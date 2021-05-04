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Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных белорусских силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на официальную пресс-службу.

В пресс-служба отметили, что в отношении ряда военнослужащих и силовиков нарушены и расследуются уголовные дела, в том числе "за организацию актов терроризма".

"Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и работника силового ведомства", - говорится в пресс-релизе.

Летом 2020 года в Беларуси начал работу проект ByChange, который "помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, которые были уволены или ушли с работы по соображениям совести". За первые три недели работы проект собрал более 400 заявок, к инициативе присоединились 170 волонтеров, более 20 человек нашли менторов, рассказывал сайт dev.by.

"Эти люди не закинут на LinkedIn (американская социальная сеть для помощи в поиске работы) объявление "свободен для предложений": у них узкая специализация в государственной монопольной сфере. Им некуда идти, но они все равно идут ... Но на самом деле альтернатива есть всегда, и мы об этом лишний раз напоминаем. и пытаемся хоть немного повлиять на ситуацию", - объяснял свою позицию автор проекта Евгений Юшкевич.

В конце апреля бывший следователь Следственного комитета Беларуси и основатель ByChange Евгений Юшкевич был задержан по статье об акте терроризма. Он содержится в СИЗО КГБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если президента застрелят": Лукашенко подпишет декрет о передаче власти
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Топ комментарии
+18
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков - Цензор.НЕТ 2689
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04.05.2021 21:21
+8
Чергове загострення параноїдальної шизофренії !!)))
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04.05.2021 21:20
+8
Литвина не лишил звания, он свой подсосонник.
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04.05.2021 21:22
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Литвина не лишил звания, он свой подсосонник.
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04.05.2021 21:22 Ответить
У меня звание в военном билете,рядовой.
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04.05.2021 21:52 Ответить
А звание на Цензоре-ватный *******😂🌷
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04.05.2021 21:53 Ответить
Нет, это слишком грубо!
Уместнее было бы сказать, приватнённый. Ну, и далее по тексту Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків - Цензор.НЕТ 6808
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04.05.2021 22:09 Ответить
Я мягко сказал.Как назвать человека который лайкал в 2014 году под новостями про гибель украинских солдат-это я говорю про это существо под кличкой литвин.Буду благодарен если озвучишь.
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04.05.2021 22:19 Ответить
То був сарказм
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04.05.2021 22:31 Ответить
👍
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05.05.2021 07:42 Ответить
Чергове загострення параноїдальної шизофренії !!)))
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04.05.2021 21:20 Ответить
Що ж тут вдієш, тримайся !!!)))
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04.05.2021 22:12 Ответить
Стули писок,тампакс московський ,кишками тхне !!!))
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04.05.2021 22:23 Ответить
То ти не жартував про загострення? !!!)))
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04.05.2021 22:26 Ответить
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков - Цензор.НЕТ 2689
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04.05.2021 21:21 Ответить
так вот оно что бывает, когда кирпичом причесываешься!)))
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05.05.2021 11:17 Ответить
Теперь куди им , - картошку сажать в сибири , - китайцам помагать )) .
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04.05.2021 21:22 Ответить
Бацька всех перетрахивает...
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04.05.2021 22:19 Ответить
вот никак с трудом даже по пьяни не представляю ена станицах газет времен УССР-СССР Заметку Новости из Дурдома..вот не пойму зачем нам сайты не только Цензор постоянно публикуют новости из Прашки ОРЛДО Крыма и Беляруссии ЗАЧЕМ??? кому это все интересно??? вот вам интересно было бы читать анамнез поведения шизофреника в конкретной психической больничке как он поел как ему уколы делали клизмы вязяли принудительно к кровати???? думаю нет... а надо ли нам скармливать это все лайно(пардон)!!??
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04.05.2021 21:22 Ответить
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков - Цензор.НЕТ 1273
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04.05.2021 21:26 Ответить
Нарушены уголовные дела... Гулг переводчик подвёл и в этот раз автора
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04.05.2021 21:27 Ответить
Беспорядки нарушают и дисциплину хулиганят
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04.05.2021 21:46 Ответить
Ха-ха-ха... классика, 37-й в действии, стрелки нужно куда-то переводить... пулемётчики на самокатах не работают.... всех к ногтю, да, олигофрен картофельный?
