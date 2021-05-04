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Новости
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МИД Франции вызвал российского посла Мешкова из-за санкций против чиновников Евросоюза

МИД Франции вызвал российского посла Мешкова из-за санкций против чиновников Евросоюза

В МИД Франции вызвали посла РФ Алексея Мешкова, чтобы выразить недовольство санкциями Москвы против европейских чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом заявил представитель МИД Франции на брифинге.

В МИД напомнили, что Франция решительно осуждает меры, объявленные в пятницу, 30 апреля российский властью против нескольких европейских чиновников, включая президента Европарламента, вице-президента Еврокомиссии и французского депутата.

"Мы повторно выражаем им нашу солидарность и поддержку. Эти меры вряд ли смогут деэскалировать текущую напряженность, и поэтому мы ожидаем, что Россия будет вести себя ответственно", - сказал представитель МИД.

По его словам, это сообщение было передано в понедельник, 3 мая, после Российской Федерации Алексею Мешкову во время его вызова в министерство по делам Европы и иностранных дел.

"По этому случаю мы также выразили свою обеспокоенность после недавнего утверждения указа о наборе на службу местных работников дипломатических представительств и призвали Россию не имплементировать его", - сказал представитель МИД Франции.

Напомним, ранее Россия ввела санкции против восьми представителей ЕС. В частности, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Читайте: Лидеры стран ЕС в конце мая рассмотрят варианты мер в отношении России, - МИД Франции

Автор: 

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мацква тоже много чем недовольна и потому ей нас рать!
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04.05.2021 20:02 Ответить
Мєшков син Мєшкова?
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04.05.2021 20:04 Ответить
В кремле уже теряются , - кому обьявлять санкции . Ведь фсе вакруг враги . )) .
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04.05.2021 20:06 Ответить
мешок, пожал плечами
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04.05.2021 20:15 Ответить
МЗС Франції викликало російського посла Мєшкова через санкції проти чиновників Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7309
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04.05.2021 20:30 Ответить
посол мешков ))) параша ещё и территория чувалів )))
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04.05.2021 20:44 Ответить
 
 