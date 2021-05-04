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Новини Революція в Білорусі
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Четверо довірених осіб Тіхановської в Гомелі отримали по шість років колонії

Четверо довірених осіб Тіхановської в Гомелі отримали по шість років колонії

Терміни ув’язнення від шести до шести з половиною років отримали четверо гомельських опозиціонерів за обвинуваченнями в підготовці до захоплення будівель та масового безладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода Беларусь".

Юрій Власов, Тетяна Канівська, Дмитро Івашків та Олександр Шабалін були довіреними особами колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської. Їх затримали за кілька днів до президентських виборів.

Як доказ на слуханні було представлено ​​трихвилинний нарізаний відеозапис, на якому підсудні разом з Тіхановською нібито обговорювали, як будуть захоплювати адміністративні будівлі і призначати своїх голів міськвиконкому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук

За словами родичів засуджених, свою вину ніхто не визнав.

Незалежних журналістів на засідання працівники суду не пустили, пославшись на обмежену кількість місць.

Автор: 

Білорусь (7922) репресії (1621) Тіхановська (389)


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Топ коментарі
+10
Вот и результат бунта терпил. Засцали жечь шины и писдить мусоров, теперь будут жечь мусора ваши задницы
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04.05.2021 17:48
+9
На ей срочно ещё цветов всем отвезти и подарить!
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04.05.2021 17:41
+8
Сев Корея с картофельным уклоном
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04.05.2021 17:41
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На ей срочно ещё цветов всем отвезти и подарить!
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04.05.2021 17:41 Відповісти
Сев Корея с картофельным уклоном
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04.05.2021 17:41 Відповісти
Таки да, но только у нас под боком.
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04.05.2021 17:44 Відповісти
Нет, это белорусский федеральный округ России и губернатор Лукашенко.
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04.05.2021 17:45 Відповісти
В Украине ситуация гораздо хуже даже.73% выбрало того на кого куйло указало.... с любым будем вести переговоры кроме Порошенко....помните?(((
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04.05.2021 19:14 Відповісти
И землю не продает БР за безцень, в неограниченном метраже, и только иносранцам, исключив законом украинцев!
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04.05.2021 20:50 Відповісти
В твоих фантазиях ***** указывало, твои домыслы не стоят выеденного яйца.
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05.05.2021 00:53 Відповісти
На правду обижаться глупо....было ВСЕГО 2 варианта...Порошенко ...и как куйло сказало с любым вести диалог КРОМЕ Порошенко...просто ФАКТ
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05.05.2021 01:00 Відповісти
ты никто чтобы на тебя "обижаться".Слова ***** не стоят и ломаного гроша, а ты вообще пустое место если им доверяешь.
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05.05.2021 01:06 Відповісти
Так ты тоже из зебилов предателей ...на коленях перед куйло в глаза смотришь? Ату тебя ,зебил продажный
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05.05.2021 01:14 Відповісти
Всё, пропал ЕС без белорусской картохи и морквы.
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05.05.2021 01:24 Відповісти
Все говорили что либо победа, либо с. Корея
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04.05.2021 20:07 Відповісти
Сябры і браты маскавітаў, вы гэтым суддзям і пракурорам кветачкі прынясіце. Нядзельным вечарам.

