В Харькове подростку оторвало два пальца: взорвался powerbank, - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования 14-летнего подростка в Харькове.

"Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвалось портативное зарядное устройство... Парня с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти доставили в медицинское учреждение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Харьковского районного управления полиции №1. Проводится проверка.

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