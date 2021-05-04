Четверо довірених осіб Тіхановської в Гомелі отримали по шість років колонії
Терміни ув’язнення від шести до шести з половиною років отримали четверо гомельських опозиціонерів за обвинуваченнями в підготовці до захоплення будівель та масового безладу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода Беларусь".
Юрій Власов, Тетяна Канівська, Дмитро Івашків та Олександр Шабалін були довіреними особами колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської. Їх затримали за кілька днів до президентських виборів.
Як доказ на слуханні було представлено трихвилинний нарізаний відеозапис, на якому підсудні разом з Тіхановською нібито обговорювали, як будуть захоплювати адміністративні будівлі і призначати своїх голів міськвиконкому.
За словами родичів засуджених, свою вину ніхто не визнав.
Незалежних журналістів на засідання працівники суду не пустили, пославшись на обмежену кількість місць.
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Мойша, а шо ж за тое маўчыце там у сябе? Або ў федэральнай акрузе Парашной ********* "Беларусь" вы маеце права, і тое, пад строгім кантролем Таварыш маёра, квакаць толькі тут, а не на вуліцах Мінска?
Скажу и еще одну крамолу, Сам Лукашенко сейчас планирует как передать власть с выгодой для себя! И что, повесть лукашенку на столбе?
Поэтому, кроме разговоров в своем кругу дальше ничего не было. Они не проповедовали убийство кого либо, не готовили физически этого, они не готовили про то как отключат интернет. Например если в России кто то репостит в соц. сетях что то агрессивное то это можно представить как пропаганда терроризма. Здесь хоть как то понятно, что посадили якобы за пропаганду. А что сделали заговорщики кроме кухонных разговоров? Например я уверен что в данную минуту тысячи людей в России обсуждают на кухне что они бы уничтожили бы Путина, на Украине многие говорят чуть ли открыто что они бы уничтожили Зеленского, а в Белорусии тысячи людей в данную минуту говорят что убрали бы к чертям Лукашенка. Разговоры такие всегда были и будут. А КГБ Белоруссии прослушало разговор и то не весь выложили в эфир а только по частям и это стало основанием для срока в 6 лет. А в другой части они возможно хвалили Лукашенка и возможно их надо было наградить.
Короче все это ложь и провокация власти.!
На справедливость, демократию и коррупцию им глубоко плевать.
Запомните, импотенты....
Украины в том числе.
Самое смешное, что и делать-то ей ничего для этого не нужно.