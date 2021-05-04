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База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке

База

По иракской базе "Айн-Асад", где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, во вторник были выпущены не менее двух ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По информации телеканала "Аль-Арабийя", который ссылается на военных Ирака, в результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, пострадавших нет.

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Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

"Аль-Арабийя" напоминает, что США ранее обвиняли вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, в регулярных обстрелах американских войск в Ираке.

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Ирак (312) обстрел (26862) США (26368)


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Топ комментарии
+7
Ответка не заржавеет!
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04.05.2021 17:29
+3
База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке - Цензор.НЕТ 8719
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04.05.2021 17:29
+3
А що тут розуміти. "Хто буде махлювати будемо бити по морді, по нахабній рудій морді" (с).
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04.05.2021 17:38
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Ответка не заржавеет!
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04.05.2021 17:29 Ответить
База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке - Цензор.НЕТ 8719
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04.05.2021 17:29 Ответить
Ну вы поняли
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04.05.2021 17:30 Ответить
А що тут розуміти. "Хто буде махлювати будемо бити по морді, по нахабній рудій морді" (с).
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04.05.2021 17:38 Ответить
Ыыы.. ну можно и так
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04.05.2021 17:44 Ответить
Кацап?
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04.05.2021 19:41 Ответить
Вроде армянин... хотя я не уверен на 100%.
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04.05.2021 19:43 Ответить
Значит кацап. При чем тут армянин? Кацап это не национальность, это состояние. Но об этом знают все кроме кацапов. Зрозумів?
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04.05.2021 20:55 Ответить
При Трампе сглатывали, типа может это Зинка, а не поцы с полотенцами на головах. Ждём реакцию Байдена.
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04.05.2021 17:35 Ответить
Все у тебя сглатывают,сметун ты комнатный.От тебя воняет рязанской конюшней.Если Ж ...Х и рот... значит рюзький поцриот
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04.05.2021 17:40 Ответить
Мойша, галоўны сглотут тут вы, ну і народ федэральнай акругі Парашной ********* "Беларусь". Праглынуў вы 26 гадоў запар, і яшчэ будзеце праглынуў. Адно плоха, Мойша, што мы мелі аднаго стрёмного суседа, - Масковію, а цяпер яшчэ і другі з'явіўся, у асобе вашай маскоўскай калоніі "Беларусь".
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04.05.2021 17:47 Ответить
Это ты так свою трусость перед ЗЕлей пытаешься оправдать своей капустой?(( Вы же сметуны кричали что научите всех как сметать надо.... беларусы и вайнахи так надеялись.... а вы даже клоуна боитесь...стыдно
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04.05.2021 18:10 Ответить
Скажыце, Мойша, не ведаю дакладна вашага звання ў КДБ і ўзросту, вось вы на працягу 26 гадоў галасавалі за Луку? І калі "так", то чаму? Другі пытанне, - калі "так" у плыні 26 гадоў, то чаму ў 2020 "не"? І трэцяе пытанне, - вы на беларускай мове чаму не мець зносіны? Па прычыне няведання або рускамоўная сківіца не дазваляе?
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04.05.2021 18:35 Ответить
См.выше...
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04.05.2021 18:58 Ответить
І гэта ўсё?
Дааааа, апусцілася кантора ніжэй за плінтус калі такіх як вы ў сваіх шэрагах трымае.
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04.05.2021 19:01 Ответить
ничё не сглатывали. откуда такие мысли? На моей памяти (может что и пропустил конечно) громко атаковали американцев три раза:

1) когда вагнеровцев перемочили,
2) когда обстреляли пустую бывшую амерскую базу, естественно без потерь,
3) когда кацапский патруль делал вид, что таранит амерский патруль. Кацапов было значительно больше и то они не решились открыто зацепить, просто катались рядом и матюкались. А потом выложили в ютюбчик видео, чтоб показать какие они храбрецы.
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04.05.2021 17:48 Ответить
А как за сбитый иранцами стратегический беспилотник- шпион RQ-4А "Глобал Хок"? Трамп так и сказал, - а может это Зинка!?
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04.05.2021 17:50 Ответить
Я пропустил эту историю, но так, навскидку, если Иран сбил беспилотник над своей территорией, то что должна была Америка сделать? Насколько мне помнится, в тех краях американских территорий нет... да и не летают разведчики над своими территориями
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04.05.2021 17:55 Ответить
Да не над их территорией. В том то и дело. Четверть миллиарда долларов сбили, а Чубчик сделал вид, что это Зинка.
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04.05.2021 18:06 Ответить
Та им пофиг. У них этих миллиардов вместе с беспилотниками куры не клюют. Не объявлять же Ирану войну за это. Наверное необходимости в эскалации небыло. Вон Ираку в своё время наваляли - те никаких беспилотников не сбивали. Сказали "он готовит ядерную бомбу" и, пока Саддам набирал в грудь воздуха, чтоб ответить на эту клевету, штаны ему сняли и вантузом изнасиловали.

Давайте посмотрим на другой случай - Иран сбивает пассажирский самолёт Украины. И что? Вот тут сглотнули так сглотнули.
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04.05.2021 18:11 Ответить
Таки да, тут сглотнула нонешняя власть. Но мы же с вами знаем, что ЗЕ и его команда готовы принять у кого угодно, в любом количестве и с любой стороны. Главное, что бы им за то денежку платили.
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04.05.2021 18:37 Ответить
Ну раз никто не пострадал,тогда это скорее всего "калибры" с непредсказуемой траекторией запущенные с вёсельного дредноута "Адмирала Горшкова"))
Они такие))
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04.05.2021 19:21 Ответить
 
 