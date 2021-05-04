Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків
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Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, підписав указ, яким понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних білоруських силових відомств позбавлені військових і спеціальних звань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY з посиланням на офіційну пресслужбу.
У пресслужбі зазначили, що стосовно низки військовослужбовців та силовиків порушені і розслідуються кримінальні справи, в тому числі "за організацію актів тероризму".
"Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і працівника силового відомства", - йдеться в пресрелізі.
Влітку 2020 року в Білорусі почав роботу проєкт ByChange, який "допомагає в навчанні, перепідготовці силовиків, держслужбовців і просто людей, які були звільнені або пішли з роботи з міркувань совісті". За перші три тижні роботи проєкт зібрав понад 400 заявок, до ініціативи приєдналися 170 волонтерів, понад 20 осіб знайшли менторів, розповідав сайт dev.by.
"Ці люди не закинуть на LinkedIn (американська соціальна мережа для допомоги в пошуку роботи) оголошення "вільний для пропозицій": у них вузька спеціалізація в державній монопольній сфері. Їм нікуди йти, але вони все одно йдуть ... Але насправді альтернатива є завжди, і ми про це зайвий раз нагадуємо. І намагаємося хоч трохи вплинути на ситуацію", - пояснював свою позицію автор проєкту Євген Юшкевич.
У кінці квітня колишній слідчий Слідчого комітету Білорусі і засновник ByChange Євген Юшкевич був затриманий за статтею про акт тероризму. Він утримується в СІЗО КДБ.
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Уместнее было бы сказать, приватнённый. Ну, и далее по тексту
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