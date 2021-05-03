Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині
Через необережне поводження з петардою в Харківській області постраждала дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної дитячої лікарні №1.
"У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Про цей випадок медики поінформували поліцію.
У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області інцидент поки не прокоментували, зазначає Укрінформ. Тож невідомо, де і за яких обставин стався цей нещасний випадок. Інформацію правоохоронці пообіцяли надати вранці 3 травня.
Топ коментарі
+4 Peter Meinor #440917
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Типа водки нажрался и потянуло на салюты - в честь себя, любимого.
...Вікові обмеження та інші обмеження
12. Піротехнічні вироби заборонено надавати на ринку особам, які не досягли такого віку:
а) для феєрверків:
клас F1: 12 років;
клас F2: 16 років;
клас FЗ: 18 років;
б) для сценічних піротехнічних..."
Перший клас це хлопавки та бенгальські вогні (свічки). Петарди (bangers) першого класу не бувають. Те що зірвалось (по пошкодженням) було мінімум третього класу, тобто дозволено купівля та користування особам від 18 років.