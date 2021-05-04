МИД Франции вызвал российского посла Мешкова из-за санкций против чиновников Евросоюза

В МИД Франции вызвали посла РФ Алексея Мешкова, чтобы выразить недовольство санкциями Москвы против европейских чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил представитель МИД Франции на брифинге.

В МИД напомнили, что Франция решительно осуждает меры, объявленные в пятницу, 30 апреля российский властью против нескольких европейских чиновников, включая президента Европарламента, вице-президента Еврокомиссии и французского депутата.

"Мы повторно выражаем им нашу солидарность и поддержку. Эти меры вряд ли смогут деэскалировать текущую напряженность, и поэтому мы ожидаем, что Россия будет вести себя ответственно", - сказал представитель МИД.

По его словам, это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, после Российской Федерации Алексею Мешкову во время его вызова в министерство по делам Европы и иностранных дел.

"По этому случаю мы также выразили свою обеспокоенность после недавнего утверждения указа о наборе на службу местных работников дипломатических представительств и призвали Россию не имплементировать его", - сказал представитель МИД Франции.

Напомним, ранее Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

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