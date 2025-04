Посольство США в Багдаде обстреляли из "Катюши". ВИДЕО

Американское посольство в Багдаде обстреляли ракетами, некоторые из них упали на жилые кварталы. По данным сил безопасности Ирака, жертв нет.

В Багдаде вечером в воскресенье, 20 декабря, было обстреляно американское посольство, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны сообщило, что у посольства США упали по меньшей мере три ракеты. Еще две попали в близлежащие жилые кварталы.

По данным местных СМИ, по посольству были выпущены ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". На видео с места событий можно увидеть, как установки тактической ПВО, развернутой для охраны посольства, пытаются перехватить запущенные ракеты. Силы безопасности Ирака сообщили, что в результате нападений нанесен материальный ущерб, но жертв нет.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m