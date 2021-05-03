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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным туристам

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза разрешить въезд вакцинированным туристам

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Такое решение было принято впервые с начала пандемии.

Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вакцинация должна была проходить препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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"Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с не необходимыми целями не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но также для тех кто получил все рекомендованные дозы вакцины, разрешенной в ЕС, разрешение может быть также распространено на вакцины, которые завершили процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях", - говорится в заявлении.

Порядок пересечения границ определяется самостоятельно странами-членами ЕС.

Автор: 

вакцина (3814) Еврокомиссия (1442) карантин (16729) туризм (1543) Евросоюз (17052) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Т.е. на равные права уже плевать?
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03.05.2021 12:49 Ответить
вовка-дурачек так ненавидит порошенко, что развалил почти все что настроил "кондитер": впк, армию, растущую экономику, международный авторитет, а теперь и безвиз с Евросоюзом. ведь при вакцинации 200 человек в сутки, безвизовые поездки в европу, не светят 95% граждан нашей страны
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03.05.2021 12:54 Ответить
прювет ковишилдерам и синовахерам?)))
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03.05.2021 13:06 Ответить
Для в'їзду в ЄС потрібна жовта зірка на лобі. QR-код теж дозволяється.
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03.05.2021 13:22 Ответить
Це краще для туризму, чим тести, звісно якщо вакцинація буде на рівні.
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03.05.2021 13:57 Ответить
В мене одна питання через скільки років ці паспорти вакцинації для в'їзду в ЄС взагалі відмінять?
В 2024 році чи раніше?
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03.05.2021 15:04 Ответить
 
 