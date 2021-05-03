Дуда и Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе для Украины

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали в понедельник в Варшаве после завершения двусторонней встречи совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.

Об этом во время совместного брифинга для СМИ с главой Украинского государства сообщил президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - подчеркнул Дуда.

Президент РП проинформировал, что в августе этого года он намерен посетить Киев, где будут обсуждать "важные вопросы европейского и трансатлантического будущего Украины".

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