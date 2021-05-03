УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11146 відвідувачів онлайн
Новини
13 782 41

У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція

У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція

Поліція встановлює обставини травмування 14-річного підлітка в Харкові.

"Поліцейські встановили, що 14-річний юнак перебував за місцем мешкання без батьків і в нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій... Хлопця з травматичною ампутацією 1-2 пальця лівої кисті доставили до медичного закладу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №1. Проводиться перевірка.

Також читайте: Дитині відірвало два пальці під час вибуху петарди на Харківщині

Автор: 

підлітки (392) Харків (5546) Харківщина (6054) НС (108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Китайське фуфло.
показати весь коментар
03.05.2021 13:18
+7
У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 8625
показати весь коментар
03.05.2021 14:59
+6
А в харьковских новостях сообщение, что ему оторвало пальцы петардой. "К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь. О данных случаях обязательно информируем полицию", - говорится в сообщении Харьковской областной детской клинической больницы №1
показати весь коментар
03.05.2021 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайське фуфло.
показати весь коментар
03.05.2021 13:18 Відповісти
не факт.. если вместо 5 вольт подать 12/19 вольт или вообще ковырятся в аккумуляторе - то взорвется от самого крутого бренда.
показати весь коментар
03.05.2021 13:48 Відповісти
Не ответ. Крутые бренды ставят защиту от повышенного напряжения заряда и короткого замыкания.
показати весь коментар
03.05.2021 14:32 Відповісти
на самсунгах галакси стояла крутая защита, длина факела достигала пол метра.
показати весь коментар
04.05.2021 08:40 Відповісти
Повторю - Меде ин Китай с али экспрес.
показати весь коментар
03.05.2021 15:36 Відповісти
Дожились.Повербанк опаснее петарды.
показати весь коментар
03.05.2021 13:19 Відповісти
Что можно делать с павербанком, чтобы он взорвался?
показати весь коментар
03.05.2021 13:19 Відповісти
Покупать подешевле на овощном рынке, и заряжать свыше 100% на солнце, или рядом с источниками тепла !
показати весь коментар
03.05.2021 13:30 Відповісти
даже при запуске авто не взрываются
показати весь коментар
03.05.2021 13:31 Відповісти
У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 8625
показати весь коментар
03.05.2021 14:59 Відповісти
У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція - Цензор.НЕТ 7103++++++
показати весь коментар
03.05.2021 16:51 Відповісти
Не установить защиту от перезаряда...и использовать дерьмое зарядное...
Там литий в повербанке...
показати весь коментар
03.05.2021 13:40 Відповісти
А в харьковских новостях сообщение, что ему оторвало пальцы петардой. "К сожалению, для опасных игрушек нет выходных и праздников. В нашу больницу госпитализирован ребенок с травматической ампутацией двух пальцев руки, контузией, ожогами лица и второй руки. Это произошло во время неосторожного обращения с петардой. Врачи оказали всестороннюю медицинскую помощь. О данных случаях обязательно информируем полицию", - говорится в сообщении Харьковской областной детской клинической больницы №1
показати весь коментар
03.05.2021 13:24 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3263358/rebenku_otorvalo_dva_paltsa_pri_vzryve_petardy_na_harkovschine
показати весь коментар
03.05.2021 13:28 Відповісти
Мда уж... это один случай с ранее напечатанным, или разные.
показати весь коментар
03.05.2021 13:29 Відповісти
Такое ощущение, что один и тот же случай.
показати весь коментар
03.05.2021 13:31 Відповісти
У меня закрадывается такая же мысль.
показати весь коментар
03.05.2021 13:40 Відповісти
Ого!
показати весь коментар
03.05.2021 13:29 Відповісти
Гвоздём если пробить насквозь литий-ион, загорится, может и рванёт.
показати весь коментар
03.05.2021 13:34 Відповісти
Пыхнет как из огнемета...от аккума для смартфона пламя с метр...если отверткой пробить..
показати весь коментар
03.05.2021 13:42 Відповісти
в повербанке там взрываться нечему, а горит хорошо как на шоу у факира.
показати весь коментар
04.05.2021 08:42 Відповісти
А почему он был "в руках" /что ему там делать?/ Явно коротнуло
показати весь коментар
03.05.2021 13:41 Відповісти
а ти коли в нього кабель уставляєш у руках не тримає?
показати весь коментар
03.05.2021 14:04 Відповісти
гугл говорит: Мы уже выясняли, насколько литиевые батареи (Li-Ion либо Li-Po) в мобильной электронике
подвержены самовозгоранию , но как именно взрывается аккумулятор телефона ? Понятно, что пользователю это грозит ожогами и травмами . Воспламенение вообще чаще всего случается из-за
несоблюдения температурного режима работы АКБ, то есть в нетипичных условиях. Возгорания гаджетов происходят совершенно неожиданно с любыми брендами: Samsung, LG, iPhone, Nokia,
Sony и других. Каждый из нас может стать невольной жертвой.
показати весь коментар
03.05.2021 14:01 Відповісти
Посмотрите в ютубе как горят скейтборды на самоходной тяге. Лежит себе в коридоре, потом бац - пожар.Хорошо если хозяева дома.
показати весь коментар
03.05.2021 14:28 Відповісти
кроме шуток,
следует помнить, что бутылка с минеральной водой способна разорвать холодильную камеру в клочья и даже убить человека, не нужно морозить минералку
показати весь коментар
03.05.2021 14:40 Відповісти
Случись это в Донецке, сейчас бы уже вся вата воем выла, что украинский БПЛА совершил коварную атаку на беззащитного ребетенка, распял, задул пеной и раскатал танком по кроватке.
показати весь коментар
03.05.2021 14:45 Відповісти
Меде ин Китай с али экспрес.
показати весь коментар
03.05.2021 15:34 Відповісти
"пауэрбанк" ??? Враньё! Явное враньё. Военный взрывпакет взорвавшийся в руке оставляет незначительные поверхностные повреждения. Шото тут не то...
показати весь коментар
03.05.2021 15:39 Відповісти
Литий-ионные внутри были или солевые? Да вне важно, это дерьмо не взрывается. Шипит, дымит, смердит, быстро раскаляет и горит да. Но не взрывается. Сколько пробовал взорвать, только высоковольтный конденсатор емкостью 300фарадов может так бахнуть и оторвать пальцы, если в руке сжать.
показати весь коментар
03.05.2021 15:54 Відповісти
Вранье,павербанк плоский,давление разрушения низкое,соответственно не способен нанести серьезную травму.Разборка патрона,петарда,детонатор,это может быть причиной подобной травмы
показати весь коментар
04.05.2021 16:07 Відповісти
 
 