Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных белорусских силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на официальную пресс-службу.

В пресс-служба отметили, что в отношении ряда военнослужащих и силовиков нарушены и расследуются уголовные дела, в том числе "за организацию актов терроризма".

"Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и работника силового ведомства", - говорится в пресс-релизе.

Летом 2020 года в Беларуси начал работу проект ByChange, который "помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, которые были уволены или ушли с работы по соображениям совести". За первые три недели работы проект собрал более 400 заявок, к инициативе присоединились 170 волонтеров, более 20 человек нашли менторов, рассказывал сайт dev.by.

"Эти люди не закинут на LinkedIn (американская социальная сеть для помощи в поиске работы) объявление "свободен для предложений": у них узкая специализация в государственной монопольной сфере. Им некуда идти, но они все равно идут ... Но на самом деле альтернатива есть всегда, и мы об этом лишний раз напоминаем. и пытаемся хоть немного повлиять на ситуацию", - объяснял свою позицию автор проекта Евгений Юшкевич.

В конце апреля бывший следователь Следственного комитета Беларуси и основатель ByChange Евгений Юшкевич был задержан по статье об акте терроризма. Он содержится в СИЗО КГБ.

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