Мойша, а шо ж за тое маўчыце там у сябе? Або ў федэральнай акрузе Парашной ********* "Беларусь" вы маеце права, і тое, пад строгім кантролем Таварыш маёра, квакаць толькі тут, а не на вуліцах Мінска?
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04.05.2021 17:43 Відповісти
Вот и результат бунта терпил. Засцали жечь шины и писдить мусоров, теперь будут жечь мусора ваши задницы
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04.05.2021 17:48 Відповісти
Терпилы переживали: главное чтобы не майдан.
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04.05.2021 18:06 Відповісти
Не "якобы", а конкретно обсуждали.
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04.05.2021 17:49 Відповісти
Шо, еще до президентских выборов обсуждали захват власти? Но это абсурд. На выборах они итак власть получали. Но они и выиграли выборы и победила Тихоновская, так в чем дело. Так как еще они планировали, "заговорщики" не понятно?
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04.05.2021 17:55 Відповісти
Ну, это их надо спросить, чего они обсуждали. Там и Тихановская с ними сидела, головой кивала.
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04.05.2021 18:16 Відповісти
Интересно? Как это "их надо спросить"? Так ведь уже суд был, суд как будто праведный он был и все выяснил? Так что еще не известно что они обсуждали? Значит просто что то там обсуждали, головой кивали и бац 6 лет тюрьмы? Кроме того интересно, что выяснил суд и все прокуроры вместе с ним? Например выяснил что они сделали эти доверенные лица? Разбрасывали листовки с призывами или что? Стреляли, шумели, кричали или били кого то? Что они сделали противоправного? Вот в чем вопрос. Или в Беларуси дают сроки от 6 до 10 лет за то, что что то там говорили в кафешках и кивали при этом?
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04.05.2021 18:33 Відповісти
На видео все есть.
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04.05.2021 18:44 Відповісти
Какое видео? Они, что под видео говорили? Ну и какие еще доказательства? Что еще кроме видео? Например при Сталине что бы придать видимость законности всем схваченым интеллигентам приписывали участие в неких вражеских организациях, например эсер Савинков попался в некую чекисткую организацию "Синдикат", еще украинских интеллигентов приписывали к разным украинским группам, потом как бы давали сроки от 10 лет но на самом деле убивали. И вот возникает вопрос: Какую интересно организацию или что представляли из себя эти "доверенные лица Тихоновской"? Или только видео разговора, или "фрагменты видео" послужили поводом для осуждения? В Рашке то же разным схваченным переговорщикам приписывают организацию разных экстремистских организации или "партизан". А вот, свежий пример в Украине с Надей Савченко, так она с напарником ездила в ЛДНР, договаривалась о разных противозаконных актах, даже оружие находили, есть множество записей разных с ее разговорами и планами, и что? Сейчас Надя депутат Верховной Рады, потому, что нет оснований для осуждения, и действительно никаких действий с ее стороны не было. Так что все же вопрос, что такого совершали "доверенные лица Тихоновской."?
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04.05.2021 19:47 Відповісти
Планировали, как власть свергать. А власть втихаря записывала. А если бы совершили, то теперь они бы были власть, а не в тюрьме сидели. Значит плохо планировали, пусть посидят, подумают, как лучше планировать.
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04.05.2021 20:32 Відповісти
Хотите своего "зеленского"? Чтобы и ваши земли продал без референдума и права белорусов купить?
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04.05.2021 20:52 Відповісти
попітка не пітка, Джугашвили тоже сидел.
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05.05.2021 01:53 Відповісти
Вы применяете глупое выражение "власть свергать". Значит вы не хотите думать. Давайте замыслитесь над этим. Насчет смены власти, если бы вы подумали всегда и везде, да во все времена думают о смене власти. Не знаю является это для вас новинкой но то, что какжда оппозиция всегда планирует о смене власти а собственно о взятии власти в свои руки - это абсолютная истина. Послушайте "литвин" сейчас я вам скажу беззаперечну истину ЛЮБАЯ ОППОЗИЦИЯ В СТРАНЕ БОРЕТСЯ ЗА ВЛАСТЬ. Взятие власти - это основная цель оппозиции И то что доверенные лица обсуждали , могу с уверенностью сказать, обсуждают на самых высоких кругах например в таких странах как Россия да и Америка. В России например даже министры и депутаты абсолютно точно обсуждают и планируют как взять власть , причем и жестко конкурируют между собой. В том числе планируют взять власть именно в данный момент чиновники в Белоруссии и в Украине. И что?
Скажу и еще одну крамолу, Сам Лукашенко сейчас планирует как передать власть с выгодой для себя! И что, повесть лукашенку на столбе?
