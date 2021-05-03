Ребенку оторвало два пальца при взрыве петарды на Харьковщине
Из-за неосторожного обращения с петардой в Харьковской области пострадал ребенок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной детской больницы №1.
"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Об этом случае медики проинформировали полицию.
В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области инцидент пока не прокомментировали, отмечает Укринформ. Так что неизвестно, где и при каких обстоятельствах произошел этот несчастный случай. Информацию правоохранители пообещали предоставить утром 3 мая.
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Типа водки нажрался и потянуло на салюты - в честь себя, любимого.
...Вікові обмеження та інші обмеження
12. Піротехнічні вироби заборонено надавати на ринку особам, які не досягли такого віку:
а) для феєрверків:
клас F1: 12 років;
клас F2: 16 років;
клас FЗ: 18 років;
б) для сценічних піротехнічних..."
Перший клас це хлопавки та бенгальські вогні (свічки). Петарди (bangers) першого класу не бувають. Те що зірвалось (по пошкодженням) було мінімум третього класу, тобто дозволено купівля та користування особам від 18 років.