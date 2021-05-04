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Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, підписав указ, яким понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних білоруських силових відомств позбавлені військових і спеціальних звань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.BY з посиланням на офіційну пресслужбу.

У пресслужбі зазначили, що стосовно низки військовослужбовців та силовиків порушені і розслідуються кримінальні справи, в тому числі "за організацію актів тероризму".

"Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і працівника силового відомства", - йдеться в пресрелізі.

Влітку 2020 року в Білорусі почав роботу проєкт ByChange, який "допомагає в навчанні, перепідготовці силовиків, держслужбовців і просто людей, які були звільнені або пішли з роботи з міркувань совісті". За перші три тижні роботи проєкт зібрав понад 400 заявок, до ініціативи приєдналися 170 волонтерів, понад 20 осіб знайшли менторів, розповідав сайт dev.by.

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"Ці люди не закинуть на LinkedIn (американська соціальна мережа для допомоги в пошуку роботи) оголошення "вільний для пропозицій": у них вузька спеціалізація в державній монопольній сфері. Їм нікуди йти, але вони все одно йдуть ... Але насправді альтернатива є завжди, і ми про це зайвий раз нагадуємо. І намагаємося хоч трохи вплинути на ситуацію", - пояснював свою позицію автор проєкту Євген Юшкевич.

У кінці квітня колишній слідчий Слідчого комітету Білорусі і засновник ByChange Євген Юшкевич був затриманий за статтею про акт тероризму. Він утримується в СІЗО КДБ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков - Цензор.НЕТ 2689
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04.05.2021 21:21
+8
Чергове загострення параноїдальної шизофренії !!)))
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04.05.2021 21:20
+8
Литвина не лишил звания, он свой подсосонник.
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04.05.2021 21:22
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Литвина не лишил звания, он свой подсосонник.
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04.05.2021 21:22 Відповісти
У меня звание в военном билете,рядовой.
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04.05.2021 21:52 Відповісти
А звание на Цензоре-ватный *******😂🌷
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04.05.2021 21:53 Відповісти
Нет, это слишком грубо!
Уместнее было бы сказать, приватнённый. Ну, и далее по тексту Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків - Цензор.НЕТ 6808
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04.05.2021 22:09 Відповісти
Я мягко сказал.Как назвать человека который лайкал в 2014 году под новостями про гибель украинских солдат-это я говорю про это существо под кличкой литвин.Буду благодарен если озвучишь.
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04.05.2021 22:19 Відповісти
То був сарказм
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04.05.2021 22:31 Відповісти
👍
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05.05.2021 07:42 Відповісти
Чергове загострення параноїдальної шизофренії !!)))
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04.05.2021 21:20 Відповісти
Що ж тут вдієш, тримайся !!!)))
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04.05.2021 22:12 Відповісти
Стули писок,тампакс московський ,кишками тхне !!!))
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04.05.2021 22:23 Відповісти
То ти не жартував про загострення? !!!)))
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04.05.2021 22:26 Відповісти
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков - Цензор.НЕТ 2689
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04.05.2021 21:21 Відповісти
так вот оно что бывает, когда кирпичом причесываешься!)))
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05.05.2021 11:17 Відповісти
Теперь куди им , - картошку сажать в сибири , - китайцам помагать )) .
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04.05.2021 21:22 Відповісти
Бацька всех перетрахивает...
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04.05.2021 22:19 Відповісти
