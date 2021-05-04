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Новости Борьба с коронавирусом
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Евросоюз начал экспертизу новой COVID-вакцины из Китая Vero Cell

Во вторник, 4 мая, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру постепенной экспертизы (rolling review) инактивированной вакцины от COVID-19 Vero Cell производства китайской компании Sinovac.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора.

"Комитет ЕМА по лекарственным препаратам для человека (CHMP) начал постепенную экспертизу инактивированной вакцины от COVID-19 (Vero Cell), разработанной Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕМА проведет оценку соответствия вакцины Vero Cell стандартам ЕС относительно эффективности, безопасности и качества. Временные рамки для завершения этой оценки пока неизвестны, однако в ЕМА указали на то, что это может быть быстрее, чем обычно, поскольку оценка проводится в рамках процедуры rolling review.

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Как сообщалось, в настоящее время Европейское агентство лекарственных средств одобрило для использования четыре вакцины от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Автор: 

вакцина (3814) Евросоюз (17056) COVID-19 (18608) Sinovac (28)


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Топ комментарии
+3
а вєлікій мєдік стєпашка прівіваєт зразу весь нарід без експертіз. чєловєком більше, чєловєком менше, а нова курточка гарантована. бо дурні з єс не знають, що головне не експертиза і безпечна , ефективна вакцина-а відкати.
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04.05.2021 15:56
+1
Vero Cell-биодобавка для гусей.
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04.05.2021 16:37
+1
І я їх за це клеймити не буду. Не та ситуація. Нехай розшифровують і наповняють світ. А ці "пфайзери" зайняли суперегоїстичну, негуманну позицію.
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04.05.2021 17:42
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Ну зная способность китайцев к копированию всего и везде , то могут и Пфайзер или Модерну скопировать.
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04.05.2021 15:52 Ответить
І я їх за це клеймити не буду. Не та ситуація. Нехай розшифровують і наповняють світ. А ці "пфайзери" зайняли суперегоїстичну, негуманну позицію.
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04.05.2021 17:42 Ответить
Це яку?
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04.05.2021 19:33 Ответить
Не дают нашару китаёзам свои разработки, в которые вложено прорву бабла и сил... вот негодяи...
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04.05.2021 19:34 Ответить
Коли справа йде про долю всього людства - жлобство недоречне.
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07.05.2021 19:30 Ответить
Шановный, с проблемой коронавируса можно справиться за три недели за 0 (ноль) денег. Просто всем три недели посидеть дома. Когда-то давным давно таким образом чуму победили без всякой медицины. Неужели это так сложно, когда идёт речь о судьбе всего человечества? Но нит . Нарид масочку под нос напялил и киздует в толпу.
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10.05.2021 11:33 Ответить
Вельмишановний. Можна 3 неділі посидіти дома. Тільки здохнете.
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10.05.2021 17:18 Ответить
Почему? Когда эта бодяга началась, то я месяца два дальше балкона гулять не ходил (благо он у меня с футбольное поле). Запасов жратвы у меня было на пару месяцев, туалетной бумаги - на год (при умеренном использовании). Запасов бухла было маловато, но тоже можно было держаться. Работа из дома. Главная опасность - ожирение
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10.05.2021 19:25 Ответить
а вєлікій мєдік стєпашка прівіваєт зразу весь нарід без експертіз. чєловєком більше, чєловєком менше, а нова курточка гарантована. бо дурні з єс не знають, що головне не експертиза і безпечна , ефективна вакцина-а відкати.
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04.05.2021 15:56 Ответить
Vero Cell-биодобавка для гусей.
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04.05.2021 16:37 Ответить
🤣 Не паляться.
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04.05.2021 16:53 Ответить
 
 