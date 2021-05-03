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Новости Агрессия России против Украины
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Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое, - президент Литвы Науседа

Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое, - президент Литвы Науседа

Вильнюс никогда не признает оккупацию Россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий.

Об этом во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении прекращения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа под аплодисменты депутатов польского и литовского Сеймов.

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Он добавил, что нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".

Как сообщалось, в понедельник в Варшаве состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой. Кроме того, состоятся двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши.

Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Её считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.

Автор: 

Литва (2430) Польша (8390) россия (95308) Науседа Гитанас (262)


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Топ комментарии
+9
Давайте говорить правду, если бы не "агрессивное меньшинство", то вовка-дурачек уже давно бы сделал Украину федеральным округом парашии. наркоДегенерат до сих пор живет в совковой реальности, где кацапы - братский народ, а ВСУ и порохоботы - это враги его высокомаржинального бизнеса.
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03.05.2021 13:01
+5
Гібридна війна за Україну триває !! Йде війна за вектор розвитку України!!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!))
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03.05.2021 12:34
+4
с такими упоротыми рехворматорами-крадунами дай Украине Бог хотя бы выжить....
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03.05.2021 12:33
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с такими упоротыми рехворматорами-крадунами дай Украине Бог хотя бы выжить....
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03.05.2021 12:33 Ответить
Гібридна війна за Україну триває !! Йде війна за вектор розвитку України!!! Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!))
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03.05.2021 12:34 Ответить
мы уже там, и даже дальше: не в прошлом, а в позапрошлом.
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03.05.2021 12:35 Ответить
Очень верное заявление.
Возврата не будет.
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03.05.2021 12:39 Ответить
тоді треба негайно дати підсрачник зєлі, каломойші і гудку ахмєтовічу.
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03.05.2021 12:41 Ответить
Выбор двухлетней давности отбросил её в позапрошлое
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03.05.2021 12:42 Ответить
Та вона з того минулого ніяк не вибереться...
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03.05.2021 12:51 Ответить
Давайте говорить правду, если бы не "агрессивное меньшинство", то вовка-дурачек уже давно бы сделал Украину федеральным округом парашии. наркоДегенерат до сих пор живет в совковой реальности, где кацапы - братский народ, а ВСУ и порохоботы - это враги его высокомаржинального бизнеса.
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03.05.2021 13:01 Ответить
цього не буде.
і не завдяки вашим заявам.
...з повагою до всіх добрих людей.
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03.05.2021 13:11 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко

А що таке? "Московский комсомолец" заздрить нашій зубожілості?

Зажурилися "іскандери", в розпачі "тополя"?

Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1030
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03.05.2021 13:15 Ответить
Хтось собі може уявити таку заяву при "клятому баризі"? Тоді інші країни вітали наміри та рух країни до демократичної міжнародної спільноти і заяв про повернення у минуле, під владу московитів, не було... Навіть натяку на це...
Минуло всього 2 роки від "виборів па пріколу" і ось вже "нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое" Источник: https://censor.net/ru/n3263388
Це вже остаточна перемога всього над усім, чи ще почекати і дати 100 днів?
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03.05.2021 13:21 Ответить
Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое.- У правящей Украиной мафии Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ, идеология противоположная: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский / Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
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03.05.2021 13:27 Ответить
Не можна дозволити, щоб Україна знову повернулася в минуле, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 1615
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03.05.2021 14:35 Ответить
прохвесор кива не согласен
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03.05.2021 16:20 Ответить
Украину никогда не возьмут в ЕС, и во многом благодаря таким странам как Литва, и это надо понимать. Литва получает от ЕС в три раза денег больше, чем отдает, это откровенные нахлебники. Сейчас правда давать стали меньше. Племянник шурина работает в Литве, мешки с мукой на мельнице таскает. Говорит молодежи вообще нет, все разъехались, у них ведь реальный безвиз. Вечером в баре пяток пердунов сидят, пиво потягивают.
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03.05.2021 16:45 Ответить
 
 