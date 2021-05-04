Четверо довірених осіб Тіхановської в Гомелі отримали по шість років колонії

Терміни ув’язнення від шести до шести з половиною років отримали четверо гомельських опозиціонерів за обвинуваченнями в підготовці до захоплення будівель та масового безладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода Беларусь".

Юрій Власов, Тетяна Канівська, Дмитро Івашків та Олександр Шабалін були довіреними особами колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської. Їх затримали за кілька днів до президентських виборів.

Як доказ на слуханні було представлено ​​трихвилинний нарізаний відеозапис, на якому підсудні разом з Тіхановською нібито обговорювали, як будуть захоплювати адміністративні будівлі і призначати своїх голів міськвиконкому.

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За словами родичів засуджених, свою вину ніхто не визнав.

Незалежних журналістів на засідання працівники суду не пустили, пославшись на обмежену кількість місць.