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Дуда подтвердил, что в августе приедет на саммит "Крымской платформы"

Дуда подтвердил, что в августе приедет на саммит

Президент Польши Анджей Дуда в августе примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Об этом он сообщил во вторник на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - заявил Дуда.

"Господин президент сказал, что будет. Я очень его жду с первой леди на первом саммите Крымской платформы", - добавил глава украинского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит "Крымской платформы" вернет Крым в топ мировой повестки дня, - Кулеба

Ранее в МИД заявили, что ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Автор: 

Польша (8390) Крымская платформа (308)


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приедет на саммит/ из уважения к Украине.Понимая отсутствие результата саммита./ В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность (!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба / "Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины", - Данилов.// конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД/ Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это элемент государственной тайны".-При том что погоняло Ермака в ФСБ Козырь.
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03.05.2021 17:56 Ответить
 
 