Дуда и Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе для Украины
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали в понедельник в Варшаве после завершения двусторонней встречи совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.
Об этом во время совместного брифинга для СМИ с главой Украинского государства сообщил президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - подчеркнул Дуда.
Президент РП проинформировал, что в августе этого года он намерен посетить Киев, где будут обсуждать "важные вопросы европейского и трансатлантического будущего Украины".
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(Декларация о перспективах < использованной туалетной бумаги).
Фу, ужас...Формула получилась сложная. Но уж как-нибудь и с божьей помощью зебобики освоят и ее. Когда-нибудь. Наверное. Если удастся упростить, я "за", но это вряд ли...
Опять обосрался !?
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- Чем отличаются взятки от коррупции?
- Всё просто: взятки - это когда взяли и сделали, а коррупция - это когда взяли и не сделали. Поддежка: пообещали и еще раз пообещали и опять пообещали, а навязываться стыдно, вдруг не поддержат.