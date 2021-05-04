База "Айн-Асад" з військовими США зазнала обстрілу в Іраку

По іракській базі "Айн-Асад", де базуються військовослужбовці США й інші іноземні сили, у вівторок були випущені не менше двох ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За інформацією телеканалу "Аль-Арабія", який посилається на військових Іраку, в результаті обстрілу бази, розташованої на заході Іраку, постраждалих немає.

Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.

"Аль-Арабія" нагадує, що США раніше звинувачували збройні формування, підтримувані Іраном, в регулярних обстрілах американських військ в Іраку.

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