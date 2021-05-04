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Новини Боротьба з коронавірусом
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Євросоюз почав експертизу нової COVID-вакцини з Китаю Vero Cell

У вівторок, 4 травня, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) розпочало процедуру поступової експертизи (rolling review) інактивованої вакцини від COVID-19 Vero Cell виробництва китайської компанії Sinovac.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті європейського медичного регулятора.

"Комітет ЕМА з лікарських препаратів для людини (CHMP) почав поступову експертизу інактивованої вакцини від COVID-19 (Vero Cell), розробленої Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ЕМА проведе оцінку відповідності вакцини Vero Cell стандартам ЄС щодо ефективності, безпечності та якості. Тимчасові рамки для завершення цієї оцінки поки невідомі, проте в ЕМА вказали на те, що це може бути швидше, ніж зазвичай, оскільки оцінка проводиться в рамках процедури rolling review.

Як повідомлялося, наразі Європейське агентство лікарських засобів схвалило для використання чотири вакцини від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

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Автор: 

вакцина (4418) Євросоюз (13306) COVID-19 (19765) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+3
а вєлікій мєдік стєпашка прівіваєт зразу весь нарід без експертіз. чєловєком більше, чєловєком менше, а нова курточка гарантована. бо дурні з єс не знають, що головне не експертиза і безпечна , ефективна вакцина-а відкати.
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04.05.2021 15:56
+1
Vero Cell-биодобавка для гусей.
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04.05.2021 16:37
+1
І я їх за це клеймити не буду. Не та ситуація. Нехай розшифровують і наповняють світ. А ці "пфайзери" зайняли суперегоїстичну, негуманну позицію.
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04.05.2021 17:42
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Ну зная способность китайцев к копированию всего и везде , то могут и Пфайзер или Модерну скопировать.
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04.05.2021 15:52 Відповісти
І я їх за це клеймити не буду. Не та ситуація. Нехай розшифровують і наповняють світ. А ці "пфайзери" зайняли суперегоїстичну, негуманну позицію.
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04.05.2021 17:42 Відповісти
Це яку?
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04.05.2021 19:33 Відповісти
Не дают нашару китаёзам свои разработки, в которые вложено прорву бабла и сил... вот негодяи...
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04.05.2021 19:34 Відповісти
Коли справа йде про долю всього людства - жлобство недоречне.
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07.05.2021 19:30 Відповісти
Шановный, с проблемой коронавируса можно справиться за три недели за 0 (ноль) денег. Просто всем три недели посидеть дома. Когда-то давным давно таким образом чуму победили без всякой медицины. Неужели это так сложно, когда идёт речь о судьбе всего человечества? Но нит . Нарид масочку под нос напялил и киздует в толпу.
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10.05.2021 11:33 Відповісти
Вельмишановний. Можна 3 неділі посидіти дома. Тільки здохнете.
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10.05.2021 17:18 Відповісти
Почему? Когда эта бодяга началась, то я месяца два дальше балкона гулять не ходил (благо он у меня с футбольное поле). Запасов жратвы у меня было на пару месяцев, туалетной бумаги - на год (при умеренном использовании). Запасов бухла было маловато, но тоже можно было держаться. Работа из дома. Главная опасность - ожирение
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10.05.2021 19:25 Відповісти
а вєлікій мєдік стєпашка прівіваєт зразу весь нарід без експертіз. чєловєком більше, чєловєком менше, а нова курточка гарантована. бо дурні з єс не знають, що головне не експертиза і безпечна , ефективна вакцина-а відкати.
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04.05.2021 15:56 Відповісти
Vero Cell-биодобавка для гусей.
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04.05.2021 16:37 Відповісти
🤣 Не паляться.
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04.05.2021 16:53 Відповісти
 
 