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Новости Агрессия России против Украины
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"Сс#кло е##ное", - блогер Ивангай заявил, что российский журналист Дудь вырезал из интервью с ним рассказ о войне Украины с РФ

Блогер-миллионник Иван Рудской, более известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy) заявил, что из его интервью с российским журналистом Юрием Дудем был вырезан рассказ о том, что прабабушка блогера - жертва Голодомора и то, что Украина сейчас воюет с Россией.

 Об этом Ивангай сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва Голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - заявил блогер.

На вопрос в комментариях, почему так поступил Юрий Дудь, Ивангай ответил: "Ссыкло е**ное".

К сведению, что само интервью вышло на ютуб-канале журналиста около месяца назад. Почему только сейчас Ивангай заявил об этом, пока неизвестно.

Следует отметить, что Иван Рудской - 25-летний Youtube-блогер с более 17 млн подписчиков. Он родом из Украины, из села Анновка, что в Днепропетровской области. Окончил гимназию в Кривом Роге, учился в Днепропетровском университете, но бросил учебу и переехал в Россию. Свою карьеру блогера Ивангай начал, снимая видео о компьютерных играх. Однако уже сейчас он занимается музыкой и снимает видео о себе и своей жизни. Очень популярен среди русскоязычной аудитории.

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Автор: 

пропаганда (3665) россия (95308) Дудь (5) Иван Рудской Ивангай (3)


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Топ комментарии
+63
З брехливими коцапами взагалі не треба розмовляти.
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03.05.2021 16:48
+48
"Сс#кло е##ное", - блогер Ивангай заявил, что российский журналист Дудь вырезал из интервью с ним рассказ о войне Украины с РФ - Цензор.НЕТ 3776
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03.05.2021 17:08
+34
З такими треба розмовляти тількі зброєю.
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03.05.2021 16:51
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Цей півєц ротом живе на расєї, співає на руском, ходить у гості до Урганта та бзДудя - який він українець після цього? У «Миротворець» цього рашен репера.
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03.05.2021 23:33 Ответить
Дуднер,это КГБист Познер №2,только более хитрожопый...а так 2 сапога пара 100 тонн...
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04.05.2021 05:57 Ответить
если бы не интернет то я бы и не знал кто такой Ивангей и Вдудь.
и что они там в мокше где то далеко далеко о чем то повздорили.
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04.05.2021 07:01 Ответить
Навіщо взагалі з кацапом розмовляти? Хоча... Блогер-мільйонник... Дегенерат, середній вік підписника в якого - 10 років.
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04.05.2021 07:32 Ответить
Для ютьюба 17 миллионов мало. Чем малолетней "звезда" тем больше фолловеров.
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04.05.2021 09:14 Ответить
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