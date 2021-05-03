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Дуда и Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе для Украины

Дуда и Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе для Украины

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали в понедельник в Варшаве после завершения двусторонней встречи совместную декларацию о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева.

Об этом во время совместного брифинга для СМИ с главой Украинского государства сообщил президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша сегодняшняя двусторонняя встреча завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. В этом вопросе Польша все время непрерывно поддерживает Украину", - подчеркнул Дуда.

Президент РП проинформировал, что в августе этого года он намерен посетить Киев, где будут обсуждать "важные вопросы европейского и трансатлантического будущего Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину не надо приглашать 20 лет в ЕС. Нас должны там видеть как равноправного партнера, - Зеленский

Автор: 

евроинтеграция (2123) Зеленский (20185) Польша (8390) Дуда (754)


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Топ комментарии
+9
Як завжди -гучний пук в калюжу !!!)))
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03.05.2021 18:37
+6
Вава у нас чемпион по декларациям. Только вот они не к чему абсолютно не обязывают.
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03.05.2021 18:32
+6
Декларувати ,це все одно що звіздіти !!!)))
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03.05.2021 18:34
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Ну тепер ще лишилося об'їздити 27 країн. З кожним президентом підписати таку декларацію, і вступити в ЄС - не відмажуться.
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03.05.2021 18:31 Ответить
Декларация -- это не о чем. Это пока пустое сотрясение воздуха. Он этих деклараций наподписывал уже десятки от Омана до Европы. А на выходе -- пшик.
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03.05.2021 18:35 Ответить
Як завжди -гучний пук в калюжу !!!)))
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03.05.2021 18:37 Ответить
Зате ж понтів повні штани.
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03.05.2021 18:40 Ответить
Хороший понт-дороже денег !!)))
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03.05.2021 18:41 Ответить
Так це зрозуміло. Як заїжджений безглуздий фільм про бомжа, який їздить проситися в хороми. Якщо б помістити його в Гру престолів - то йому б вже вилили горщик з золотом на голову. Не набридло дивитись?
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03.05.2021 18:58 Ответить
Не таке вже й пусте! Квітень, як березень!" Ліпше б сидів вдома!
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03.05.2021 22:37 Ответить
Вава у нас чемпион по декларациям. Только вот они не к чему абсолютно не обязывают.
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03.05.2021 18:32 Ответить
Декларувати ,це все одно що звіздіти !!!)))
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03.05.2021 18:34 Ответить
Та да..
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03.05.2021 18:36 Ответить
Це геній геополітики !!! Цілу деклярацію про перспективу !!!))))
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03.05.2021 18:32 Ответить
НИ О ЧЕМ....
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03.05.2021 18:33 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера!" !!!)))
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03.05.2021 18:35 Ответить
" Хуже не будет !!! " (С)
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03.05.2021 18:38 Ответить
тут Клован кацапам страну сдал Доколе?!
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03.05.2021 18:34 Ответить
Поки що ні ,але кремлівський ляльковий балаган триває !!)))
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03.05.2021 18:39 Ответить
Пупуаси теж підпишуть...за бусики..
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03.05.2021 18:37 Ответить
Это на шо намек, трындеж зебика - нипочем? нужно еще, чтобы кто-то подвязался... Вроде уже и мендельшу позбувся, а такое гнать, насчет евровекторности...
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03.05.2021 18:37 Ответить
(Декларация о перспективах != самой перспективе) &&
(Декларация о перспективах < использованной туалетной бумаги).
Фу, ужас...Формула получилась сложная. Но уж как-нибудь и с божьей помощью зебобики освоят и ее. Когда-нибудь. Наверное. Если удастся упростить, я "за", но это вряд ли...
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03.05.2021 18:38 Ответить
мож то он заялозил , ко второму сроку, перед дивiзiйниками (СС "Галичина) Дык, Дуда вдуплит, отзовет подпись... - будет выгода и нам , больше галычане не проголосуют
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03.05.2021 18:44 Ответить
Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України - Цензор.НЕТ 5571
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03.05.2021 18:45 Ответить
Вибори 1991 р,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! Різниця 30 років ,на жаль жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількісному сенсі !!!)))
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03.05.2021 18:50 Ответить
Явньій успех внешней политики президента Украиньі , респект !
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03.05.2021 18:51 Ответить
Соснув тунця?
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03.05.2021 19:36 Ответить
этому только головку селёдки...!
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03.05.2021 21:19 Ответить
Нічого не вирішуюча заява.Українську владу тільки Польша та країни Балтії майже силком за вуха тягнуть в членство ЕС виконуючи волю українського народу в тей час коли українська влада спить та бачить Україну в обіймах *****.
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03.05.2021 19:05 Ответить
Видно, Дуда засумнівався в деклараціях нашого гаранта, і тому вирішив копнути...
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03.05.2021 20:59 Ответить
В Укріїну вірять і хочуть нам допомогти,а ось із українською владою ніхто не хоче мати нічого спільного.Це наглядно показало світове співтовариство коли мокшанська орда підійшла до українських кордонів.Та і Дуда невірить,а все відносно зустрічей із ЗЕ це тільки дипломатія.
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03.05.2021 22:25 Ответить
А шо там Зе-чмо отчебучило по поводу "Конституции Пилипа Орлика" !?
Опять обосрался !?
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03.05.2021 19:10 Ответить
а чого нема новасті про те як найвеличніший втирав полякам шо він "раждьон в СССР і там біло много плюсов"? Поляки стояли з випавшими щелепами.
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03.05.2021 19:22 Ответить
4 Президента и преЗЕдент...
Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України - Цензор.НЕТ 871

...
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03.05.2021 19:43 Ответить
Чому документ підписали тільки президенти України і Польщі? Чому не спільна декларація Президентів України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії щодо європейської перспективи України??? Окозамилювання - "гамбузом" пробують нам впіхнути, що щось там спільно підписали, але щодо європейської перспективи України - прибалтів немає!
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03.05.2021 20:57 Ответить
хорошо. правильно.
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03.05.2021 23:24 Ответить
Декларация о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева:

- Чем отличаются взятки от коррупции?
- Всё просто: взятки - это когда взяли и сделали, а коррупция - это когда взяли и не сделали. Поддежка: пообещали и еще раз пообещали и опять пообещали, а навязываться стыдно, вдруг не поддержат.

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04.05.2021 08:57 Ответить
 
 