База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке

По иракской базе "Айн-Асад", где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, во вторник были выпущены не менее двух ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По информации телеканала "Аль-Арабийя", который ссылается на военных Ирака, в результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, пострадавших нет.

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Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

"Аль-Арабийя" напоминает, что США ранее обвиняли вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, в регулярных обстрелах американских войск в Ираке.

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