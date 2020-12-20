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Посольство США в Багдаде обстреляли из "Катюши". ВИДЕО

Американское посольство в Багдаде обстреляли ракетами, некоторые из них упали на жилые кварталы. По данным сил безопасности Ирака, жертв нет.

В Багдаде вечером в воскресенье, 20 декабря, было обстреляно американское посольство, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW. Агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности страны сообщило, что у посольства США упали по меньшей мере три ракеты. Еще две попали в близлежащие жилые кварталы.

По данным местных СМИ, по посольству были выпущены ракеты из установок залпового огня типа "Катюша". На видео с места событий можно увидеть, как установки тактической ПВО, развернутой для охраны посольства, пытаются перехватить запущенные ракеты. Силы безопасности Ирака сообщили, что в результате нападений нанесен материальный ущерб, но жертв нет.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.

Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что системам ПВО удалось сбить ракеты, которые упали в пределах "зеленой зоны" Багдада, где расположены дипломатические миссии и правительственные учреждения. По данным телеканала, иракские службы безопасности ведут поиски установок, из которых был осуществлен пуск ракет. У посольства были выставлены кордоны силовиков.

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Это уже третье нападение на американские военные и дипломатические объекты в Ираке за последнее время. 17 ноября ракетами обстреляли посольство США в Багдаде и различные части города, в результате чего погибла одна женщина. 10 декабря два конвоя, перевозивших материально-техническое оборудование для коалиции под руководством США, были подорваны придорожными бомбами.

В начале декабря дипломатическая миссия США уже частично отозвала своих сотрудников из соображений безопасности, сообщило AFP со ссылкой на иракских чиновников.

Автор: 

Ирак (312) США (26709)


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Топ комментарии
+21
Трамп скажет что это Китай.
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20.12.2020 23:13
+8
Не обязательно, может быть нюанс перевода. Тут "катюшей" называют любую неприцельную установку реактивных снарядов.

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyusha_rocket_launcher Katyusha weapons of World War II included the BM-13 launcher, light BM-8, and heavy BM-31. Today, the nickname is also applied to newer truck-mounted post-Soviet - in addition to non-Soviet - multiple rocket launchers, notably the common BM-21 Grad and its derivatives.
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20.12.2020 23:12
+5
На видео показан салют
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20.12.2020 23:18
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Стреляли из Бм-13?
Да эту систему сейчас разве что в музее можно встретить...
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20.12.2020 23:05 Ответить
З БМ типа "Катюши" !!!Рельси на КАМАЗ пришпандьорілі !!)))
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20.12.2020 23:12 Ответить
Не обязательно, может быть нюанс перевода. Тут "катюшей" называют любую неприцельную установку реактивных снарядов.

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyusha_rocket_launcher Katyusha weapons of World War II included the BM-13 launcher, light BM-8, and heavy BM-31. Today, the nickname is also applied to newer truck-mounted post-Soviet - in addition to non-Soviet - multiple rocket launchers, notably the common BM-21 Grad and its derivatives.
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20.12.2020 23:12 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі і твоїй родині!!------У нас орли намагались ПТУР з матраца запустити !!)))
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20.12.2020 23:14 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Навзаем. Мы в Карабахе РПГ-7 приспосабливали как легкий миномет.
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20.12.2020 23:19 Ответить
Бм-13 на шасси Зил-157 до конца 90-х встречались в локальных конфликтах в Африке.

Еще этими ракетами (рукожопыми копиями, которые запускались с переносных установок), боевики ООП обстреливали территорию Израиля.

А сейчас, когда даже бомжи могут купить Бм-21 с полным боекомплектом, Бм-13 стало музейным экспонатом.
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20.12.2020 23:22 Ответить
Помню примерно то же было в оккупированном советами Кабуле в 80-х. Но в Багдаде конечно покруче - "катюшами" обстреливают. Хорошо не катапультами и требушетами.
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20.12.2020 23:09 Ответить
Трамп скажет что это Китай.
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20.12.2020 23:13 Ответить
100%
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21.12.2020 06:38 Ответить
Порох изобрели китайцы...
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21.12.2020 07:12 Ответить
На видео показан салют
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20.12.2020 23:18 Ответить
Похоже. Звук самоликвидации зенитных малокалиберных снарядов слышно хорошо, а вот взрывов ракет не слышно
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20.12.2020 23:25 Ответить
Россия, Израиль и Трамп заинтересованы чтобы втянуть США в войну с Ираном до 2021 января 2021.
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20.12.2020 23:21 Ответить
И Катюша тоже.
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21.12.2020 00:30 Ответить
Может это та "Катюша" из которой я стрелял в детстве на новый год?
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21.12.2020 00:39 Ответить
Они стреляют консервными банками которые даже не могут найти цель. А что будет если найдут настоящую ракету.
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21.12.2020 00:39 Ответить
На відео робота ЗУшок
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21.12.2020 00:50 Ответить
И давно амеры АНАЛ- ГОВНОнет закупили?
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21.12.2020 02:04 Ответить
То не зушка і не сушка, а Mark 15 Phalanx , 3000(!) пострілів в хвилину,а маса снаряда 0,1 кг!І навіть позбивала снаряди деякі
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21.12.2020 02:06 Ответить
ви праві. але я мав на увазі зенітну установку взагалі, а не конкретно зу23-2
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21.12.2020 12:17 Ответить
Без запоребриків не обійшлося!
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21.12.2020 04:48 Ответить
Следует разбомбить эл. подстанции Ирана, и вопрос терроризма не будет таким острым
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21.12.2020 05:39 Ответить
И вообще, чем меньше иранцев, тем меньше проблем
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21.12.2020 10:03 Ответить
во люди живут. чуть ли не над головой системы ПВО сбивают реактивные снаряды, а никто и внимания не обращает. машины ездят, люди ходят по своим делам, как будто ничего и не происходит.
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21.12.2020 08:50 Ответить
Так они думают,что просто салют - найди отличия от новогоднего.....
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21.12.2020 09:20 Ответить
Как обстреляли?
Освободителей?
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21.12.2020 09:55 Ответить
 
 