Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства "Северного потока-2"
Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.
Об этом сообщила пресс-служба экологической организации 3 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит по черте птичьего заповедника, а потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.
"Единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это обратиться в суд", - заявили экологи. Они также отметили, что "Северный поток-2" непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей.
Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH сообщил агентству dpa, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.
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(только дело почти завершено...а против почти готового всегда труднее бороться, чем против того что только начинается - я сказал в этом смысле)
" ...на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. "
Ця ж новина, але більш детально, з іншого джерела: https://www.rbc.ua/ukr/news/ekologi-germanii-zablokirovali-stroitelstvo-1620067190.html
Судові тяганини всі такі, подивіться, наприклад, як довго вже тривають суди по Криму, боїнгу, скіфському золоту тощо.
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Новое видео с запуском российским фрегатом аналоговнет-ракеты с непредсказуемой траекторией полета.
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F После фрегата "Маршал Шапошников" ракету "Калибр" пытался запустить "Адмирал Горшков".
Хоча він так мріяв про цю трубу, що мабуть сам її втихушку ночами добудовує.
отже у нормальної людини домішок кельтських генів все ж відчувається...
(Из ответа МИД РФ)