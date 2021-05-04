Евросоюз начал экспертизу новой COVID-вакцины из Китая Vero Cell

Во вторник, 4 мая, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру постепенной экспертизы (rolling review) инактивированной вакцины от COVID-19 Vero Cell производства китайской компании Sinovac.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора.

"Комитет ЕМА по лекарственным препаратам для человека (CHMP) начал постепенную экспертизу инактивированной вакцины от COVID-19 (Vero Cell), разработанной Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕМА проведет оценку соответствия вакцины Vero Cell стандартам ЕС относительно эффективности, безопасности и качества. Временные рамки для завершения этой оценки пока неизвестны, однако в ЕМА указали на то, что это может быть быстрее, чем обычно, поскольку оценка проводится в рамках процедуры rolling review.

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Как сообщалось, в настоящее время Европейское агентство лекарственных средств одобрило для использования четыре вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.