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05.05.2021 11:34 Відповісти
Это я понимаю и полностью с вами согласен. Однако власть можно брать разными способами,выборами, конкуренцией программ и тд. Однако если вы посмотрите видео(которое здесь не представлено к сожалению) то обсуждались вопросы физического устранения, интернирования, отключения энергетики, интернета,захват зданий , блокирование воинских частей. Можно конечно сказать,это они так шутили, однако такими вещами не шутят..
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05.05.2021 16:17 Відповісти
В том то и дело. И и хотел узнать каким образом заговорщики хотели например отключить "облэнерго" ? Или например "устранить Лукашенко физически"? Ну следствие и суд выяснили какие у заговорщиков связи, кто их финансирует? Ведь постоянно я слушу из уст Луки что Америка все подстраивает. Вот возникает вопрос, что расследовали судьи? Получается абсолютно ничего, то есть полный 0.
Поэтому, кроме разговоров в своем кругу дальше ничего не было. Они не проповедовали убийство кого либо, не готовили физически этого, они не готовили про то как отключат интернет. Например если в России кто то репостит в соц. сетях что то агрессивное то это можно представить как пропаганда терроризма. Здесь хоть как то понятно, что посадили якобы за пропаганду. А что сделали заговорщики кроме кухонных разговоров? Например я уверен что в данную минуту тысячи людей в России обсуждают на кухне что они бы уничтожили бы Путина, на Украине многие говорят чуть ли открыто что они бы уничтожили Зеленского, а в Белорусии тысячи людей в данную минуту говорят что убрали бы к чертям Лукашенка. Разговоры такие всегда были и будут. А КГБ Белоруссии прослушало разговор и то не весь выложили в эфир а только по частям и это стало основанием для срока в 6 лет. А в другой части они возможно хвалили Лукашенка и возможно их надо было наградить.
Короче все это ложь и провокация власти.!
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05.05.2021 19:03 Відповісти
Звідки відомо, що виграла тіхановська? Якщо за неї, нехай, проголосувало кількасот тисяч, то ще не значить, що вона перемогла. Ходоків за Луку не було на вулицях, але й загального страйку також, і зараз усе благополучно. Свєта далі закликає міжнародне товариство знищити країну. Поки що загнала Білорусь в обійми до Пуйла, заганяє далі -- вже в союз з рашею.
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05.05.2021 13:48 Відповісти
Главное, что с Тихановской всё в порядке и она готова вести белорусский народ к новым свершениям.
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04.05.2021 17:51 Відповісти
Я не пойму как можно планировать захват власти без оружия? А я так понимаю никакого оружия у доверенных лиц не было. Или на суде показали арсеналы автоматов и пулеметов?
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04.05.2021 17:57 Відповісти
Да объявили бы уже эту обезьяну усатую в международный розыск, а всех его ментов военными преступниками, закрыли бы границы, прекратили авиасообщение!
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04.05.2021 17:59 Відповісти
Я никак не могу понять как люди планировали захват власти? Какие механизмы они подготовили, кого привлекали. Я так понимаю они что то там сами обсуждали в своем кругу, и это все. Или были какие то действия, акты. Вроде до выборов в Беларуси было все культурно и без нарушений.
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04.05.2021 18:01 Відповісти
Було одне "нарушение" -- Лука відвернувся від раші після подій на Донбасі. Раша підключила газпромівських провокаторів, Бабарику з Тіхановським і Цепкало, як опозицію. Лука все розумів і відправив в буцегарню бабарику з тіхановським, цепкало втік. Тоді видали методичку жінці тихановського, щоб вона не мекала, а в її "штаб" прилучили ще жінок бабарики і цепкала. От ці три домохазяйки і почали розхитувати країну по кремлівському сценарію. Бо в державному апараті, ні в парламенті Білорусі нема противників Луки.
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05.05.2021 14:06 Відповісти
"Лука відвернувся від раші після подій на Донбасі" - невже? А думав що вусатий продав Білорусь Рашке з потрохами? Вони ж повязані між собою вже давно? Чи ні?
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05.05.2021 14:58 Відповісти
Дааа, Лукашенко проявил себя настоящим чудовищем, вместе со своим окружением из охранников..
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04.05.2021 18:04 Відповісти
Лука не просто чудовище , а диктатор и убийца , как его кремлёвский фюрер !
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04.05.2021 18:09 Відповісти
Да,он такой....но и от него польза Беларуси есть.... он своим бутербродом с кацапами делиться никогда не будет. Вот в такой мы Ж....
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04.05.2021 19:09 Відповісти
Скотина, а не Лука! Не хочет чтобы Беларусь растянули как Украину!
