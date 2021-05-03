Ребенку оторвало два пальца при взрыве петарды на Харьковщине

Из-за неосторожного обращения с петардой в Харьковской области пострадал ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной детской больницы №1.

"В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Об этом случае медики проинформировали полицию.

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В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области инцидент пока не прокомментировали, отмечает Укринформ. Так что неизвестно, где и при каких обстоятельствах произошел этот несчастный случай. Информацию правоохранители пообещали предоставить утром 3 мая.

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