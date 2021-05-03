Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое, - президент Литвы Науседа
Вильнюс никогда не признает оккупацию Россией части территории Украины и будет действовать в направлении деоккупации этих территорий.
Об этом во время праздничного выступления в Сейме Польши по случаю 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, поддерживаемыми Москвой, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении прекращения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа под аплодисменты депутатов польского и литовского Сеймов.
Он добавил, что нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое".
Как сообщалось, в понедельник в Варшаве состоится президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой. Кроме того, состоятся двусторонние переговоры между президентами Украины и Польши.
Первая Конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. Её считают одной из самых старых в Европе. Впрочем, попытка имплементации положений этого документа потерпела неудачу из-за сопротивления местных магнатов и оккупации польского королевства российскими войсками в 1792 году.
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і не завдяки вашим заявам.
...з повагою до всіх добрих людей.
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А що таке? "Московский комсомолец" заздрить нашій зубожілості?
Зажурилися "іскандери", в розпачі "тополя"?
Минуло всього 2 роки від "виборів па пріколу" і ось вже "нельзя позволить, чтобы "Украина снова вернулась в прошлое" Источник: https://censor.net/ru/n3263388
Це вже остаточна перемога всього над усім, чи ще почекати і дати 100 днів?