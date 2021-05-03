У Харкові підлітку відірвало два пальці: вибухнув powerbank, - поліція
Поліція встановлює обставини травмування 14-річного підлітка в Харкові.
"Поліцейські встановили, що 14-річний юнак перебував за місцем мешкання без батьків і в нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій... Хлопця з травматичною ампутацією 1-2 пальця лівої кисті доставили до медичного закладу", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського районного управління поліції №1. Проводиться перевірка.
Топ коментарі
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+7 Alex Firman
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+6 Helg1961
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Там литий в повербанке...
подвержены самовозгоранию , но как именно взрывается аккумулятор телефона ? Понятно, что пользователю это грозит ожогами и травмами . Воспламенение вообще чаще всего случается из-за
несоблюдения температурного режима работы АКБ, то есть в нетипичных условиях. Возгорания гаджетов происходят совершенно неожиданно с любыми брендами: Samsung, LG, iPhone, Nokia,
Sony и других. Каждый из нас может стать невольной жертвой.
следует помнить, что бутылка с минеральной водой способна разорвать холодильную камеру в клочья и даже убить человека, не нужно морозить минералку