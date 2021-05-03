Єврокомісія рекомендує країнам Євросоюзу дозволити в'їзд вакцинованим туристам

Єврокомісія (ЄК) рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу. Таке рішення було ухвалено вперше від початку пандемії.

Про це йдеться в поширеній заяві Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вакцинація повинна була проходити препаратами, сертифікованими Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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"Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС, дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях", - йдеться в заяві.

Порядок перетину кордонів визначається самостійно країнами-членами ЄС.