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04.05.2021 21:35 Ответить
80 человек . - лишенцев , - теперь нужно принимать , проверять на детекторе и т. д . Бацька идёт впереди ким чен ина . На девятое мая , - сольются в экстазе с путіным . ))
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04.05.2021 21:43 Ответить
просто пенсов с высокой пенсией сокращает...сам дал - сам и отобрал
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04.05.2021 21:47 Ответить
Мені цікаво одне лише - а на якій підставі Лука позбавив звань військовослужбовців? Ну, "мєнтів" ясно - у них "спецзвання". А у вояк - військові. Наскільки мені відомо, їх можна позбавить їх лише за вироком суду, за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину... Альо, "патрийоти Беларусі", "Кастусь Калиновський" і "Майкл бом номерний", ану лупоніть щось "геройскапатрийотічнає"... По історії ви себе вже "героями" показали... Давайте, покажіть і в юриспруденції...
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04.05.2021 21:47 Ответить
Как присвивал указом, так и снял указом.
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04.05.2021 22:03 Ответить
"Литвин", скільки разів тобі казать, що мене, лишній раз, запевнять у тому, що ти - "дебіл", не треба... Відкрий УПК Білорусі, "Общую часть", і почитай, яким саме чином позбавляються військових звань військовослужбовці...
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04.05.2021 22:09 Ответить
Придурку, читай УПК... Яка різниця, служать вони, у запасі, чи у відставці? От тим ви, "бидло безсловесне", з вуздечками у роті, від нас і відрізняєтеся, бо для вас "хотєлки" вашого придурка стоять вище закону...
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04.05.2021 22:45 Ответить
Смотри как надо.
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04.05.2021 22:20 Ответить
Узнай в своей ольгиновской методичке. Или в википедии. У тебя большой выбор. Ты у нас и историк липовый и такой же юрист. Спалили тебя ольгиновский, вот ты не к месту и меня вспомнил, с риторическим вопросом. Ответ и сам знаешь. Потому что диктатору так захотелось.
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05.05.2021 00:20 Ответить
"Кастуську", я бачу, ти тільки "дрібно і смердюче" тут срать здатен, а не дискутувать... Ні по одному з питань аргументації немає, тільки дрисня, як при поносі... "Кишка тонка" у тебе, проти мене - "палить"... А знаєш, чого? Бо "палить" нічого... Того, що я маю базові знання і умію вести полеміку, а вам, брехунам з ОАЦ, як тільки "фактурою" починаєш "зажимать яйця", ви починаєте плюваться лайном у всі боки... Це я ще предтечу твого власного "ніку" не згадував... Ти тут про "героїзм" білорусів "розпинався". Так от, "Кастуся Калиновського" - насправді - ВІнцента Костянтина Калиновського, "здали" самі білоруси. І здали саме за те, що він не стільки боровся за "Бєларусь", скільки проти тих, хто не бажав підтримання "польської національної ідеї"... Тобто, воював проти власного народу, убивав білорусів за те, що не бажали його підтримувать... За що й повісили... Так що знову я тобі довів, що у "гисториї" власного народу ти - ДУБ... І А тепер хоч стрибай, хоч "дрищи" в злобі - "слабак" ти проти мене...
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05.05.2021 06:53 Ответить
Ничего хорошего,.... одно продажное гавно останется у власти.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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04.05.2021 23:23 Ответить
Это юридически ничтожное решение. Оправится на свалку вместе с диктатором и остальными его такими законами-указами. Мало ли что этому психопату взбредёт в голову.
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05.05.2021 00:50 Ответить
Ага... "Вибори" та "інавгурація" Луки - теж "юридически ничтожное решение"... От тільки Лука не на "свалке", а в президентському палаці, а "протестувальники" - під шконками... Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків - Цензор.НЕТ 2116
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05.05.2021 07:17 Ответить
А у нас силовики кандидатами наук стають.
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05.05.2021 06:35 Ответить
"Толік", "силовики" теж різні бувають... Справа не в тому, які погони носить людина, а в мізках. Знаю людей, що служили в міліції, прокуратурі, судах, і мали вчені звання... Не куплені, а справжні.... Науковці і в юриспруденції є... Ти, просто, мало стикався з "пробілами" в законодавстві... Коли читаєш законодавчий акт, і розумієш, що зробить нічого не можна, бо дане питання законом не врегульоване... А ті люди, що тямлять слідстві, та, крім того, займаються і науковою роботою, саме цим, у своїх наукових працях, і займаються... От стоїть у мене книжечка Є.Н. Бистряков. "Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности". Написала її людина, що працювала слідчим, а потім пішла в науку. Цим посібником користуваться почали слідчі ще з початку 90-х. Я Киву не виправдовую... Це - "політична повія"... Я передивився його "захист"... Сам я далекий від "адміністративного права" - мало ним займався.. Спеціалізація була інша. Але те, що я почув - ганьба для науки юриспруденції... Це все одно, що "Ванька-сантехнік" буде "рассуждать" на тему розвитку інфраструктури мегаполісу.... Однак, і "тавро" невігласів" не треба на всіх чіплять... "Таврувать", у першу чергу, треба тих, хто вибирав цю "шлюху" у депутати... Адже виборці бачили, що він не має політичних принципів, і скаче по партіях, у пошуках "грошового місця", як мавпа по фруктових деревах...
