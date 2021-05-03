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Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2"

Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва

Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) звернувся з позовом до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини.

Про це повідомила пресслужба екологічної організації 3 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів про дозвіл на будівництво останньої ділянки газопроводу. Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить по межі пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

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"Єдиний спосіб обмежити збиток Балтійського моря - це звернутися до суду", - заявили екологи. Вони також зазначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує морську флору і фауну на дні на площі понад 16 футбольних полів.

Позов проти будівництва газопроводу в квітні в адміністративний суд Гамбурга подала також екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH). Прессекретар BSH повідомив агентству dpa, що на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Автор: 

Німеччина (7316) екологія (1346) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+18
Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 631
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03.05.2021 22:39
+9
Все вiрно ...але як кажуть - Батя я старалась..Ви уявляєте проти кого вони пішли війною? Там курва така шредеровська шобла..І не забуваємо німецьку бюрократію де питання в судах можуть роками розглядатися
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03.05.2021 22:54
+6
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1702
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03.05.2021 23:14
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шо ж так долго раскачивались...экологи?
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03.05.2021 22:33 Відповісти
Чому довго? Вони з 2018 року борються проти цього Нордстріма
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03.05.2021 22:40 Відповісти
молодцы !
(только дело почти завершено...а против почти готового всегда труднее бороться, чем против того что только начинается - я сказал в этом смысле)
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03.05.2021 22:45 Відповісти
Все вiрно ...але як кажуть - Батя я старалась..Ви уявляєте проти кого вони пішли війною? Там курва така шредеровська шобла..І не забуваємо німецьку бюрократію де питання в судах можуть роками розглядатися
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03.05.2021 22:54 Відповісти
Не тільки шредерська.На москальщині повно бізнесу європейського і навіть американського.І автівки випускають і навіть побутову техніку збирають.Ніхто ж не розривав з москалями контракти.
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03.05.2021 23:45 Відповісти
Так нехай роками і розглядаються!)
" ...на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. "
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04.05.2021 08:13 Відповісти
Позову передувала процедура заперечення, яка почалася у 2018 році і востаннє була розширена в березні 2021 року. BSH відхилило це заперечення 1 квітня 2021 року.

Ця ж новина, але більш детально, з іншого джерела: https://www.rbc.ua/ukr/news/ekologi-germanii-zablokirovali-stroitelstvo-1620067190.html
Судові тяганини всі такі, подивіться, наприклад, як довго вже тривають суди по Криму, боїнгу, скіфському золоту тощо.
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03.05.2021 23:16 Відповісти
Весь 2020 г по заданию двусмысленному Дания оперетку комедуху ломала с понтом против строительства СП. Для смены декораций для лошков и прочих пацифистов теперь зелёные но немцы залипуху лепят! Браво артисты, бременские музыканты---а кто верит!
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03.05.2021 22:33 Відповісти
Бред,из-за каких денег существует немецкая єкологическая организация если борется из єкономическими интересами Германии?
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03.05.2021 22:34 Відповісти
вы кацапы поменяйте полы в своих роддомах...!
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03.05.2021 23:22 Відповісти
І прикинь , вона існує вже 120 років ..
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03.05.2021 22:42 Відповісти
Знаєш, якби у нас керувалися лише економічними інтересами, то ЧАЕС досі б не закрили... Зазвичай охорона довкілля шкодить економічним інтересам, це треба бути надзвичайно тупим, щоб цього не розуміти!
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03.05.2021 22:50 Відповісти
Та тільки Ви забули про те що в зоні ЧАЕС зробили Европейське кладовище радіоактивних відходів.Так що про тупість вибачтесь.
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03.05.2021 22:58 Відповісти
Нічого не зробили, воно не працює...
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03.05.2021 23:02 Відповісти
Версия мокшанских сми . Понимаю.
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04.05.2021 02:29 Відповісти
Строят хоят 2 финансирует постройку **** и там не будет отходов ни с одной страны мира , будет храниться и перерабатывается только украинские отходы. До этого за очень большие деньги вывозилось на россию. А транслировать кацапский фейки тут не надо.
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04.05.2021 07:36 Відповісти
Немецкие экологи оспаривают в суде завершение строительства "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 631
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03.05.2021 22:39 Відповісти
Ну так і їжте той "на.уй" без солі!
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04.05.2021 07:26 Відповісти
NABU
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03.05.2021 22:43 Відповісти
ja ****
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03.05.2021 22:50 Відповісти
не в тему, но оно всё по теме:
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Новое видео с запуском российским фрегатом аналоговнет-ракеты с непредсказуемой траекторией полета.
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F После фрегата "Маршал Шапошников" ракету "Калибр" пытался запустить "Адмирал Горшков".
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03.05.2021 22:54 Відповісти
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1702
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03.05.2021 23:14 Відповісти
У лаптєй все так літає.Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3945
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03.05.2021 23:24 Відповісти
Мем "бомбити Вороніж" реально може стати реальністю.
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04.05.2021 07:29 Відповісти
Экологи давно превратились в наемных вышибал.
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03.05.2021 23:20 Відповісти
Эти ыколаги виноваты в том что Германия отказывается от АЭС.
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03.05.2021 23:21 Відповісти
После усилий Трампа и Байдена, экологи с их птичками выглядят немножко комично...
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03.05.2021 23:35 Відповісти
Байден не Трамп
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04.05.2021 00:13 Відповісти
Немецкие экологи...Хотят долю в проекте.
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04.05.2021 00:38 Відповісти
Я виграла барель нафти у Bandera Rosa.

Хоча він так мріяв про цю трубу, що мабуть сам її втихушку ночами добудовує.
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04.05.2021 02:37 Відповісти
а що Bandera Rosa у москалі записався ? Наче був адекватною людиною.
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04.05.2021 06:35 Відповісти
адекватний, але схильний до "я не гей, але $20 є $20... "
отже у нормальної людини домішок кельтських генів все ж відчувається...
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04.05.2021 07:58 Відповісти
Він гдєто мєжду здєсь. Однією дупою на два базари одночасно.
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04.05.2021 11:42 Відповісти
Да тут засилье мокшатины. Вата очень переживает за сп-2. Уже понятно , что куйлу дали вложиться по полной в эту трубу , а теперь её заморозят.
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04.05.2021 02:49 Відповісти
Там где ступают лапти российянских свиней наступает экологическая катастрофа
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2191
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04.05.2021 06:29 Відповісти
Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 471
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04.05.2021 06:30 Відповісти
Неча всяким НАТАМ невть и гас паставлять. Пущай дравами сваи танки запровляють. Аищё перистать им прадажи руских компутерав, тилифонав, биспилотникав, техналогиев... и им аще хана! Пусть без расиских таварав загибаюцца. *********!!!

(Из ответа МИД РФ)
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04.05.2021 07:51 Відповісти
Фрау Бербок. Проба сил.
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04.05.2021 08:10 Відповісти
 
 