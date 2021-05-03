Німецькі екологи оскаржують у суді завершення будівництва "Північного потоку-2"
Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) звернувся з позовом до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Німеччини.
Про це повідомила пресслужба екологічної організації 3 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У NABU нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів про дозвіл на будівництво останньої ділянки газопроводу. Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить по межі пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.
"Єдиний спосіб обмежити збиток Балтійського моря - це звернутися до суду", - заявили екологи. Вони також зазначили, що "Північний потік-2" безпосередньо руйнує морську флору і фауну на дні на площі понад 16 футбольних полів.
Позов проти будівництва газопроводу в квітні в адміністративний суд Гамбурга подала також екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH). Прессекретар BSH повідомив агентству dpa, що на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.
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(только дело почти завершено...а против почти готового всегда труднее бороться, чем против того что только начинается - я сказал в этом смысле)
" ...на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. "
Ця ж новина, але більш детально, з іншого джерела: https://www.rbc.ua/ukr/news/ekologi-germanii-zablokirovali-stroitelstvo-1620067190.html
Судові тяганини всі такі, подивіться, наприклад, як довго вже тривають суди по Криму, боїнгу, скіфському золоту тощо.
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F Новое видео с запуском российским фрегатом аналоговнет-ракеты с непредсказуемой траекторией полета.
https://twitter.com/newkc14/status/1389199870477668352?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfX0%3D&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F После фрегата "Маршал Шапошников" ракету "Калибр" пытался запустить "Адмирал Горшков".
Хоча він так мріяв про цю трубу, що мабуть сам її втихушку ночами добудовує.
отже у нормальної людини домішок кельтських генів все ж відчувається...
(Из ответа МИД РФ)