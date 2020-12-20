Посольство США в Багдаде обстреляли из "Катюши". ВИДЕО
Американское посольство в Багдаде обстреляли ракетами, некоторые из них упали на жилые кварталы. По данным сил безопасности Ирака, жертв нет.
В Багдаде вечером в воскресенье, 20 декабря, было обстреляно американское посольство, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны сообщило, что у посольства США упали по меньшей мере три ракеты. Еще две попали в близлежащие жилые кварталы.
По данным местных СМИ, по посольству были выпущены ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". На видео с места событий можно увидеть, как установки тактической ПВО, развернутой для охраны посольства, пытаются перехватить запущенные ракеты. Силы безопасности Ирака сообщили, что в результате нападений нанесен материальный ущерб, но жертв нет.
BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020
Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m
Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах "зеленой зоны" Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения. По данным телеканала, иракские службы безопасности ведут поиски установок, из которых был осуществлен пуск ракет. У посольства были выставлены кордоны силовиков.
Это уже третье нападение на американские военные и дипломатические объекты в Ираке за последнее время. 17 ноября ракетами обстреляли посольство США в Багдаде и различные части города, в результате чего погибла одна женщина. 10 декабря два конвоя, перевозивших материально-техническое оборудование для коалиции под руководством США, были подорваны придорожными бомбами.
В начале декабря дипломатическая миссия США уже частично отозвала своих сотрудников из соображений безопасности, сообщило AFP со ссылкой на иракских чиновников.
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Да эту систему сейчас разве что в музее можно встретить...
https://en.wikipedia.org/wiki/Katyusha_rocket_launcher Katyusha weapons of World War II included the BM-13 launcher, light BM-8, and heavy BM-31. Today, the nickname is also applied to newer truck-mounted post-Soviet - in addition to non-Soviet - multiple rocket launchers, notably the common BM-21 Grad and its derivatives.
Еще этими ракетами (рукожопыми копиями, которые запускались с переносных установок), боевики ООП обстреливали территорию Израиля.
А сейчас, когда даже бомжи могут купить Бм-21 с полным боекомплектом, Бм-13 стало музейным экспонатом.
Освободителей?