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Новости Коронавирус и карантин
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Дания не будет использовать вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Дания не будет использовать вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

Власти Дании решили не включать вакцину Johnson & Johnson от COVID-19 в свою программу вакцинации.

Об этом сообщает TV2 News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Национальный совет здравоохранения пока отказывается от вакцины от Johnson & Johnson, которая будет исключена из программы вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина Johnson & Johnson исключается из программы, поскольку в США у людей, получивших вакцину, были обнаружены подозрительные случаи образования тромбов.

Вакцина от Johnson & Johnson должна была занять центральное место в датском плане вакцинации, и премьер-министр Метте Фредериксен назвала ее "потенциальным фактором, который изменит правила игры".

Пока неизвестно, что решение об отказе от вакцины самом деле будет означать для календаря вакцинации и последующего открытия страны.

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Автор: 

вакцина (3814) Дания (578) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
У степашки открывается окно возможностей...обновить гардероб теперь можно будет полностью...
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04.05.2021 12:30
+1
цікаво, як довго пропрацював би дурко стєпашка міністром в данії-один місяць, чи один день?
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04.05.2021 12:27
+1
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04.05.2021 13:56
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Нужно проанализировать страны ЕС и Сев. Америки от каких вакцин какие страны отказались. ( ну конечно тут вопрос не "спутнике" ( на базе подмененной мочи олимпийцев)
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04.05.2021 12:22 Ответить
цікаво, як довго пропрацював би дурко стєпашка міністром в данії-один місяць, чи один день?
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04.05.2021 12:27 Ответить
У степашки открывается окно возможностей...обновить гардероб теперь можно будет полностью...
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04.05.2021 12:30 Ответить
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04.05.2021 13:56 Ответить
скоро дефицит вакцин смениться их переизбытком! Только в переизбытке будут "отказные" вакцины!
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04.05.2021 12:37 Ответить
Проще говоря вакцины появятся в огромном количестве когда ковид везде будет побежден
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04.05.2021 12:40 Ответить
В Польше сейчас активная вакцинация пошла, почти невозможно записаться на пфайзер и модерну, есть пока ещё Джонсон и Джонсон и полно астразенека хоть на сейчас. Скорее всего ее и не реализуют полностью, поэтому, вероятно, передадут в виде помощи позже кому-то.
Зато "сделали дороги" с ковидного фонда.
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04.05.2021 13:54 Ответить
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04.05.2021 13:46 Ответить
так скоро и до "спутника Х" докататся.
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04.05.2021 18:10 Ответить
 
 