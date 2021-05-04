Євросоюз почав експертизу нової COVID-вакцини з Китаю Vero Cell

У вівторок, 4 травня, Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) розпочало процедуру поступової експертизи (rolling review) інактивованої вакцини від COVID-19 Vero Cell виробництва китайської компанії Sinovac.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється на сайті європейського медичного регулятора.

"Комітет ЕМА з лікарських препаратів для людини (CHMP) почав поступову експертизу інактивованої вакцини від COVID-19 (Vero Cell), розробленої Sinovac Life Sciences Co., Ltd", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ЕМА проведе оцінку відповідності вакцини Vero Cell стандартам ЄС щодо ефективності, безпечності та якості. Тимчасові рамки для завершення цієї оцінки поки невідомі, проте в ЕМА вказали на те, що це може бути швидше, ніж зазвичай, оскільки оцінка проводиться в рамках процедури rolling review.

Як повідомлялося, наразі Європейське агентство лікарських засобів схвалило для використання чотири вакцини від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

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