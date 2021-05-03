"Сс#кло е##ное", - блогер Ивангай заявил, что российский журналист Дудь вырезал из интервью с ним рассказ о войне Украины с РФ

Блогер-миллионник Иван Рудской, более известный под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy) заявил, что из его интервью с российским журналистом Юрием Дудем был вырезан рассказ о том, что прабабушка блогера - жертва Голодомора и то, что Украина сейчас воюет с Россией.

Об этом Ивангай сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на APnews.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва Голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией", - заявил блогер.

На вопрос в комментариях, почему так поступил Юрий Дудь, Ивангай ответил: "Ссыкло е**ное".

К сведению, что само интервью вышло на ютуб-канале журналиста около месяца назад. Почему только сейчас Ивангай заявил об этом, пока неизвестно.

Следует отметить, что Иван Рудской - 25-летний Youtube-блогер с более 17 млн подписчиков. Он родом из Украины, из села Анновка, что в Днепропетровской области. Окончил гимназию в Кривом Роге, учился в Днепропетровском университете, но бросил учебу и переехал в Россию. Свою карьеру блогера Ивангай начал, снимая видео о компьютерных играх. Однако уже сейчас он занимается музыкой и снимает видео о себе и своей жизни. Очень популярен среди русскоязычной аудитории.

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