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05.05.2021 07:36 Ответить
Я мав на увазі лише одну конкретну особу, а не загал, бо одна паршива вівця всю отару портить. А відносно "пробілів права" стикався на практичній роботі, коли по цій причині закінчений негідник виходив "сухим" з води як в кримінальних так і в цивільних процесах.
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05.05.2021 08:38 Ответить
От саме про це я й кажу... Бо судячи з твого коментаря, навіть я сприйняв це так, що, нібито, ти відмовляєш правознавцям у праві мать наукові ступені... Головне в роботі юриста - "точність формулювань"... Одне слово, кома, і суть сказаного міняється...
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05.05.2021 08:50 Ответить
Недарма ж два юриста - три думки, як два українця - три гетьмани і як конкретики в тлумаченні законів.
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05.05.2021 10:22 Ответить
Так на тому ж правознавство і будується... На "постійних сумнівах"... Хотів-би я з тобою у суді "зчепиться"... Бо мене завжди вважали "в"їдливим" - "вчепився у п"ятку, поки до горла не добереться - не відпустить..."
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05.05.2021 10:27 Ответить
А мене - "твердолобим". Але це в минулому, більше 25 років назад. Тепер поміняв на "мирный шум дубрав и тишину полей" и радость жизни - внуков и рыбалку. Так що я вам не опонент.
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05.05.2021 11:05 Ответить
У мене - те саме... Кілька разів відмовився "спрацювать поштарем", носячи "конверти", а потім "послав усіх подалі"... Честь дорожча... Пенсія є. Що ще треба?
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05.05.2021 11:17 Ответить
Здоров*я, щасливої долі внукам і спокійної старості в колі сім*ї.
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05.05.2021 18:41 Ответить
Та не жаліюся... Вже трьох маю... і з дітьми порядок... Дякую за побажання...
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05.05.2021 19:05 Ответить
Вот і лади, зі внуками молодієш.
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05.05.2021 19:13 Ответить
Та старший уже підліток. А двоє менших ще тільки на пузі, "тюленят" зображають... Десь через місяць лише почнуть повзать...
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05.05.2021 19:20 Ответить
А у мене три вже "підлетіли", а четвертому - 3,5, тільки з дідусем "тусується", не можемо один без одного. Як "підлетить", то вже будуть інші інтереси, та і дідусь "струхлявіє". Але сподіваюся правнуків понянчити.
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05.05.2021 20:50 Ответить
То добре... Старший уже добре "натасканий" мною - вчителька казала, що по природознавству він, буває, знає таке, про що не знає вона... Батько менших сказав, що надіється на те, що коли малі підростуть, то в них "наставник" буде хороший... У мене ж усі - любителі природи... Грибники, рибалки... Що хлопці, що дівчата ******* по лісу пошастать, з вудочкою посидіть... А я у них усіх "інструктором" підпрацьовую... Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків - Цензор.НЕТ 3197
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05.05.2021 20:56 Ответить
Завидки беруть. Тільки старша внучка заядлива рибачка (мотаємся на рибалку). Самий менший тяжіє до автомобілей (батько - далекобійник, але не втрачаю надії, попрацюю), а решта двоє - невиправні, тільки в смартфонах-телефонах як і батьки, можливо з віком це мине.
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05.05.2021 21:45 Ответить
Слова дочки: "Боже, це ж рік чи два, як народжу, на рибалку чи по гриби не виїдемо!" Але, є надія, що виїдуть, десь у серпні-вересні. На той час малі стануть на ноги, і бабусю візьмуть "наглядачем". А самі хоча-б дві-три години походять по лісу... Якщо знаєш гриби, ліс і вмієш їх збирать, то за дві-три години можна набрать кілька відер... А вони це вміють...
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05.05.2021 22:11 Ответить
Відносно грибів я пас. Опеньки тільки знаю, виріс і живу не дуже в грибній місцевості, далеко приходиться їздити по гриби, а ставки - поряд.
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06.05.2021 06:50 Ответить
Про мого товариша казали: "Дайте йому воду, а рибу він піймає...". А я можу сказать: "Дайте мені природу (ліс, луг, берег), а гриби я знайду...". Перші весняні гриби - сморжі, я збираю саме коло води, у лозняках... У цьому році ринки були сморжами "завалені"... Просто, треба вміть розрізнять гриби, знать, де саме і коли вони ростуть, і будеш завжди з грибами... Я починаю збирать з квітня, а закінчую настанням морозів... Останні роки, з-за аномальних зим, у відлиги, збираю і у січні, лютому. Зимові опеньки.... Опеньків же - кілька видів. Літні, лугові, осінні, зимові. Є два види отруйних - сірчано-жовті і цегляно-червоні... А, взагалі, збираю більше трьох десятків їстівних...
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06.05.2021 08:38 Ответить
Картофельный придурок отобрал 80 званий и все 80 присвоил своему сыну.
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05.05.2021 07:15 Ответить
 
 