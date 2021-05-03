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Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України

Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали в понеділок у Варшаві після завершення двосторонньої зустрічі спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з главою Української держави повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто належності до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну", - підкреслив Дуда.

Президент РП поінформував, що в серпні цього року він має намір відвідати Київ, де будуть обговорювати "важливі питання європейського і трансатлантичного майбутнього України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну не треба запрошувати 20 років у ЄС. Нас мають там бачити як рівноправного партнера, - Зеленський

Автор: 

євроінтеграція (500) Зеленський (23642) Польща (8468) Дуда (770)


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Топ коментарі
+9
Як завжди -гучний пук в калюжу !!!)))
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03.05.2021 18:37
+6
Вава у нас чемпион по декларациям. Только вот они не к чему абсолютно не обязывают.
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03.05.2021 18:32
+6
Декларувати ,це все одно що звіздіти !!!)))
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03.05.2021 18:34
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Ну тепер ще лишилося об'їздити 27 країн. З кожним президентом підписати таку декларацію, і вступити в ЄС - не відмажуться.
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03.05.2021 18:31 Відповісти
Декларация -- это не о чем. Это пока пустое сотрясение воздуха. Он этих деклараций наподписывал уже десятки от Омана до Европы. А на выходе -- пшик.
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03.05.2021 18:35 Відповісти
Як завжди -гучний пук в калюжу !!!)))
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03.05.2021 18:37 Відповісти
Зате ж понтів повні штани.
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03.05.2021 18:40 Відповісти
Хороший понт-дороже денег !!)))
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03.05.2021 18:41 Відповісти
Так це зрозуміло. Як заїжджений безглуздий фільм про бомжа, який їздить проситися в хороми. Якщо б помістити його в Гру престолів - то йому б вже вилили горщик з золотом на голову. Не набридло дивитись?
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03.05.2021 18:58 Відповісти
Не таке вже й пусте! Квітень, як березень!" Ліпше б сидів вдома!
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03.05.2021 22:37 Відповісти
Вава у нас чемпион по декларациям. Только вот они не к чему абсолютно не обязывают.
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03.05.2021 18:32 Відповісти
Декларувати ,це все одно що звіздіти !!!)))
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03.05.2021 18:34 Відповісти
Та да..
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03.05.2021 18:36 Відповісти
Це геній геополітики !!! Цілу деклярацію про перспективу !!!))))
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03.05.2021 18:32 Відповісти
НИ О ЧЕМ....
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03.05.2021 18:33 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера!" !!!)))
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03.05.2021 18:35 Відповісти
" Хуже не будет !!! " (С)
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03.05.2021 18:38 Відповісти
тут Клован кацапам страну сдал Доколе?!
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03.05.2021 18:34 Відповісти
Поки що ні ,але кремлівський ляльковий балаган триває !!)))
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03.05.2021 18:39 Відповісти
Пупуаси теж підпишуть...за бусики..
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03.05.2021 18:37 Відповісти
Это на шо намек, трындеж зебика - нипочем? нужно еще, чтобы кто-то подвязался... Вроде уже и мендельшу позбувся, а такое гнать, насчет евровекторности...
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03.05.2021 18:37 Відповісти
(Декларация о перспективах != самой перспективе) &&
(Декларация о перспективах < использованной туалетной бумаги).
Фу, ужас...Формула получилась сложная. Но уж как-нибудь и с божьей помощью зебобики освоят и ее. Когда-нибудь. Наверное. Если удастся упростить, я "за", но это вряд ли...
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03.05.2021 18:38 Відповісти
мож то он заялозил , ко второму сроку, перед дивiзiйниками (СС "Галичина) Дык, Дуда вдуплит, отзовет подпись... - будет выгода и нам , больше галычане не проголосуют
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03.05.2021 18:44 Відповісти
Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України - Цензор.НЕТ 5571
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03.05.2021 18:45 Відповісти
Вибори 1991 р,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! Різниця 30 років ,на жаль жодних змін ,ні в якісному ,ні в кількісному сенсі !!!)))
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03.05.2021 18:50 Відповісти
Явньій успех внешней политики президента Украиньі , респект !
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03.05.2021 18:51 Відповісти
Соснув тунця?
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03.05.2021 19:36 Відповісти
этому только головку селёдки...!
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03.05.2021 21:19 Відповісти
Нічого не вирішуюча заява.Українську владу тільки Польша та країни Балтії майже силком за вуха тягнуть в членство ЕС виконуючи волю українського народу в тей час коли українська влада спить та бачить Україну в обіймах *****.
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03.05.2021 19:05 Відповісти
Видно, Дуда засумнівався в деклараціях нашого гаранта, і тому вирішив копнути...
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03.05.2021 20:59 Відповісти
В Укріїну вірять і хочуть нам допомогти,а ось із українською владою ніхто не хоче мати нічого спільного.Це наглядно показало світове співтовариство коли мокшанська орда підійшла до українських кордонів.Та і Дуда невірить,а все відносно зустрічей із ЗЕ це тільки дипломатія.
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03.05.2021 22:25 Відповісти
А шо там Зе-чмо отчебучило по поводу "Конституции Пилипа Орлика" !?
Опять обосрался !?
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03.05.2021 19:10 Відповісти
а чого нема новасті про те як найвеличніший втирав полякам шо він "раждьон в СССР і там біло много плюсов"? Поляки стояли з випавшими щелепами.
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03.05.2021 19:22 Відповісти
4 Президента и преЗЕдент...
Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України - Цензор.НЕТ 871

...
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03.05.2021 19:43 Відповісти
Чому документ підписали тільки президенти України і Польщі? Чому не спільна декларація Президентів України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії щодо європейської перспективи України??? Окозамилювання - "гамбузом" пробують нам впіхнути, що щось там спільно підписали, але щодо європейської перспективи України - прибалтів немає!
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03.05.2021 20:57 Відповісти
хорошо. правильно.
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03.05.2021 23:24 Відповісти
Декларация о поддержке Варшавой европейских стремлений Киева:

- Чем отличаются взятки от коррупции?
- Всё просто: взятки - это когда взяли и сделали, а коррупция - это когда взяли и не сделали. Поддежка: пообещали и еще раз пообещали и опять пообещали, а навязываться стыдно, вдруг не поддержат.

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04.05.2021 08:57 Відповісти
 
 