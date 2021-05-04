База "Айн-Асад" с военными США подверглась обстрелу в Ираке
По иракской базе "Айн-Асад", где базируются военнослужащие США и другие иностранные силы, во вторник были выпущены не менее двух ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По информации телеканала "Аль-Арабийя", который ссылается на военных Ирака, в результате обстрела базы, расположенной на западе Ирака, пострадавших нет.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
"Аль-Арабийя" напоминает, что США ранее обвиняли вооруженные формирования, поддерживаемые Ираном, в регулярных обстрелах американских войск в Ираке.
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+7 Вячеслав Рзунов
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Дааааа, апусцілася кантора ніжэй за плінтус калі такіх як вы ў сваіх шэрагах трымае.
1) когда вагнеровцев перемочили,
2) когда обстреляли пустую бывшую амерскую базу, естественно без потерь,
3) когда кацапский патруль делал вид, что таранит амерский патруль. Кацапов было значительно больше и то они не решились открыто зацепить, просто катались рядом и матюкались. А потом выложили в ютюбчик видео, чтоб показать какие они храбрецы.
Давайте посмотрим на другой случай - Иран сбивает пассажирский самолёт Украины. И что? Вот тут сглотнули так сглотнули.
Они такие))