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04.05.2021 20:53 Відповісти
А Украину растянули? Паша, ты дебил?
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04.05.2021 22:33 Відповісти
Похоже , что ты дебил! Смотри по лесам, янтарю, предприятиям....С июня землю начнут продавать! Кроме Цензора еще что-нибудь читай ....И научись разговаривать без матов!
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04.05.2021 23:03 Відповісти
Паша, назови в Беларуси то, что ещё не принадлежит кацапам. Это раз. Если янтарь будет добывать условная Бурисма, а не подментовские шавки, то я только за. Что тебя волнует по земле? То что олигархам прийдётся конкурировать с условной Монсато?
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05.05.2021 00:54 Відповісти
у него утянули всю Белоруссию на федеративній округ РФ.
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05.05.2021 01:55 Відповісти
А миссис Говорящая Кастрюля наслаждается европейской жизнью. Слабая женщина, ёпт.
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04.05.2021 18:10 Відповісти
Армия менты весь апарат власти это народ.... остальные крепостное быдло которое терпит узурпатора.
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04.05.2021 18:10 Відповісти
Чого "терпят"?))) їх усе влаштовує, побувай у білорасєї і сам побачиш...
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04.05.2021 19:08 Відповісти
Білорусь не готова до демократичних (читай - антимосковських) перемін. Немає опозиційних партій, ЗМІ, не ведеться абсолютно планова робота. Навіть державний переворот здійснити нікому і нічим. Тут не можна не погодитися з Лукашенком, що ця Ціханоуская для нього "дурілка картонная": збаламутила народ пустопорожнім патяканням і здрисьнула за кордон.
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04.05.2021 19:09 Відповісти
Люди в Беларусии вышли на улицы не просто за Тихановскую, а против Лукашенко. Людям, простым людям, которые не знают всех тонкостей политики просто осточертело правление одного и того же лица, которого они окрестили прозвищем "таракан". Вот против таракана они и вышли. Тем более выборного махлюна. Но как оказалось таракана защищает целая банда черных тараканов и люди ничего не могут с этим поделать. А кто противостоит таракану как то уже не важно, да хоть дворовая собака, лишь бы она посильнее покусала ненавистного таракана. Помните, Порошенко правил 4 года и уже многие говорили "ненавидим", а представьте себе, как этого, одного правителя который 26 лет морочит людям голову... Вот отсюда ненависть, вот отсюда таракан.
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04.05.2021 19:57 Відповісти
Зеленский с "слугами урода " в наглую продадут с июня 70% земель Украины! И шо? Могут что то сделать украинцы? И менты кого будут дубасить ? Тоже Порошенко им , видите ли надоел...
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04.05.2021 20:56 Відповісти
"Видите ли" или "не видите ли" но люди в целом проголосовали за другого кандидата.
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05.05.2021 11:19 Відповісти
Биомасса в Беларуси вышла из-за девальвации курса национальной валюты и роста цен на продукты. Злые на усатого они стали только когда начали расти цены в магазинах.
На справедливость, демократию и коррупцию им глубоко плевать.
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04.05.2021 21:44 Відповісти
Вы ж даже в Белорусии не был, а рассказываете! И цены тут ни при чем, так же ни при чем цены в киевских магазинах в 2013 году когда люди вышли на Майдан.
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05.05.2021 11:18 Відповісти
Чем больше вопишь "не бейте ментов" = тем больше срок.
Запомните, импотенты....
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04.05.2021 20:11 Відповісти
PS. Это касается всех стран.
Украины в том числе.
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04.05.2021 20:13 Відповісти
Ну зато у самой Тихановской все удалось. Была котлетницей, а стала политиком в изгнании.

Самое смешное, что и делать-то ей ничего для этого не нужно.
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05.05.2021 01:26 Відповісти
Верно "ей даже делать ничего не надо", для протеста в Белоруссии сделал все сам усатый.
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05.05.2021 11:21 Відповісти
Усатий зробив усе, щоб врятувати Білорусь від війни і руїни. Правильно, що били дурну на всю голову опозицію, і не віддали успішну країну в руки злочинній опозиції на розтерзання. Якби Порох садовив по тюрмах явних ворогів, та ворожих журналістів-пропагандистів, то ми б тепер і не страждали.
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05.05.2021 14:25 Відповісти
Вор-рятівник. 26 років морочить голову людям, краде і вбиває. А тут виявляється що воно рятівник.
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05.05.2021 15:01 Відповісти
 
 