнесмены"
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03.05.2021 13:33 Ответить
На Воронеже тренировались?
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03.05.2021 12:48 Ответить
а тренировалась эта хрень вся и испытывалась на Донбассе...
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03.05.2021 13:04 Ответить
Ага, стреляли по жилым кварталам донецка и луганска. Это ж кацапское отродие.
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03.05.2021 13:15 Ответить
а патэнт на натовский калибр не купили, опять зацапцарапали цапцарапычи?
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03.05.2021 13:10 Ответить
А нафига? Пусть тот кто купит САУ, сам обеспечивает её снарядами.
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03.05.2021 15:48 Ответить
После того, как турки показали всему миру, что кацапское оружие - говно, после того, как мир увидел самоликвидирующиеся корабельные ракеты кацапстана, у рашистов появился новый подход: показывать фото 40-летнего танка и уверять всех, что он может стрельнуть. Ну для лохов - это конечно подойдет, но с учетом того, что байрактары жгут этот металлолом как бумажные кораблики, то гордится кацапам походу нечем. Довставались с колен, что стали раком
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03.05.2021 13:13 Ответить
Кацапское чучело, весь мир видел в карабахе, что искандеры летают куда-угодно но только не в цель, а хваленая кацаспийска флотилия, так целилась в сирию, что долбонула по ираку. А все потому что рукожопы!
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03.05.2021 15:49 Ответить
Дайош ''Калибром''!!!
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03.05.2021 13:15 Ответить
Миха́йловская вое́нная артиллери́йская акаде́мия в Санкт-Петербурге разрабатывала и тренировалась в 2016 на Донбассе, и это не гавно))) Вот пару файлов оттуда, с доклада по аккадемии
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03.05.2021 13:16 Ответить
Подтверждена целесообразность создания разведывательно огневых комплексов на основе КВР, оснащённых БЛА «Орлан - 10» и артиллерийских формирований переменного состава.
Подтверждена необходимость включения КВР оснащённых БЛА «Орлан - 10» в состав формирований РВиА (в непосредственном подчинении начальника артиллерии корпуса, дивизии, бригады, полка).
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03.05.2021 13:16 Ответить
пыскова..- выдай шо-то типа не дсп.., а покруче, а то как-то слабенько верится, с трудом...)))
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03.05.2021 19:52 Ответить
•Комплексы воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами, типа «Орлан-10» целесообразно иметь в непосредственном подчинении начальника артиллерии дивизии (бригады), командира артиллерийской бригады (полка). Вследствие этого, будет достигнут высокий уровень готовности всех артиллерийских формирований к выполнению огневых задач с помощью КВР, по маневренно огневой схеме в режиме разведывательно - огневого комплекса. Это позволит существенно повысить точность и эффективность стрельбы штатной артиллерии, при снижении расхода боеприпасов, в среднем на порядок.
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03.05.2021 13:17 Ответить
Всего в ходе проведения эксперимента документально подтверждено поражение артиллерией:
•Уничтожено 4 РЛС КББ AN/TPQ-48.
•Подавлено 3 РОП с выводом из строя не менее 30% л/с и боевой техники.
•Уничтожено не менее 17 единиц гусеничной техники.
•Уничтожено не менее 20 единиц колесной техники.
•Уничтожено не менее 2 орудий 2А36.
•Уничтожено не менее 3 минометов.
•Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
•Расход снарядов для достижения требуемой степени поражения цели, в среднем, на порядок меньше установленного для стрельбы по ненаблюдаемой цели, в соответствии с требованиями ПСиУО 2011.
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03.05.2021 13:18 Ответить
•Отработано 57 летных смен
•Проведено 23 вылетов БЛА РЭР
•Произведено 53 вылета БЛА ОЭР
•Проведено 39 вылетов ударных БЛА
•Сброшено 118 неуправляемых боеприпасов различных типов
•Проведено 12 огневых артиллерийских налетов
•Израсходовано 960 осколочно-фугасных снарядов калибра 122 мм
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03.05.2021 13:20 Ответить
Чеський підшпакльований та пофарбований металобрухт з максимальною можливою дальністю 24,5 км вистрілу наше фсьо. Скільки ми би не хаяли кацапську зброю, але саме нею, тобто радянською, озброєні ЗСУ, і ми завжди будемо пасти задніх, якщо не будемо вкладати гроші в розвиток власних технологій. Будемо відвертими
- росіянські ракетні та артилерійські комплекси значно випереджають те, шо є в ЗСУ, і ще і модернізуються та розвиваються. А в ЗСУ наразі - тільки дуже застарілий безперспективний радянський брухт. САУ Дана в порівнянні з ********* росіянськими артилерійськіми комплексами тільки щручна мішень. Тільки зрадники можуть проштовхувати непотріб у вигляді Дани для ЗСУ. Нехай закуповують ще гвинтівки Мосіна, вони зовсім дешеві.
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03.05.2021 13:20 Ответить
ты про маузеры забыл. и кожанки для комиссаров закупить надо. зе-мародер к этому ведет.
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03.05.2021 13:28 Ответить
Результаты стрельбы
Размеры цели составили 400 на 400. В составе цели, прямыми попаданиями достоверно были уничтожены 2 блиндажа и сооружение для укрытия живой силы. Два миномёта с боекомплектом. Подтвержденная степень поражения цели составил не менее 30%. Расход снарядов составил 120 шт. Для подавления подобной цели с закрытой ОП необходимо израсходовать 2400 снарядов калибра 122 мм.
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03.05.2021 13:21 Ответить
Расход снарядов составил 120 шт. - гівно комплекс.