вот никак с трудом даже по пьяни не представляю ена станицах газет времен УССР-СССР Заметку Новости из Дурдома..вот не пойму зачем нам сайты не только Цензор постоянно публикуют новости из Прашки ОРЛДО Крыма и Беляруссии ЗАЧЕМ??? кому это все интересно??? вот вам интересно было бы читать анамнез поведения шизофреника в конкретной психической больничке как он поел как ему уколы делали клизмы вязяли принудительно к кровати???? думаю нет... а надо ли нам скармливать это все лайно(пардон)!!??
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04.05.2021 21:22 Відповісти
Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и силовиков - Цензор.НЕТ 1273
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04.05.2021 21:26 Відповісти
Нарушены уголовные дела... Гулг переводчик подвёл и в этот раз автора
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04.05.2021 21:27 Відповісти
Беспорядки нарушают и дисциплину хулиганят
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04.05.2021 21:46 Відповісти
Ха-ха-ха... классика, 37-й в действии, стрелки нужно куда-то переводить... пулемётчики на самокатах не работают.... всех к ногтю, да, олигофрен картофельный?
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04.05.2021 21:35 Відповісти
80 человек . - лишенцев , - теперь нужно принимать , проверять на детекторе и т. д . Бацька идёт впереди ким чен ина . На девятое мая , - сольются в экстазе с путіным . ))
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04.05.2021 21:43 Відповісти
просто пенсов с высокой пенсией сокращает...сам дал - сам и отобрал
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04.05.2021 21:47 Відповісти
Мені цікаво одне лише - а на якій підставі Лука позбавив звань військовослужбовців? Ну, "мєнтів" ясно - у них "спецзвання". А у вояк - військові. Наскільки мені відомо, їх можна позбавить їх лише за вироком суду, за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину... Альо, "патрийоти Беларусі", "Кастусь Калиновський" і "Майкл бом номерний", ану лупоніть щось "геройскапатрийотічнає"... По історії ви себе вже "героями" показали... Давайте, покажіть і в юриспруденції...
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04.05.2021 21:47 Відповісти
Как присвивал указом, так и снял указом.
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04.05.2021 22:03 Відповісти
"Литвин", скільки разів тобі казать, що мене, лишній раз, запевнять у тому, що ти - "дебіл", не треба... Відкрий УПК Білорусі, "Общую часть", і почитай, яким саме чином позбавляються військових звань військовослужбовці...
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04.05.2021 22:09 Відповісти
Придурку, читай УПК... Яка різниця, служать вони, у запасі, чи у відставці? От тим ви, "бидло безсловесне", з вуздечками у роті, від нас і відрізняєтеся, бо для вас "хотєлки" вашого придурка стоять вище закону...
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04.05.2021 22:45 Відповісти
Смотри как надо.
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04.05.2021 22:20 Відповісти
Узнай в своей ольгиновской методичке. Или в википедии. У тебя большой выбор. Ты у нас и историк липовый и такой же юрист. Спалили тебя ольгиновский, вот ты не к месту и меня вспомнил, с риторическим вопросом. Ответ и сам знаешь. Потому что диктатору так захотелось.
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05.05.2021 00:20 Відповісти
"Кастуську", я бачу, ти тільки "дрібно і смердюче" тут срать здатен, а не дискутувать... Ні по одному з питань аргументації немає, тільки дрисня, як при поносі... "Кишка тонка" у тебе, проти мене - "палить"... А знаєш, чого? Бо "палить" нічого... Того, що я маю базові знання і умію вести полеміку, а вам, брехунам з ОАЦ, як тільки "фактурою" починаєш "зажимать яйця", ви починаєте плюваться лайном у всі боки... Це я ще предтечу твого власного "ніку" не згадував... Ти тут про "героїзм" білорусів "розпинався". Так от, "Кастуся Калиновського" - насправді - ВІнцента Костянтина Калиновського, "здали" самі білоруси. І здали саме за те, що він не стільки боровся за "Бєларусь", скільки проти тих, хто не бажав підтримання "польської національної ідеї"... Тобто, воював проти власного народу, убивав білорусів за те, що не бажали його підтримувать... За що й повісили... Так що знову я тобі довів, що у "гисториї" власного народу ти - ДУБ... І А тепер хоч стрибай, хоч "дрищи" в злобі - "слабак" ти проти мене...
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05.05.2021 06:53 Відповісти
Ничего хорошего,.... одно продажное гавно останется у власти.

