РФ продемонструвала спільну роботу модернізованої гаубиці "Мста-С" із безпілотником "Орлан-10Е"
Російська корпорація "Ростех" продемонструвала іноземцям спільну роботу самохідної гаубиці "Мста-С", модернізованої під натівський калібр 155 мм, і розвідувального безпілотника "Орлан-10Е" .
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrmilitary.com.
Повідомляється, що під час показу створена "Уралтрансмашем" артилерійська установка виконала стрільбу на максимальну дальність 40 кілометрів і продемонструвала взаємодію з БпЛА "Орлан-10Е". Дрон передавав координати цілі машині управління, що розраховувала установки для стрільби і відправляла їх екіпажу самохідної гаубиці.
"Інозамовниками продемонстровані бойові можливості модернізованої 155-мм самохідної гаубиці 2С19М1-155 в складі артилерійського комплексу. Установка здійснила стрільбу на максимальну дистанцію 40 км з відновленням наведення в автоматичному режимі. Крім того, "Мста-С" показала відмінний результат взаємодії з машиною управління і безпілотником "Орлан-10Е", – повідомили в комплексі озброєнь "Ростех".
Також наголошується, що демонстрація відбулася на полігоні "Старатель" у Нижньому Тагілі.
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но кто ее купит - чтобы отгребсти санкций?
которая выдавала аналогичные результаты:
Дальність вогню:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Осколково-фугасний снаряд : 40-42 км
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 Активно-реактивний снаряд : 50 км
от этой летающей заразы нужно что-то срочно изобретать
ты сказал, что у нас 200% А я говорю, что пи..шь ! Толку от такой работы - наугад !
ПУСТЬ ОНИ БУДУТ супер КЛАССНЫЕ , НО ЕСЛИ ОНИ НЕ ПОПАДАЮТ, ТО- всё это херня !
еще те "патриоты" как и "бизнесмены"
Подтверждена необходимость включения КВР оснащённых БЛА «Орлан - 10» в состав формирований РВиА (в непосредственном подчинении начальника артиллерии корпуса, дивизии, бригады, полка).
•Уничтожено 4 РЛС КББ AN/TPQ-48.
•Подавлено 3 РОП с выводом из строя не менее 30% л/с и боевой техники.
•Уничтожено не менее 17 единиц гусеничной техники.
•Уничтожено не менее 20 единиц колесной техники.
•Уничтожено не менее 2 орудий 2А36.
•Уничтожено не менее 3 минометов.
•Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.
•Расход снарядов для достижения требуемой степени поражения цели, в среднем, на порядок меньше установленного для стрельбы по ненаблюдаемой цели, в соответствии с требованиями ПСиУО 2011.
•Проведено 23 вылетов БЛА РЭР
•Произведено 53 вылета БЛА ОЭР
•Проведено 39 вылетов ударных БЛА
•Сброшено 118 неуправляемых боеприпасов различных типов
•Проведено 12 огневых артиллерийских налетов
•Израсходовано 960 осколочно-фугасных снарядов калибра 122 мм
- росіянські ракетні та артилерійські комплекси значно випереджають те, шо є в ЗСУ, і ще і модернізуються та розвиваються. А в ЗСУ наразі - тільки дуже застарілий безперспективний радянський брухт. САУ Дана в порівнянні з ********* росіянськими артилерійськіми комплексами тільки щручна мішень. Тільки зрадники можуть проштовхувати непотріб у вигляді Дани для ЗСУ. Нехай закуповують ще гвинтівки Мосіна, вони зовсім дешеві.
Размеры цели составили 400 на 400. В составе цели, прямыми попаданиями достоверно были уничтожены 2 блиндажа и сооружение для укрытия живой силы. Два миномёта с боекомплектом. Подтвержденная степень поражения цели составил не менее 30%. Расход снарядов составил 120 шт. Для подавления подобной цели с закрытой ОП необходимо израсходовать 2400 снарядов калибра 122 мм.
фуфло Ірочка грузите!
за час 120 пострілів батарея буде знищена контбатарейним вогнем
а Байтакар знищує ціль "за раз"
да наши "Фурии" клали на рашкованские РЭБ, а за Байтакары я уже молчу
"Фурія" яка не боїться російського РЕБ та літає над Кримом: про замовлення та розвиток БпАК від "Атлон Авіа" (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/furija_jaka_ne_bojitsja_rosijskogo_reb_ta_litaje_nad_krimom_pro_zamovlennja_ta_rozvitok_bpak_vid_atlon_avia_video-3472.html
вот помню,Крымская война..
а,еще финская..
та нет,чеченская лучше..
это просто навскидку - но ты помечтай,помечтай..
Через год подключитесь по коду доступа и удаленно обстреляйте какую нибудь больницу....с семьей Хаменеи. А потом скажите, что ваша Мста была из Украины.
Ну как вам....обновочка, для кремлевской много ходов очка.
но Вряд ли это Абрамсом станет!))