фуфло Ірочка грузите!
за час 120 пострілів батарея буде знищена контбатарейним вогнем

а Байтакар знищує ціль "за раз"
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03.05.2021 13:41 Ответить
В сирии тоже не взлетали байрактары, а буки, торы, с300, панцири - сами подорвались
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03.05.2021 15:52 Ответить
это ты о чем ?
да наши "Фурии" клали на рашкованские РЭБ, а за Байтакары я уже молчу

"Фурія" яка не боїться російського РЕБ та літає над Кримом: про замовлення та розвиток БпАК від "Атлон Авіа" (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/furija_jaka_ne_bojitsja_rosijskogo_reb_ta_litaje_nad_krimom_pro_zamovlennja_ta_rozvitok_bpak_vid_atlon_avia_video-3472.html
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03.05.2021 16:07 Ответить
Все новости от кремлевского серийного убийцы связаны не с созиданием, а только с уничтожением, разорением и убийством, и самое грустное, абсолютное безразличная к удьбе их страны, оскотиненное 140 млн население Кацапстана ни на что не надеется, на их рожах мы видим полную безнадегу.
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03.05.2021 13:22 Ответить
У нас просто такие новости подбирают.
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03.05.2021 13:37 Ответить
да, да, конечно, а еще кацапы, как Маск собираются посадить на Марсе яблоневые сады
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03.05.2021 13:43 Ответить
Не слышал о садах, а вот на Марс совместно с европейцами собираются. Но это разве новость? Куда важнее, что они в старинную самоходку натовский калибр воткнули и показали покупателям
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03.05.2021 13:45 Ответить
Роскосмос подгонит на марсианскую экспедицию батуты ?
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03.05.2021 16:08 Ответить
Не испытания, а фуфло. Почему гаубица не попала по беспилотнику?
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03.05.2021 13:47 Ответить
Для ВСУ это будет плоховато,т.к.не имеем в производстве свою САУ с подобной дальностью огня.Очень и очень жаль,что перспективную"Богдану" провластная"зелень"зарубила на корню и положила глаз на устаревшую чешскую"Дану",которая не сможет достойно ответить россиянской"МСТА-С"
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03.05.2021 14:21 Ответить
100%
вот помню,Крымская война..
а,еще финская..
та нет,чеченская лучше..
это просто навскидку - но ты помечтай,помечтай..
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03.05.2021 17:41 Ответить
ще є японська
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04.05.2021 04:28 Ответить
Но две войны в Ичкерии Россияния проиграла и сейчас регулярно платит дань Чечне
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03.05.2021 17:42 Ответить
В армиях Российской империи и СССР вместе с россиянами воевали украинцы, грузины, те кого сейчас Москва сделала своими врагами. До союза с Хмельницким,огромное Московское царство платило дань даже маленькому Крыму. Киевская Русь породила Московию она её и похоронит
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03.05.2021 18:03 Ответить
Потом последовательно поработала и тех и других.
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03.05.2021 19:58 Ответить
Даа, даа, даа, а теперь поставьте на машине управления код доступа по спутниковому каналу. Похвалитесь на....персидском!!! И презентацию тоже на нем! .....и...продайте это фсьо говно ......Ирану. Га-га-га-гаааа..
Через год подключитесь по коду доступа и удаленно обстреляйте какую нибудь больницу....с семьей Хаменеи. А потом скажите, что ваша Мста была из Украины.
Ну как вам....обновочка, для кремлевской много ходов очка.
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03.05.2021 17:03 Ответить
Еще в 14-м волонтеры создали и успешно испробовали подобную связку. Рашесепарня визжала от точности, с которой арта ВСУ накидывала этим ублюдкам..
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03.05.2021 21:17 Ответить
РФ продемонстрировала совместную работу модернизированной гаубицы "Мста-С" с беспилотником "Орлан-10Е. Добавляем Байтрактар - и во Мсте уже пожар.
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03.05.2021 23:51 Ответить
Можно конечно кусок дерьма покрасить в Абрамс..
но Вряд ли это Абрамсом станет!))
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04.05.2021 00:13 Ответить
 
 