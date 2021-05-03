РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11993 посетителя онлайн
Новости
6 716 41

Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства "Северного потока-2"

Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом сообщила пресс-служба экологической организации 3 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит по черте птичьего заповедника, а потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

"Единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это обратиться в суд", - заявили экологи. Они также отметили, что "Северный поток-2" непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель: Еврокомиссия не может решать судьбу "Северного потока-2", ведь это частный проект

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH сообщил агентству dpa, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.

Автор: 

Германия (6925) экология (1607) Северный поток (1448)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 631
показать весь комментарий
03.05.2021 22:39
+9
Все вiрно ...але як кажуть - Батя я старалась..Ви уявляєте проти кого вони пішли війною? Там курва така шредеровська шобла..І не забуваємо німецьку бюрократію де питання в судах можуть роками розглядатися
показать весь комментарий
03.05.2021 22:54
+6
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1702
показать весь комментарий
03.05.2021 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо ж так долго раскачивались...экологи?
показать весь комментарий
03.05.2021 22:33 Ответить
Чому довго? Вони з 2018 року борються проти цього Нордстріма
показать весь комментарий
03.05.2021 22:40 Ответить
молодцы !
(только дело почти завершено...а против почти готового всегда труднее бороться, чем против того что только начинается - я сказал в этом смысле)
показать весь комментарий
03.05.2021 22:45 Ответить
Все вiрно ...але як кажуть - Батя я старалась..Ви уявляєте проти кого вони пішли війною? Там курва така шредеровська шобла..І не забуваємо німецьку бюрократію де питання в судах можуть роками розглядатися
показать весь комментарий
03.05.2021 22:54 Ответить
Не тільки шредерська.На москальщині повно бізнесу європейського і навіть американського.І автівки випускають і навіть побутову техніку збирають.Ніхто ж не розривав з москалями контракти.
показать весь комментарий
03.05.2021 23:45 Ответить
Так нехай роками і розглядаються!)
" ...на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. "
показать весь комментарий
04.05.2021 08:13 Ответить
Позову передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року. BSH відхилило це заперечення 1 квітня 2021 року.

Ця ж новина, але більш детально, з іншого джерела: https://www.rbc.ua/ukr/news/ekologi-germanii-zablokirovali-stroitelstvo-1620067190.html
Судові тяганини всі такі, подивіться, наприклад, як довго вже тривають суди по Криму, боїнгу, скіфському золоту тощо.
показать весь комментарий
03.05.2021 23:16 Ответить
Весь 2020 г по заданию двусмысленному Дания оперетку комедуху ломала с понтом против строительства СП. Для смены декораций для лошков и прочих пацифистов теперь зелёные но немцы залипуху лепят! Браво артисты, бременские музыканты---а кто верит!
показать весь комментарий
03.05.2021 22:33 Ответить
Бред,из-за каких денег существует немецкая єкологическая организация если борется из єкономическими интересами Германии?
показать весь комментарий
03.05.2021 22:34 Ответить
вы кацапы поменяйте полы в своих роддомах...!
показать весь комментарий
03.05.2021 23:22 Ответить
І прикинь , вона існує вже 120 років ..
показать весь комментарий
03.05.2021 22:42 Ответить
Знаєш, якби у нас керувалися лише економічними інтересами, то ЧАЕС досі б не закрили... Зазвичай охорона довкілля шкодить економічним інтересам, це треба бути надзвичайно тупим, щоб цього не розуміти!
показать весь комментарий
03.05.2021 22:50 Ответить
Та тільки Ви забули про те що в зоні ЧАЕС зробили Европейське кладовище радіоактивних відходів.Так що про тупість вибачтесь.
показать весь комментарий
03.05.2021 22:58 Ответить
Нічого не зробили, воно не працює...
показать весь комментарий
03.05.2021 23:02 Ответить
Версия мокшанских сми . Понимаю.
показать весь комментарий
04.05.2021 02:29 Ответить
Строят хоят 2 финансирует постройку **** и там не будет отходов ни с одной страны мира , будет храниться и перерабатывается только украинские отходы. До этого за очень большие деньги вывозилось на россию. А транслировать кацапский фейки тут не надо.
показать весь комментарий
04.05.2021 07:36 Ответить
Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 631
показать весь комментарий
03.05.2021 22:39 Ответить
Ну так і їжте той "на.уй" без солі!
показать весь комментарий
04.05.2021 07:26 Ответить
NABU
показать весь комментарий
03.05.2021 22:43 Ответить
ja ****
показать весь комментарий
03.05.2021 22:50 Ответить
не в тему, но оно всё по теме:
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Новое видео с запуском российским фрегатом аналоговнет-ракеты с непредсказуемой траекторией полета.
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F После фрегата "Маршал Шапошников" ракету "Калибр" пытался запустить "Адмирал Горшков".
показать весь комментарий
03.05.2021 22:54 Ответить
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1702
показать весь комментарий
03.05.2021 23:14 Ответить
У лаптєй все так літає.Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3945
показать весь комментарий
03.05.2021 23:24 Ответить
Мем "бомбити Вороніж" реально може стати реальністю.
показать весь комментарий
04.05.2021 07:29 Ответить
Экологи давно превратились в наемных вышибал.
показать весь комментарий
03.05.2021 23:20 Ответить
Эти ыколаги виноваты в том что Германия отказывается от АЭС.
показать весь комментарий
03.05.2021 23:21 Ответить
После усилий Трампа и Байдена, экологи с их птичками выглядят немножко комично...
показать весь комментарий
03.05.2021 23:35 Ответить
Байден не Трамп
показать весь комментарий
04.05.2021 00:13 Ответить
Немецкие экологи...Хотят долю в проекте.
показать весь комментарий
04.05.2021 00:38 Ответить
Я виграла барель нафти у Bandera Rosa.

Хоча він так мріяв про цю трубу, що мабуть сам її втихушку ночами добудовує.
показать весь комментарий
04.05.2021 02:37 Ответить
а що Bandera Rosa у москалі записався ? Наче був адекватною людиною.
показать весь комментарий
04.05.2021 06:35 Ответить
адекватний, але схильний до "я не гей, але $20 є $20... "
отже у нормальної людини домішок кельтських генів все ж відчувається...
показать весь комментарий
04.05.2021 07:58 Ответить
Він гдєто мєжду здєсь. Однією дупою на два базари одночасно.
показать весь комментарий
04.05.2021 11:42 Ответить
Да тут засилье мокшатины. Вата очень переживает за сп-2. Уже понятно , что куйлу дали вложиться по полной в эту трубу , а теперь её заморозят.
показать весь комментарий
04.05.2021 02:49 Ответить
Там где ступают лапти российянских свиней наступает экологическая катастрофа
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2191
показать весь комментарий
04.05.2021 06:29 Ответить
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 471
показать весь комментарий
04.05.2021 06:30 Ответить
Неча всяким НАТАМ невть и гас паставлять. Пущай дравами сваи танки запровляють. Аищё перистать им прадажи руских компутерав, тилифонав, биспилотникав, техналогиев... и им аще хана! Пусть без расиских таварав загибаюцца. *********!!!

(Из ответа МИД РФ)
показать весь комментарий
04.05.2021 07:51 Ответить
Фрау Бербок. Проба сил.
показать весь комментарий
04.05.2021 08:10 Ответить
 
 