Посольство США в Багдаде обстреляли из "Катюши". ВИДЕО

Американское посольство в Багдаде обстреляли ракетами, некоторые из них упали на жилые кварталы. По данным сил безопасности Ирака, жертв нет.

В Багдаде вечером в воскресенье, 20 декабря, было обстреляно американское посольство, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны сообщило, что у посольства США упали по меньшей мере три ракеты. Еще две попали в близлежащие жилые кварталы.

По данным местных СМИ, по посольству были выпущены ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". На видео с места событий можно увидеть, как установки тактической ПВО, развернутой для охраны посольства, пытаются перехватить запущенные ракеты. Силы безопасности Ирака сообщили, что в результате нападений нанесен материальный ущерб, но жертв нет.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах "зеленой зоны" Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения. По данным телеканала, иракские службы безопасности ведут поиски установок, из которых был осуществлен пуск ракет. У посольства были выставлены кордоны силовиков.

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Это уже третье нападение на американские военные и дипломатические объекты в Ираке за последнее время. 17 ноября ракетами обстреляли посольство США в Багдаде и различные части города, в результате чего погибла одна женщина. 10 декабря два конвоя, перевозивших материально-техническое оборудование для коалиции под руководством США, были подорваны придорожными бомбами.

В начале декабря дипломатическая миссия США уже частично отозвала своих сотрудников из соображений безопасности, сообщило AFP со ссылкой на иракских чиновников.