Героям Слава !!! Слава Украине !!!
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04.05.2021 23:23 Відповісти
Это юридически ничтожное решение. Оправится на свалку вместе с диктатором и остальными его такими законами-указами. Мало ли что этому психопату взбредёт в голову.
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05.05.2021 00:50 Відповісти
Ага... "Вибори" та "інавгурація" Луки - теж "юридически ничтожное решение"... От тільки Лука не на "свалке", а в президентському палаці, а "протестувальники" - під шконками... Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків - Цензор.НЕТ 2116
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05.05.2021 07:17 Відповісти
А у нас силовики кандидатами наук стають.
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05.05.2021 06:35 Відповісти
"Толік", "силовики" теж різні бувають... Справа не в тому, які погони носить людина, а в мізках. Знаю людей, що служили в міліції, прокуратурі, судах, і мали вчені звання... Не куплені, а справжні.... Науковці і в юриспруденції є... Ти, просто, мало стикався з "пробілами" в законодавстві... Коли читаєш законодавчий акт, і розумієш, що зробить нічого не можна, бо дане питання законом не врегульоване... А ті люди, що тямлять слідстві, та, крім того, займаються і науковою роботою, саме цим, у своїх наукових працях, і займаються... От стоїть у мене книжечка Є.Н. Бистряков. "Организация деятельности следователя при расследовании тяжких преступлений против личности". Написала її людина, що працювала слідчим, а потім пішла в науку. Цим посібником користуваться почали слідчі ще з початку 90-х. Я Киву не виправдовую... Це - "політична повія"... Я передивився його "захист"... Сам я далекий від "адміністративного права" - мало ним займався.. Спеціалізація була інша. Але те, що я почув - ганьба для науки юриспруденції... Це все одно, що "Ванька-сантехнік" буде "рассуждать" на тему розвитку інфраструктури мегаполісу.... Однак, і "тавро" невігласів" не треба на всіх чіплять... "Таврувать", у першу чергу, треба тих, хто вибирав цю "шлюху" у депутати... Адже виборці бачили, що він не має політичних принципів, і скаче по партіях, у пошуках "грошового місця", як мавпа по фруктових деревах...
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05.05.2021 07:36 Відповісти
Я мав на увазі лише одну конкретну особу, а не загал, бо одна паршива вівця всю отару портить. А відносно "пробілів права" стикався на практичній роботі, коли по цій причині закінчений негідник виходив "сухим" з води як в кримінальних так і в цивільних процесах.
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05.05.2021 08:38 Відповісти
От саме про це я й кажу... Бо судячи з твого коментаря, навіть я сприйняв це так, що, нібито, ти відмовляєш правознавцям у праві мать наукові ступені... Головне в роботі юриста - "точність формулювань"... Одне слово, кома, і суть сказаного міняється...
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05.05.2021 08:50 Відповісти
Недарма ж два юриста - три думки, як два українця - три гетьмани і як конкретики в тлумаченні законів.
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05.05.2021 10:22 Відповісти
Так на тому ж правознавство і будується... На "постійних сумнівах"... Хотів-би я з тобою у суді "зчепиться"... Бо мене завжди вважали "в"їдливим" - "вчепився у п"ятку, поки до горла не добереться - не відпустить..."
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05.05.2021 10:27 Відповісти
А мене - "твердолобим". Але це в минулому, більше 25 років назад. Тепер поміняв на "мирный шум дубрав и тишину полей" и радость жизни - внуков и рыбалку. Так що я вам не опонент.
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05.05.2021 11:05 Відповісти
У мене - те саме... Кілька разів відмовився "спрацювать поштарем", носячи "конверти", а потім "послав усіх подалі"... Честь дорожча... Пенсія є. Що ще треба?
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05.05.2021 11:17 Відповісти
Здоров*я, щасливої долі внукам і спокійної старості в колі сім*ї.
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05.05.2021 18:41 Відповісти
Та не жаліюся... Вже трьох маю... і з дітьми порядок... Дякую за побажання...
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05.05.2021 19:05 Відповісти
Вот і лади, зі внуками молодієш.
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05.05.2021 19:13 Відповісти
Та старший уже підліток. А двоє менших ще тільки на пузі, "тюленят" зображають... Десь через місяць лише почнуть повзать...
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05.05.2021 19:20 Відповісти
А у мене три вже "підлетіли", а четвертому - 3,5, тільки з дідусем "тусується", не можемо один без одного. Як "підлетить", то вже будуть інші інтереси, та і дідусь "струхлявіє". Але сподіваюся правнуків понянчити.
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05.05.2021 20:50 Відповісти
То добре... Старший уже добре "натасканий" мною - вчителька казала, що по природознавству він, буває, знає таке, про що не знає вона... Батько менших сказав, що надіється на те, що коли малі підростуть, то в них "наставник" буде хороший... У мене ж усі - любителі природи... Грибники, рибалки... Що хлопці, що дівчата ******* по лісу пошастать, з вудочкою посидіть... А я у них усіх "інструктором" підпрацьовую... Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх військовослужбовців та силовиків - Цензор.НЕТ 3197
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05.05.2021 20:56 Відповісти
Завидки беруть. Тільки старша внучка заядлива рибачка (мотаємся на рибалку). Самий менший тяжіє до автомобілей (батько - далекобійник, але не втрачаю надії, попрацюю), а решта двоє - невиправні, тільки в смартфонах-телефонах як і батьки, можливо з віком це мине.
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05.05.2021 21:45 Відповісти
Слова дочки: "Боже, це ж рік чи два, як народжу, на рибалку чи по гриби не виїдемо!" Але, є надія, що виїдуть, десь у серпні-вересні. На той час малі стануть на ноги, і бабусю візьмуть "наглядачем". А самі хоча-б дві-три години походять по лісу... Якщо знаєш гриби, ліс і вмієш їх збирать, то за дві-три години можна набрать кілька відер... А вони це вміють...
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05.05.2021 22:11 Відповісти
Відносно грибів я пас. Опеньки тільки знаю, виріс і живу не дуже в грибній місцевості, далеко приходиться їздити по гриби, а ставки - поряд.
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06.05.2021 06:50 Відповісти
Про мого товариша казали: "Дайте йому воду, а рибу він піймає...". А я можу сказать: "Дайте мені природу (ліс, луг, берег), а гриби я знайду...". Перші весняні гриби - сморжі, я збираю саме коло води, у лозняках... У цьому році ринки були сморжами "завалені"... Просто, треба вміть розрізнять гриби, знать, де саме і коли вони ростуть, і будеш завжди з грибами... Я починаю збирать з квітня, а закінчую настанням морозів... Останні роки, з-за аномальних зим, у відлиги, збираю і у січні, лютому. Зимові опеньки.... Опеньків же - кілька видів. Літні, лугові, осінні, зимові. Є два види отруйних - сірчано-жовті і цегляно-червоні... А, взагалі, збираю більше трьох десятків їстівних...
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06.05.2021 08:38 Відповісти
Картофельный придурок отобрал 80 званий и все 80 присвоил своему сыну.
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05.05.2021 07:15 Відповісти
 
 