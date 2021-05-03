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Дуда підтвердив, що в серпні приїде на саміт "Кримської платформи"

Дуда підтвердив, що в серпні приїде на саміт

Президент Польщі Анджей Дуда в серпні візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

Про це він повідомив у вівторок на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі у Варшаві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Президент запросив мене до себе в Україну в серпні цього року. Очевидно, запрошення буде прийнято", - заявив Дуда.

"Пан президент сказав, що буде. Я дуже його чекаю з першою леді на першому саміті Кримської платформи", - додав глава української держави.

Також читайте: Саміт "Кримської платформи" поверне Крим у топ світового порядку денного, - Кулеба

Раніше в МЗС заявили, що кілька країн вже підтвердили участь в саміті "Кримської платформи" на рівні вищих представників держав.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму і сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Автор: 

Польща (8468) Кримська платформа (320)


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приедет на саммит/ из уважения к Украине.Понимая отсутствие результата саммита./ В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность (!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба / "Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины", - Данилов.// конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД/ Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это элемент государственной тайны".-При том что погоняло Ермака в ФСБ Козырь.
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03.05.2021 17:56 Відповісти
 
 