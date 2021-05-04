Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, підписав указ, яким понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних білоруських силових відомств позбавлені військових і спеціальних звань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY з посиланням на офіційну пресслужбу.

У пресслужбі зазначили, що стосовно низки військовослужбовців та силовиків порушені і розслідуються кримінальні справи, в тому числі "за організацію актів тероризму".

"Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і працівника силового відомства", - йдеться в пресрелізі.

Влітку 2020 року в Білорусі почав роботу проєкт ByChange, який "допомагає в навчанні, перепідготовці силовиків, держслужбовців і просто людей, які були звільнені або пішли з роботи з міркувань совісті". За перші три тижні роботи проєкт зібрав понад 400 заявок, до ініціативи приєдналися 170 волонтерів, понад 20 осіб знайшли менторів, розповідав сайт dev.by.

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"Ці люди не закинуть на LinkedIn (американська соціальна мережа для допомоги в пошуку роботи) оголошення "вільний для пропозицій": у них вузька спеціалізація в державній монопольній сфері. Їм нікуди йти, але вони все одно йдуть ... Але насправді альтернатива є завжди, і ми про це зайвий раз нагадуємо. І намагаємося хоч трохи вплинути на ситуацію", - пояснював свою позицію автор проєкту Євген Юшкевич.

У кінці квітня колишній слідчий Слідчого комітету Білорусі і засновник ByChange Євген Юшкевич був затриманий за статтею про акт тероризму. Він утримується в СІЗО КДБ.