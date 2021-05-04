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Новини Коронавірус і карантин
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Данія не використовуватиме вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

Данія не використовуватиме вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson

Влада Данії вирішила не включати вакцину Johnson & Johnson від COVID-19 у свою програму вакцинації.

Про це повідомляє TV2 News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти COVID-19", – говориться в повідомленні.

Зазначається, що вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, оскільки в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені підозрілі випадки утворення тромбів.

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Вакцина від Johnson & Johnson мала зайняти центральне місце в датському плані вакцинації, і прем’єр-міністр Метте Фредеріксен назвала її "потенційним фактором, який змінить правила гри".

Наразі невідомо, що рішення про відмову від вакцини насправді означатиме для календаря вакцинації і подальшого відкриття країни.

Автор: 

вакцина (4418) Данія (765) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
У степашки открывается окно возможностей...обновить гардероб теперь можно будет полностью...
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04.05.2021 12:30
+1
цікаво, як довго пропрацював би дурко стєпашка міністром в данії-один місяць, чи один день?
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04.05.2021 12:27
+1
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04.05.2021 13:56
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Нужно проанализировать страны ЕС и Сев. Америки от каких вакцин какие страны отказались. ( ну конечно тут вопрос не "спутнике" ( на базе подмененной мочи олимпийцев)
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04.05.2021 12:22 Відповісти
цікаво, як довго пропрацював би дурко стєпашка міністром в данії-один місяць, чи один день?
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04.05.2021 12:27 Відповісти
У степашки открывается окно возможностей...обновить гардероб теперь можно будет полностью...
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04.05.2021 12:30 Відповісти
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04.05.2021 13:56 Відповісти
скоро дефицит вакцин смениться их переизбытком! Только в переизбытке будут "отказные" вакцины!
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04.05.2021 12:37 Відповісти
Проще говоря вакцины появятся в огромном количестве когда ковид везде будет побежден
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04.05.2021 12:40 Відповісти
В Польше сейчас активная вакцинация пошла, почти невозможно записаться на пфайзер и модерну, есть пока ещё Джонсон и Джонсон и полно астразенека хоть на сейчас. Скорее всего ее и не реализуют полностью, поэтому, вероятно, передадут в виде помощи позже кому-то.
Зато "сделали дороги" с ковидного фонда.
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04.05.2021 13:54 Відповісти
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04.05.2021 13:46 Відповісти
так скоро и до "спутника Х" докататся.
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04.05.2021 18:10 Відповісти
 
 