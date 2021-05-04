Данія не використовуватиме вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson
Влада Данії вирішила не включати вакцину Johnson & Johnson від COVID-19 у свою програму вакцинації.
Про це повідомляє TV2 News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Національна рада охорони здоров’я наразі відмовляється від вакцини від Johnson & Johnson, яка буде виключена з програми вакцинації проти COVID-19", – говориться в повідомленні.
Зазначається, що вакцина Johnson & Johnson виключається з програми, оскільки в США у людей, які отримали вакцину, були виявлені підозрілі випадки утворення тромбів.
Вакцина від Johnson & Johnson мала зайняти центральне місце в датському плані вакцинації, і прем’єр-міністр Метте Фредеріксен назвала її "потенційним фактором, який змінить правила гри".
Наразі невідомо, що рішення про відмову від вакцини насправді означатиме для календаря вакцинації і подальшого відкриття країни.
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