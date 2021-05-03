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Ребенку оторвало два пальца при взрыве петарды на Харьковщине

Ребенку оторвало два пальца при взрыве петарды на Харьковщине

Из-за неосторожного обращения с петардой в Харьковской области пострадал ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной детской больницы №1.

"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Об этом случае медики проинформировали полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный предмет взорвался в печи на меткомбинате "Азовсталь" - мастер цеха госпитализирован в тяжелом состоянии, - прокуратура

Ребенку оторвало два пальца при взрыве петарды на Харьковщине 01

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области инцидент пока не прокомментировали, отмечает Укринформ. Так что неизвестно, где и при каких обстоятельствах произошел этот несчастный случай. Информацию правоохранители пообещали предоставить утром 3 мая.

Также читайте: В Запорожье ребенок выпал из окна детсада: он госпитализирован в тяжелом состоянии, - полиция

Автор: 

дети (6482) Харьковщина (5577) ЧП (300) врачи (1515)


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Топ комментарии
+4
Зато какой-то ларек заработал 13 грн. на продаже этой петарды ...
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03.05.2021 00:56
+3
Теперь точно не будет в носу ковыряться.
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03.05.2021 01:04
+2
Не в тому річ, петарди неякісні, китайська паленка. Сам один раз вирішив на Новий Рік подуркувати, дві петарди спрацювали нормально, з затримкою, а третя жахнула прям в руках. Добре що маленька була, просто як молотком вдарило, якби Корсар, збирав би пальці по всьому двору.
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03.05.2021 03:34
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Зато какой-то ларек заработал 13 грн. на продаже этой петарды ...
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03.05.2021 00:56 Ответить
Запретить все петарди, оружие, ножи, вилки, иголки, ножници, веревки, камни, все више трех метров и глубже одного метра, доколе идиоти будут страдать!
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03.05.2021 02:13 Ответить
Не в тому річ, петарди неякісні, китайська паленка. Сам один раз вирішив на Новий Рік подуркувати, дві петарди спрацювали нормально, з затримкою, а третя жахнула прям в руках. Добре що маленька була, просто як молотком вдарило, якби Корсар, збирав би пальці по всьому двору.
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03.05.2021 03:34 Ответить
Я в дитинстві навзривався, сам робив, доси не знаю як цілий залишився.
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03.05.2021 04:04 Ответить
А я таки не залишився, 4 осколка в лівому оці, 2 в правому, опіки 3 ступіні, підлітком був. Але попався гарний хірург, все повернув на місце. Зробив висновки і сина буду навчати "диверсантській справі", все одно він з цим стикнеться, то краще навчити як поводитись з різною небезпекою. Щоб потім пальці по майданчику не збирати.
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03.05.2021 05:46 Ответить
В мене один осколок і пара контузій) і мені ніхто нічого не продавав і навряд би хто зупинив))
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03.05.2021 09:42 Ответить
не только Корсар опасен....все которые имеют заряд от 1 грамма и выше способны нанести серьезные увечья . Кто продает их детям - преступник.
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03.05.2021 09:00 Ответить
Ото і задача розумним захистити дурних. Повинні бути обмеження. Це не нормально що дитина може купити вибухівку здатну відірвати пальці а то і гірше руку...
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03.05.2021 08:49 Ответить
Мені в дитинстві нічого не продавали, я сам все діставав. І увечія і даже смерть навколо завжди були, нормальний хлопець не грає в кукли.
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03.05.2021 09:47 Ответить
Я дивлюсь ви притримуєтесь: "Чоловік - це хлопець що випадково вижив"
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03.05.2021 12:16 Ответить
90% доживають до повноліття. Останній взривпакет я взірвав в 20 років на роботі, а зробив його мій 30 річний начальник)
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03.05.2021 15:00 Ответить
Родаков нужно посадить.Смотреть надо за недорослем.
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03.05.2021 07:24 Ответить
Теперь точно не будет в носу ковыряться.
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03.05.2021 01:04 Ответить
будет .. питардой !
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03.05.2021 09:28 Ответить
ну теперь только в зубах поджигать.. и сразу по две.. Дарвин в ожидании..
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03.05.2021 09:26 Ответить
Петарды, салюты - накуй с розничной продажи в Украине. Безголовое рагулье понакупает китайсого дерьма, а потом другим спать не дает по ночам. Нигде в европе не встречал такой петардно-салютной вакханалии как у нас. Хочешь пострелять - вали на полигон - там и бабахай. Нехер мешать жить окружающим.
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03.05.2021 09:42 Ответить
Ребенку, кстати, сколько лет? Нигде не пишут. Думаю, что лет 30.
Типа водки нажрался и потянуло на салюты - в честь себя, любимого.
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03.05.2021 12:41 Ответить
Кста, если бы в жо*пу засунул, а потом запалил, то тут бы вообще все сума сошли, критикуя продающих фейерверки. По старому совковому принципу - водка виновата.
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03.05.2021 12:42 Ответить
"ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ піротехнічних виробів

...Вікові обмеження та інші обмеження
12. Піротехнічні вироби заборонено надавати на ринку особам, які не досягли такого віку:
а) для феєрверків:
клас F1: 12 років;

клас F2: 16 років;
клас FЗ: 18 років;
б) для сценічних піротехнічних..."

Перший клас це хлопавки та бенгальські вогні (свічки). Петарди (bangers) першого класу не бувають. Те що зірвалось (по пошкодженням) було мінімум третього класу, тобто дозволено купівля та користування особам від 18 років.
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04.05.2021 10:01 Ответить
 
 