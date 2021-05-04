База "Айн-Асад" з військовими США зазнала обстрілу в Іраку
По іракській базі "Айн-Асад", де базуються військовослужбовці США й інші іноземні сили, у вівторок були випущені не менше двох ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За інформацією телеканалу "Аль-Арабія", який посилається на військових Іраку, в результаті обстрілу бази, розташованої на заході Іраку, постраждалих немає.
Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.
"Аль-Арабія" нагадує, що США раніше звинувачували збройні формування, підтримувані Іраном, в регулярних обстрілах американських військ в Іраку.
Топ коментарі
+7 Вячеслав Рзунов
показати весь коментар04.05.2021 17:29
+3 Зэлэный_Змий
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+3 Володимир Начинка
показати весь коментар04.05.2021 17:38
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Дааааа, апусцілася кантора ніжэй за плінтус калі такіх як вы ў сваіх шэрагах трымае.
1) когда вагнеровцев перемочили,
2) когда обстреляли пустую бывшую амерскую базу, естественно без потерь,
3) когда кацапский патруль делал вид, что таранит амерский патруль. Кацапов было значительно больше и то они не решились открыто зацепить, просто катались рядом и матюкались. А потом выложили в ютюбчик видео, чтоб показать какие они храбрецы.
Давайте посмотрим на другой случай - Иран сбивает пассажирский самолёт Украины. И что? Вот тут сглотнули так сглотнули.
Они такие))