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Новини
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Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині

Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині

Через необережне поводження з петардою в Харківській області постраждала дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної дитячої лікарні №1.

"У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Про цей випадок медики поінформували поліцію.

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Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині 01

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області інцидент поки не прокоментували, зазначає Укрінформ. Тож невідомо, де і за яких обставин стався цей нещасний випадок. Інформацію правоохоронці пообіцяли надати вранці 3 травня.

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Автор: 

діти (5035) Харківщина (6054) НС (108) лікарі (1285)


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Топ коментарі
+4
Зато какой-то ларек заработал 13 грн. на продаже этой петарды ...
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03.05.2021 00:56
+3
Теперь точно не будет в носу ковыряться.
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03.05.2021 01:04
+2
Не в тому річ, петарди неякісні, китайська паленка. Сам один раз вирішив на Новий Рік подуркувати, дві петарди спрацювали нормально, з затримкою, а третя жахнула прям в руках. Добре що маленька була, просто як молотком вдарило, якби Корсар, збирав би пальці по всьому двору.
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03.05.2021 03:34
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Зато какой-то ларек заработал 13 грн. на продаже этой петарды ...
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03.05.2021 00:56 Відповісти
Запретить все петарди, оружие, ножи, вилки, иголки, ножници, веревки, камни, все више трех метров и глубже одного метра, доколе идиоти будут страдать!
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03.05.2021 02:13 Відповісти
Не в тому річ, петарди неякісні, китайська паленка. Сам один раз вирішив на Новий Рік подуркувати, дві петарди спрацювали нормально, з затримкою, а третя жахнула прям в руках. Добре що маленька була, просто як молотком вдарило, якби Корсар, збирав би пальці по всьому двору.
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03.05.2021 03:34 Відповісти
Я в дитинстві навзривався, сам робив, доси не знаю як цілий залишився.
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03.05.2021 04:04 Відповісти
А я таки не залишився, 4 осколка в лівому оці, 2 в правому, опіки 3 ступіні, підлітком був. Але попався гарний хірург, все повернув на місце. Зробив висновки і сина буду навчати "диверсантській справі", все одно він з цим стикнеться, то краще навчити як поводитись з різною небезпекою. Щоб потім пальці по майданчику не збирати.
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03.05.2021 05:46 Відповісти
В мене один осколок і пара контузій) і мені ніхто нічого не продавав і навряд би хто зупинив))
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03.05.2021 09:42 Відповісти
не только Корсар опасен....все которые имеют заряд от 1 грамма и выше способны нанести серьезные увечья . Кто продает их детям - преступник.
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03.05.2021 09:00 Відповісти
Ото і задача розумним захистити дурних. Повинні бути обмеження. Це не нормально що дитина може купити вибухівку здатну відірвати пальці а то і гірше руку...
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03.05.2021 08:49 Відповісти
Мені в дитинстві нічого не продавали, я сам все діставав. І увечія і даже смерть навколо завжди були, нормальний хлопець не грає в кукли.
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03.05.2021 09:47 Відповісти
Я дивлюсь ви притримуєтесь: "Чоловік - це хлопець що випадково вижив"
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03.05.2021 12:16 Відповісти
90% доживають до повноліття. Останній взривпакет я взірвав в 20 років на роботі, а зробив його мій 30 річний начальник)
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03.05.2021 15:00 Відповісти
Родаков нужно посадить.Смотреть надо за недорослем.
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03.05.2021 07:24 Відповісти
Теперь точно не будет в носу ковыряться.
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03.05.2021 01:04 Відповісти
будет .. питардой !
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03.05.2021 09:28 Відповісти
ну теперь только в зубах поджигать.. и сразу по две.. Дарвин в ожидании..
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03.05.2021 09:26 Відповісти
Петарды, салюты - накуй с розничной продажи в Украине. Безголовое рагулье понакупает китайсого дерьма, а потом другим спать не дает по ночам. Нигде в европе не встречал такой петардно-салютной вакханалии как у нас. Хочешь пострелять - вали на полигон - там и бабахай. Нехер мешать жить окружающим.
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03.05.2021 09:42 Відповісти
Ребенку, кстати, сколько лет? Нигде не пишут. Думаю, что лет 30.
Типа водки нажрался и потянуло на салюты - в честь себя, любимого.
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03.05.2021 12:41 Відповісти
Кста, если бы в жо*пу засунул, а потом запалил, то тут бы вообще все сума сошли, критикуя продающих фейерверки. По старому совковому принципу - водка виновата.
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03.05.2021 12:42 Відповісти
"ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ піротехнічних виробів

...Вікові обмеження та інші обмеження
12. Піротехнічні вироби заборонено надавати на ринку особам, які не досягли такого віку:
а) для феєрверків:
клас F1: 12 років;

клас F2: 16 років;
клас FЗ: 18 років;
б) для сценічних піротехнічних..."

Перший клас це хлопавки та бенгальські вогні (свічки). Петарди (bangers) першого класу не бувають. Те що зірвалось (по пошкодженням) було мінімум третього класу, тобто дозволено купівля та користування особам від 18 років.
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04.05.2021 10:01 Відповісти
 
 