Дуда подтвердил, что в августе приедет на саммит "Крымской платформы"

Президент Польши Анджей Дуда в августе примет участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы".

Об этом он сообщил во вторник на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи в Варшаве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Президент пригласил меня к себе в Украину в августе этого года. Очевидно, приглашение будет принято", - заявил Дуда.

"Господин президент сказал, что будет. Я очень его жду с первой леди на первом саммите Крымской платформы", - добавил глава украинского государства.

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Ранее в МИД заявили, что ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств.

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.