В Харькове подростку оторвало два пальца: взорвался powerbank, - полиция
Полиция устанавливает обстоятельства травмирования 14-летнего подростка в Харькове.
"Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство... Парня с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти доставили в медицинское учреждение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №1. Проводится проверка.
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Там литий в повербанке...
подвержены самовозгоранию , но как именно взрывается аккумулятор телефона ? Понятно, что пользователю это грозит ожогами и травмами . Воспламенение вообще чаще всего случается из-за
несоблюдения температурного режима работы АКБ, то есть в нетипичных условиях. Возгорания гаджетов происходят совершенно неожиданно с любыми брендами: Samsung, LG, iPhone, Nokia,
Sony и других. Каждый из нас может стать невольной жертвой.
следует помнить, что бутылка с минеральной водой способна разорвать холодильную камеру в клочья и даже убить человека, не нужно морозить минералку