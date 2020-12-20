Посольство США в Багдаді обстріляли з "Катюші". ВIДЕО
Американське посольство в Багдаді обстріляли ракетами, деякі з них впали на житлові квартали. За даними сил безпеки Іраку, жертв немає.
У Багдаді увечері в неділю, 20 грудня, було обстріляно американське посольство, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Агенція AFP з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомила, що поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.
За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". На відео з місця подій можна побачити, як установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагаються перехопити запущені ракети. Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.
BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020
Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m
Телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах "зеленої зони" Багдада, де розташовані дипломатичні місії та урядові установи. За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет. Поблизу посольства були виставлені кордони силовиків.
Це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка. 10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, були підірвані придорожніми бомбами.
На початку грудня дипломатична місія США вже частково відкликала своїх співробітників з міркувань безпеки, повідомила AFP з посиланням на іракських високопосадовців.
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Да эту систему сейчас разве что в музее можно встретить...
https://en.wikipedia.org/wiki/Katyusha_rocket_launcher Katyusha weapons of World War II included the BM-13 launcher, light BM-8, and heavy BM-31. Today, the nickname is also applied to newer truck-mounted post-Soviet - in addition to non-Soviet - multiple rocket launchers, notably the common BM-21 Grad and its derivatives.
Еще этими ракетами (рукожопыми копиями, которые запускались с переносных установок), боевики ООП обстреливали территорию Израиля.
А сейчас, когда даже бомжи могут купить Бм-21 с полным боекомплектом, Бм-13 стало музейным экспонатом.
Освободителей?