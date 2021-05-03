Дуда підтвердив, що в серпні приїде на саміт "Кримської платформи"

Президент Польщі Анджей Дуда в серпні візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

Про це він повідомив у вівторок на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі у Варшаві, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Президент запросив мене до себе в Україну в серпні цього року. Очевидно, запрошення буде прийнято", - заявив Дуда.

"Пан президент сказав, що буде. Я дуже його чекаю з першою леді на першому саміті Кримської платформи", - додав глава української держави.

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Раніше в МЗС заявили, що кілька країн вже підтвердили участь в саміті "Кримської платформи" на рівні вищих представників держав.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму і сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.