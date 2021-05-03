Дуда і Зеленський підписали спільну декларацію про європейську перспективу для України

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали в понеділок у Варшаві після завершення двосторонньої зустрічі спільну декларацію про підтримку Варшавою європейських прагнень Києва.

Про це під час спільного брифінгу для ЗМІ з главою Української держави повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто належності до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну", - підкреслив Дуда.

Президент РП поінформував, що в серпні цього року він має намір відвідати Київ, де будуть обговорювати "важливі питання європейського і трансатлантичного майбутнього України".

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