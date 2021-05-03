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Новини Коронавірус і карантин
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Єврокомісія рекомендує країнам Євросоюзу дозволити в'їзд вакцинованим туристам

Єврокомісія рекомендує країнам Євросоюзу дозволити в'їзд вакцинованим туристам

Єврокомісія (ЄК) рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу. Таке рішення було ухвалено вперше від початку пандемії.

Про це йдеться в поширеній заяві Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вакцинація повинна була проходити препаратами, сертифікованими Європейським агентством лікарських засобів або Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

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"Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з не необхідними цілями не тільки для осіб, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС, дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях", - йдеться в заяві.

Порядок перетину кордонів визначається самостійно країнами-членами ЄС.

Автор: 

вакцина (4418) Єврокомісія (2141) карантин (18172) туризм (1560) Євросоюз (13300) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Т.е. на равные права уже плевать?
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03.05.2021 12:49 Відповісти
вовка-дурачек так ненавидит порошенко, что развалил почти все что настроил "кондитер": впк, армию, растущую экономику, международный авторитет, а теперь и безвиз с Евросоюзом. ведь при вакцинации 200 человек в сутки, безвизовые поездки в европу, не светят 95% граждан нашей страны
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03.05.2021 12:54 Відповісти
прювет ковишилдерам и синовахерам?)))
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03.05.2021 13:06 Відповісти
Для в'їзду в ЄС потрібна жовта зірка на лобі. QR-код теж дозволяється.
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03.05.2021 13:22 Відповісти
Це краще для туризму, чим тести, звісно якщо вакцинація буде на рівні.
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03.05.2021 13:57 Відповісти
В мене одна питання через скільки років ці паспорти вакцинації для в'їзду в ЄС взагалі відмінять?
В 2024 році чи раніше?
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03.05.2021 15:04 Відповісти
 
 