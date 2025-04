Посольство США в Багдаді обстріляли з "Катюші". ВIДЕО

Американське посольство в Багдаді обстріляли ракетами, деякі з них впали на житлові квартали. За даними сил безпеки Іраку, жертв немає.

У Багдаді увечері в неділю, 20 грудня, було обстріляно американське посольство, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW. Агенція AFP з посиланням на джерела в службі безпеки країни повідомила, що поблизу посольства США впали щонайменше три ракети. Ще дві потрапили в довколишні житлові квартали.

За даними місцевих ЗМІ, по посольству були випущені ракети з установок залпового вогню типу "Катюша". На відео з місця подій можна побачити, як установки тактичної ППО, розгорнутої для охорони посольства, намагаються перехопити запущені ракети. Сили безпеки Іраку повідомили, що в результаті нападів завдано матеріального збитку, але жертв немає.

BREAKING : US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



