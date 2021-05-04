Дания не будет использовать вакцину от коронавируса Johnson & Johnson
Власти Дании решили не включать вакцину Johnson & Johnson от COVID-19 в свою программу вакцинации.
Об этом сообщает TV2 News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Национальный совет здравоохранения пока отказывается от вакцины от Johnson & Johnson, которая будет исключена из программы вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцина Johnson & Johnson исключается из программы, поскольку в США у людей, получивших вакцину, были обнаружены подозрительные случаи образования тромбов.
Вакцина от Johnson & Johnson должна была занять центральное место в датском плане вакцинации, и премьер-министр Метте Фредериксен назвала ее "потенциальным фактором, который изменит правила игры".
Пока неизвестно, что решение об отказе от вакцины самом деле будет означать для календаря вакцинации и последующего открытия страны.
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