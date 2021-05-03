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В Харькове подростку оторвало два пальца: взорвался powerbank, - полиция

В Харькове подростку оторвало два пальца: взорвался powerbank, - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования 14-летнего подростка в Харькове.

"Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство... Парня с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти доставили в медицинское учреждение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №1. Проводится проверка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ребенку оторвало два пальца при взрыве петарды на Харьковщине

Автор: 

подростки (431) Харьков (7433) Харьковщина (5577) ЧП (300)


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Топ комментарии
+10
Китайське фуфло.
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03.05.2021 13:18
+7
У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 8625
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03.05.2021 14:59
+6
А в харьковских новостях сообщение, что ему оторвало пальцы петардой. "К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь. О данных случаях обязательно информируем полицию", - говорится в сообщении Харьковской областной детской клинической больницы №1
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03.05.2021 13:24
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Китайське фуфло.
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03.05.2021 13:18 Ответить
не факт.. если вместо 5 вольт подать 12/19 вольт или вообще ковырятся в аккумуляторе - то взорвется от самого крутого бренда.
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03.05.2021 13:48 Ответить
Не ответ. Крутые бренды ставят защиту от повышенного напряжения заряда и короткого замыкания.
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03.05.2021 14:32 Ответить
на самсунгах галакси стояла крутая защита, длина факела достигала пол метра.
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04.05.2021 08:40 Ответить
Повторю - Меде ин Китай с али экспрес.
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03.05.2021 15:36 Ответить
Дожились.Повербанк опаснее петарды.
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03.05.2021 13:19 Ответить
Что можно делать с павербанком, чтобы он взорвался?
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03.05.2021 13:19 Ответить
Покупать подешевле на овощном рынке, и заряжать свыше 100% на солнце, или рядом с источниками тепла !
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03.05.2021 13:30 Ответить
даже при запуске авто не взрываются
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03.05.2021 13:31 Ответить
У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 8625
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03.05.2021 14:59 Ответить
У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 7103++++++
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03.05.2021 16:51 Ответить
Не установить защиту от перезаряда...и использовать дерьмое зарядное...
Там литий в повербанке...
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03.05.2021 13:40 Ответить
А в харьковских новостях сообщение, что ему оторвало пальцы петардой. "К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь. О данных случаях обязательно информируем полицию", - говорится в сообщении Харьковской областной детской клинической больницы №1
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03.05.2021 13:24 Ответить
https://censor.net/ru/news/3263358/rebenku_otorvalo_dva_paltsa_pri_vzryve_petardy_na_harkovschine
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03.05.2021 13:28 Ответить
Мда уж... это один случай с ранее напечатанным, или разные.
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03.05.2021 13:29 Ответить
Такое ощущение, что один и тот же случай.
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03.05.2021 13:31 Ответить
У меня закрадывается такая же мысль.
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03.05.2021 13:40 Ответить
Ого!
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03.05.2021 13:29 Ответить
Гвоздём если пробить насквозь литий-ион, загорится, может и рванёт.
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03.05.2021 13:34 Ответить
Пыхнет как из огнемета...от аккума для смартфона пламя с метр...если отверткой пробить..
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03.05.2021 13:42 Ответить
в повербанке там взрываться нечему, а горит хорошо как на шоу у факира.
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04.05.2021 08:42 Ответить
А почему он был "в руках" /что ему там делать?/ Явно коротнуло
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03.05.2021 13:41 Ответить
а ти коли в нього кабель уставляєш у руках не тримає?
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03.05.2021 14:04 Ответить
гугл говорит: Мы уже выясняли, насколько литиевые батареи (Li-Ion либо Li-Po) в мобильной электронике
подвержены самовозгоранию , но как именно взрывается аккумулятор телефона ? Понятно, что пользователю это грозит ожогами и травмами . Воспламенение вообще чаще всего случается из-за
несоблюдения температурного режима работы АКБ, то есть в нетипичных условиях. Возгорания гаджетов происходят совершенно неожиданно с любыми брендами: Samsung, LG, iPhone, Nokia,
Sony и других. Каждый из нас может стать невольной жертвой.
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03.05.2021 14:01 Ответить
Посмотрите в ютубе как горят скейтборды на самоходной тяге. Лежит себе в коридоре, потом бац - пожар.Хорошо если хозяева дома.
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03.05.2021 14:28 Ответить
кроме шуток,
следует помнить, что бутылка с минеральной водой способна разорвать холодильную камеру в клочья и даже убить человека, не нужно морозить минералку
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03.05.2021 14:40 Ответить
Случись это в Донецке, сейчас бы уже вся вата воем выла, что украинский БПЛА совершил коварную атаку на беззащитного ребетенка, распял, задул пеной и раскатал танком по кроватке.
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03.05.2021 14:45 Ответить
Меде ин Китай с али экспрес.
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03.05.2021 15:34 Ответить
"пауэрбанк" ??? Враньё! Явное враньё. Военный взрывпакет взорвавшийся в руке оставляет незначительные поверхностные повреждения. Шото тут не то...
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03.05.2021 15:39 Ответить
Литий-ионные внутри были или солевые? Да вне важно, это дерьмо не взрывается. Шипит, дымит, смердит, быстро раскаляет и горит да. Но не взрывается. Сколько пробовал взорвать, только высоковольтный конденсатор емкостью 300фарадов может так бахнуть и оторвать пальцы, если в руке сжать.
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03.05.2021 15:54 Ответить
Вранье,павербанк плоский,давление разрушения низкое,соответственно не способен нанести серьезную травму.Разборка патрона,петарда,детонатор,это может быть причиной подобной травмы
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04.05.2021 16:07 Ответить
 
 