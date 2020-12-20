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Посольство США в Багдаді обстріляли з "Катюші". ВIДЕО

Американське посольство в Багдаді обстріляли ракетами, деякі з них впали на житлові квартали. За даними сил безпеки Іраку, жертв немає.

У Багдаді увечері в неділю, 20 грудня, було обстріляно американське посольство, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Агенція AFP з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомила, що поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.

За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". На відео з місця подій можна побачити, як установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагаються перехопити запущені ракети. Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.

Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Телеканал "Аль-Арабія" повідомив, що системам ППО вдалося збити ракети, які впали в межах "зеленої зони" Багдада, де розташовані дипломатичні місії та урядові установи. За даними телеканалу, іракські служби безпеки ведуть пошуки установок, з яких було здійснено пуск ракет. Поблизу посольства були виставлені кордони силовиків.

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Це вже третій напад на американські військові та дипломатичні об'єкти в Іраку за останній час. 17 листопада ракетами обстріляли посольство США в Багдаді та різні частини міста, в результаті чого загинула одна жінка. 10 грудня два конвої, що перевозили матеріально-технічне обладнання для коаліції під проводом США, були підірвані придорожніми бомбами.

На початку грудня дипломатична місія США вже частково відкликала своїх співробітників з міркувань безпеки, повідомила AFP з посиланням на іракських високопосадовців.

Ірак (183) США (22890)


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Топ коментарі
+21
Трамп скажет что это Китай.
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20.12.2020 23:13
+8
Не обязательно, может быть нюанс перевода. Тут "катюшей" называют любую неприцельную установку реактивных снарядов.

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyusha_rocket_launcher Katyusha weapons of World War II included the BM-13 launcher, light BM-8, and heavy BM-31. Today, the nickname is also applied to newer truck-mounted post-Soviet - in addition to non-Soviet - multiple rocket launchers, notably the common BM-21 Grad and its derivatives.
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20.12.2020 23:12
+5
На видео показан салют
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20.12.2020 23:18
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Стреляли из Бм-13?
Да эту систему сейчас разве что в музее можно встретить...
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20.12.2020 23:05 Відповісти
З БМ типа "Катюши" !!!Рельси на КАМАЗ пришпандьорілі !!)))
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20.12.2020 23:12 Відповісти
Не обязательно, может быть нюанс перевода. Тут "катюшей" называют любую неприцельную установку реактивных снарядов.

https://en.wikipedia.org/wiki/Katyusha_rocket_launcher Katyusha weapons of World War II included the BM-13 launcher, light BM-8, and heavy BM-31. Today, the nickname is also applied to newer truck-mounted post-Soviet - in addition to non-Soviet - multiple rocket launchers, notably the common BM-21 Grad and its derivatives.
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20.12.2020 23:12 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі і твоїй родині!!------У нас орли намагались ПТУР з матраца запустити !!)))
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20.12.2020 23:14 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Навзаем. Мы в Карабахе РПГ-7 приспосабливали как легкий миномет.
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20.12.2020 23:19 Відповісти
Бм-13 на шасси Зил-157 до конца 90-х встречались в локальных конфликтах в Африке.

Еще этими ракетами (рукожопыми копиями, которые запускались с переносных установок), боевики ООП обстреливали территорию Израиля.

А сейчас, когда даже бомжи могут купить Бм-21 с полным боекомплектом, Бм-13 стало музейным экспонатом.
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20.12.2020 23:22 Відповісти
Помню примерно то же было в оккупированном советами Кабуле в 80-х. Но в Багдаде конечно покруче - "катюшами" обстреливают. Хорошо не катапультами и требушетами.
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20.12.2020 23:09 Відповісти
Трамп скажет что это Китай.
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20.12.2020 23:13 Відповісти
100%
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21.12.2020 06:38 Відповісти
Порох изобрели китайцы...
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21.12.2020 07:12 Відповісти
На видео показан салют
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20.12.2020 23:18 Відповісти
Похоже. Звук самоликвидации зенитных малокалиберных снарядов слышно хорошо, а вот взрывов ракет не слышно
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20.12.2020 23:25 Відповісти
Россия, Израиль и Трамп заинтересованы чтобы втянуть США в войну с Ираном до 2021 января 2021.
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20.12.2020 23:21 Відповісти
И Катюша тоже.
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21.12.2020 00:30 Відповісти
Может это та "Катюша" из которой я стрелял в детстве на новый год?
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21.12.2020 00:39 Відповісти
Они стреляют консервными банками которые даже не могут найти цель. А что будет если найдут настоящую ракету.
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21.12.2020 00:39 Відповісти
На відео робота ЗУшок
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21.12.2020 00:50 Відповісти
И давно амеры АНАЛ- ГОВНОнет закупили?
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21.12.2020 02:04 Відповісти
То не зушка і не сушка, а Mark 15 Phalanx , 3000(!) пострілів в хвилину,а маса снаряда 0,1 кг!І навіть позбивала снаряди деякі
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21.12.2020 02:06 Відповісти
ви праві. але я мав на увазі зенітну установку взагалі, а не конкретно зу23-2
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21.12.2020 12:17 Відповісти
Без запоребриків не обійшлося!
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21.12.2020 04:48 Відповісти
Следует разбомбить эл. подстанции Ирана, и вопрос терроризма не будет таким острым
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21.12.2020 05:39 Відповісти
И вообще, чем меньше иранцев, тем меньше проблем
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21.12.2020 10:03 Відповісти
во люди живут. чуть ли не над головой системы ПВО сбивают реактивные снаряды, а никто и внимания не обращает. машины ездят, люди ходят по своим делам, как будто ничего и не происходит.
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21.12.2020 08:50 Відповісти
Так они думают,что просто салют - найди отличия от новогоднего.....
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21.12.2020 09:20 Відповісти
Как обстреляли?
Освободителей?
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21.12.2020 09:55 Відповісти
 
 